«Слишком много иностранцев»: Тренер Сергей Силкин не одобряет трансферную политику «Зенита»

Фото: istockphoto/Andreyuu
Во втором тайме матча 22-го тура против казанского «Рубина» в составе клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга среди полевых игроков не было ни одного россиянина, а слоты для игроков-нелегионеров занимали бразилец Дуглас Сантос (российский паспорт) и казах Нуралы Алип, который по футбольным законам у нас в стране легионером не считается.
Данную ситуацию в разговоре с порталом Metaratings.ru прокомментировал бывший защитник, а позже и главный тренер столичного «Динамо» Сергей Силкин. Он не стал скрывать, что такое положение вещей в одной из ведущих команд страны его лично не слишком радует.
Он отметил, что бразильцы, например, в первый год стараются, играют ярко и показывают максимум из того, на что способны, а потом как-то вянут и затухают. То же самое относится и к сербам, и ко всем, кто приезжает в Россию на заработки, подчеркнул Силкин.
«Мы очень радушно всех принимаем, и они считают, что так будет всегда. Есть «Краснодар», который в этом году уже опережает "Зенит" на три очка. Хотя, несмотря на очевидно непростые времена, питерцы всё равно находятся почти на самом верху таблицы. А командам ещё предстоит очная встреча в Санкт-Петербурге. Всё покажет финиш чемпионата, который, как и в прошлом году, будет очень интересным», — заключил тренер.
Напомним, до 25-й минуты второго тайма игры с Рубином единственным россиянином в составе команды из Петербурга был вратарь Евгений Латышонок. Стоит отметить, что вышедший на замену на 70-й минуте матча игрок сборной России Андрей Мостовой забил четвёртый гол, довершив разгром соперника.
Читайте также:
Экс-футболист «Ростова» Логашов: Норманн нужен был бы по игре, но не по характеру
«Акинфеев — он такой один!»: Тренер вратарей сборной России Кафанов рассказал о голкипере ЦСКА
Названы основные конкуренты «Зенита» в РПЛ
«Из всех команд иностранцы уехали, а из «Зенита» не уехал никто. Как бы тяжело ни было, зарплаты платятся, условия выполняются. У "Зенита" слишком много легионеров. Я за это тоже переживаю и не очень хорошо к этому отношусь. Легионеры могут любой вопрос "завертеть" в команде», — сказал специалист.
Он отметил, что бразильцы, например, в первый год стараются, играют ярко и показывают максимум из того, на что способны, а потом как-то вянут и затухают. То же самое относится и к сербам, и ко всем, кто приезжает в Россию на заработки, подчеркнул Силкин.
«Мы очень радушно всех принимаем, и они считают, что так будет всегда. Есть «Краснодар», который в этом году уже опережает "Зенит" на три очка. Хотя, несмотря на очевидно непростые времена, питерцы всё равно находятся почти на самом верху таблицы. А командам ещё предстоит очная встреча в Санкт-Петербурге. Всё покажет финиш чемпионата, который, как и в прошлом году, будет очень интересным», — заключил тренер.
Напомним, до 25-й минуты второго тайма игры с Рубином единственным россиянином в составе команды из Петербурга был вратарь Евгений Латышонок. Стоит отметить, что вышедший на замену на 70-й минуте матча игрок сборной России Андрей Мостовой забил четвёртый гол, довершив разгром соперника.
Читайте также:
Экс-футболист «Ростова» Логашов: Норманн нужен был бы по игре, но не по характеру
«Акинфеев — он такой один!»: Тренер вратарей сборной России Кафанов рассказал о голкипере ЦСКА
Названы основные конкуренты «Зенита» в РПЛ
Александр Бойцов