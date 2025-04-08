«Прекрасные имена!»: Франческо Тотти поставил Акинфеева в один ряд С Джерардом и Мальдини

Легендарный итальянский футболист «Ромы» и сборной Италии, капитан клуба из Рима, цвета которого защищал на протяжении всей спортивной карьеры, поставил 39-летнего вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в один ряд с Паоло Мальдини и Стивеном Джерардом.