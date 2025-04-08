«Прекрасные имена!»: Франческо Тотти поставил Акинфеева в один ряд С Джерардом и Мальдини

Франческо Тотти (Фото: Инстаграм* @francescototti)
Легендарный итальянский футболист «Ромы» и сборной Италии, капитан клуба из Рима, цвета которого защищал на протяжении всей спортивной карьеры, поставил 39-летнего вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в один ряд с Паоло Мальдини и Стивеном Джерардом.
«Император Рима», как его прозвали болельщики, посетил «Премию РБ» в Москве. Журналисты спортивного портала Metaratings.ru, конечно, не упустили случая пообщаться со знаменитым футболистом. Во время беседы он рассказал о своих тренерах, о мировых звёздах, с которыми он мечтал сыграть, но так и не сыграл, а также о том, чем для него лично памятен матч против Игоря Акинфеева.
Когда Тотти спросили, знает ли он, что входит в так называемый «клуб преданных футболистов», так как отыграл за римлян 25 сезонов, итальянец немного удивился. Тогда ему пояснили, что туда также входят бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини, Стивен Джерарад из «Ливерпуля» и Акинфеев, экс-вратарь сборной России, продолжающий защищать цвета ЦСКА. Франческо был явно польщён.
Он также вспомнил свой гол в ворота российского голкипера. Это случилось в матче Лиги чемпионов. Полузащитник (или полу-нападающий, как его иногда называли) сумел отличиться со штрафного. Тотти подчеркнул, что только так ему и удалось отправить мяч в ворота Акинфеева, так как в игре тот ловил и отбивал абсолютно всё, что летело в сторону его ворот.
Франческо Тотти считается одним из лучших итальянских футболистов в истории. Является послом ЮНИСЕФ. Имеет собственную статую в музее мадам Тюссо.
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Когда Тотти спросили, знает ли он, что входит в так называемый «клуб преданных футболистов», так как отыграл за римлян 25 сезонов, итальянец немного удивился. Тогда ему пояснили, что туда также входят бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини, Стивен Джерарад из «Ливерпуля» и Акинфеев, экс-вратарь сборной России, продолжающий защищать цвета ЦСКА. Франческо был явно польщён.
«Прекрасные три имени названы. Это большие футболисты, большие имена. Я рад, что такая иерархия существует, и некоторые игроки выступают за свои клубы так долго», — сказал Тотти.
Он также вспомнил свой гол в ворота российского голкипера. Это случилось в матче Лиги чемпионов. Полузащитник (или полу-нападающий, как его иногда называли) сумел отличиться со штрафного. Тотти подчеркнул, что только так ему и удалось отправить мяч в ворота Акинфеева, так как в игре тот ловил и отбивал абсолютно всё, что летело в сторону его ворот.
Франческо Тотти считается одним из лучших итальянских футболистов в истории. Является послом ЮНИСЕФ. Имеет собственную статую в музее мадам Тюссо.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов