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Игорю Акинфееву — 39: Титул самого высокооплачиваемого игрока, трое детей и связь с Сергеем Жуковым

Игорь Акинфеев (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)

Игорь Акинфеев (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)

Сегодня свой 39-й день рождения празднует Игорь Акинфеев — вратарь, капитан ЦСКА, шестикратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА. О том, как сейчас живет известный спортсмен, читайте в материале «Радио 1».

Биография


Игорь Акинфеев (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)

Известный российский вратарь Игорь Акинфеев родился 8 апреля 1986 года в городе Видное, расположенном в Московской области. С раннего возраста он проявлял интерес к футболу и в четыре года начал заниматься в академии ЦСКА, что стало отправной точкой его карьеры.

Когда Игорю исполнилось 14 лет, его талант был замечен тренером Павлом Садыриным, который сыграл важную роль в дальнейшем развитии молодого спортсмена. В 16 лет Акинфеев дебютировал на профессиональном уровне, выйдя на замену в матче Кубка Премьер-лиги против «Зенита». В этом поединке ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Спустя два месяца он сыграл свой первый матч в чемпионате, где также не пропустил ни одного гола и отразил пенальти.

Акинфеев представлял национальную сборную России с 2004 по 2018 годы, проведя на поле 111 матчей. Он стал капитаном команды во время домашнего чемпионата мира 2018 года, что подчеркивало его значимость для сборной.

На клубном уровне Игорь добился значительных успехов, став заслуженным мастером спорта России в 2005 году. За свою карьеру он шесть раз становился чемпионом России, семь раз завоевывал Кубок страны и столько же раз становился обладателем Суперкубка. Кроме того, он также выиграл Кубок УЕФА и стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.

Доходы игрока


Игорь Акинфеев (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)

В начале карьеры юный спортсмен начал с символических заработков.

«Я помню хорошо первый контракт Игоря Владимировича в 2002 году, когда он приходил ко мне подростком, еще в старом офисе. Помню, очень стеснялся. Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8,6 тыс. рублей в месяц», — рассказывал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в интервью для документального сериала «Спорт-Экспресс».

С тех пор многое изменилось, и Игорь Акинфеев стал одним из самых высокооплачиваемых игроков России. В 2019 году доход Игоря Акинфеева превысил 2,2 миллиона евро. Если перевести эту сумму в рубли, то получится, что за год он заработал более 200 миллионов рублей, а ежемесячный доход составлял около 15 миллионов рублей. Таким образом, ежедневно Игорь Акинфеев зарабатывал примерно 500 тысяч рублей.

Ввиду того что карьера спортсмена близится к завершению, новый контракт оказался менее щедрым, и согласно ему легендарный голкипер получает порядка 1,5 млн евро в год. Также у Игоря есть дополнительные источники заработка в виде рекламы.

Коллекция машин


Игорь Акинфеев (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)

В гараже Акинфеева стоят несколько престижных автомобилей иностранного производства. Любимый автомобиль Игоря — Mercedes-AMG SL 65, который оснащён двигателем V12 объёмом 6 литров с двойным турбонаддувом. Данная модель способна быстро набирать скорость: от 0 до 100 км/ч всего за 4,2 секунды. Спортсмен приобрёл этот элегантный суперкар за 17 млн. рублей.

В коллекции автомобилей Акинфеева также присутствует спортивный автомобиль Audi R8. Под капотом этого авто находится двигатель, способный развить мощность до 532 лошадиных сил. Ориентировочная стоимость этой модели составляет 6,5 миллиона.

Есть в коллекции голкипера и представитель британского концерна Jaguar F-Pace. Роскошный образец имеет характер спортивного авто с мощностью в 380 сил. Цена такой покупки начинается с 4 млн. рублей.

С недавнего времени в парке автомобилей Акинфеева можно увидеть особую версию Land Rover Discovery 5 First Edition. Этот автомобиль отличается повышенной проходимостью и уникальным дизайном. У этого роскошного внедорожника есть ряд особенностей, которые обеспечивают комфорт и безопасность во время поездки. Двигатель V6 с турбодизелем позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 8,1 секунды. Цена такого автомобиля начинается от 10 млн. рублей.

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Личная жизнь


Игорь Акинфеев и Екатерина Герун (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)

В 2010 году он встретил Екатерину Герун, с которой у него завязались серьезные отношения. Екатерина, имеющая диплом химика и успешную карьеру в моделинге, не была заядлой поклонницей футбола и не сразу поняла, кто такой Игорь. Они обменялись контактами, и после этого Катя вернулась на Украину.

Акинфеев в одном из редких интервью признался, что влюбился в Екатерину с первого взгляда и был настроен завоевать её сердце. После окончания сезона 2012 года он поехал в Киев, чтобы познакомиться с её семьей. Екатерина отметила, что была впечатлена его настойчивостью и хорошими манерами. Предложение руки и сердца Игорь сделал неожиданно, когда она занималась домашними делами.

Публика узнала о свадьбе 17 мая 2014 года, вскоре после рождения сына Даниила. В 2015 году у пары родилась дочь Евангелина, а в марте 2021 года — еще одна дочка Агата.

Друзья и хобби


Игорь Акинфеев и Сергей Жуков (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)

Среди близких друзей вратаря можно выделить Сергея Жукова, известного исполнителя, который был солистом популярной группы «Руки вверх!». Их дружба началась в 2004 году. Игорь стал крёстным отцом дочери Сергея, Нины, и снялся в его клипе «Она меня целует».

Игорь увлекается не только футболом, но и путешествиями, а также рыбалкой. В один из дней в Астраханской области Акинфеев с Жуковым за два дня поймали около сотни щук. Жуков вспоминал, что тогда они были рады, как мальчишки.

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«Надеюсь ему ноги оторвет»: Украинский хоккеист оценил рекорд Овечкина в НХЛ
Украинский хоккеист пожелал Овечкину оторванных ног после рекорда в НХЛ
08 апреля 2025, 10:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Украинский вратарь команды «Кременчук» Эдуард Захарченко пожелал, чтобы Александру Овечкину, который побил исторический рекорд по числу голов в НХЛ, оторвало ноги. Об этом пишет Sport.ru, ссылаясь на украинские СМИ.
«Надеюсь, ему ноги оторвет и у него ничего не получится! Ну или он просто получит травму. Я понимаю — это спорт и спортивное достижение, все классно-круто», — заявил Захарченко.

При этом он подчеркнул, что российский хоккеист не заслуживает всеобщего восхищения.

Напомним, что 6 апреля Александр Овечкин забил 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив тем самым рекорд канадского хоккеиста Уэйна Грецки.

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Путин поздравил Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в НХЛ
07 апреля 2025, 23:01

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.
В воскресенье во втором периоде Овечкин забил шайбу «Нью-Йорк Айлендерс» и довел общее число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 895. Так россиянин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки (894).

«В Вашей насыщенной спортивной карьере — победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея», — отметил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что достижение Овечкина стало не только его личным успехом, но и «настоящим праздником» для хоккейных фанатов в России за рубежом.

Владимир Путин пожелал Овечкину здоровья, удачи и боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спортивной карьере.

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«Саня, ты сотворил историю»: Дзюба поздравил Овечкина с рекордом
Футболист «Акрона» Артем Дзюба поздравил Александра Овечкина с рекордом НХЛ
07 апреля 2025, 22:42

Александр Овечкин и Артем Дзюба (Фото: Инстаграм* @artem.dzyuba)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в своих соцсетях поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
«Саня, ты вошел в историю. Я безмерно рад за тебя и горжусь тем, что ты наш соотечественник. Трудно передать все те эмоции, которые ты испытал, ведь ты творишь не только российскую, но и мировую историю», — отметил футболист.

Дзюба считает, что теперь Овечкин испытывает счастье, так как у него появилось ощущение выполненного долга.

«Ты шел к этому на протяжении всей карьеры — и вот, достиг своей цели. Рад за тебя», — добавил он.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» играл против «Нью-Йорк Айлендерс». Единственная шайба «Кэпиталз» в этом матче стала 895-й для российского хоккеиста в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории. «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» со счетом 1:4.

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Экс-президент «Локомотива» Наумов: С «Зенитом» мы приобрели очки, а не потеряли
07 апреля 2025, 20:47

Фото: istockphoto/

В матче против «Зенита» из Санкт-Петербурга московские «железнодорожники» приобрели одно очко, а не потеряли два. В целом же игра «Локомотива» против чемпиона последних шести сезонов проходила с равными шансами, а в конце питерцы и вовсе доминировали.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом спортивного издания Metaratings.ru высказал бывший президент столичного клуба Николай Наумов. У него нет ощущения, что клуб, который он ранее возглавлял, упустил три очка.

«"Локомотив" избрал очень интересную тактику, которая иногда существовала при Юрии Сёмине, когда играешь с сильной командой. Выход Баринова только усилил это построение, опорная зона была очень плотно насыщена», — отметил специалист.

Он также указал, что тактика, которую избрали москвичи, себя оправдала. Если бы они «раскрылись» и побежали наращивать преимущество в счёте, то получили бы «штуки три», по словам Наумова.

«"Зенит" должен был поджать, Семак сделал замены — и вот результат. Конечно, "Локомотив" не сознательно отошёл, его просто прижали ближе к воротам», — подчеркнул экс-президент «железнодорожников».

Он добавил, что во многом решающим стала ошибка вратаря питерцев Латышонка и полузащитника Вендела, после которой «Локо» сумел открыть счёт. А сравнял его «Зенит» уже за счёт выхода на поле Глушенкова, Соболева, других замен, да и просто класса команды, заключил Николай Наумов.

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Шарль Каборе: «Краснодар» — более достойный кандидат на чемпионство, чем «Зенит»
07 апреля 2025, 17:57

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Футбольный клуб «Краснодар» очень хорошо начал сезон МИР Российской премьер-лиги (РПЛ. — Прим. ред.), что и доказал в очной встрече с чемпионом шести последних турниров «Зенитом». Южный клуб больше достоин чемпионства, чем команда из города на Неве.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru высказал футболист Шарль Каборе. Бывший полузащитник команды Сергея Галицкого (фамилия при рождении — Арутюнян. — Прим. ред.) уверен, что его прежний клуб больше достоин победы в чемпионате, чем питерский «Зенит».

«"Краснодар" заслуживает чемпионства больше, чем "Зенит". Со всей работой, которую проделывает президент, и с академией, и со стадионом, и с его видением футбола вообще», — сказал рекордсмен по количеству матчей за сборную своей страны (Буркина-Фасо, 102 игры. — Прим. ред.).

Африканский игрок отметил также, что тренер команды Мурад Мусаев вернулся более сильным и опытным. Поэтому и клуб показывает отличные результаты на радость основателю и владельцу сети дешёвых магазинов «Магнит», заключил Шарль Каборе.

Напомним, после 23-х туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата, имея в своём активе 52 очка. Идущие следом Спартак и Зенит отстают от бывшей команды африканца на пять баллов. Красно-белые опережают клуб из Петербурга по дополнительным показателям.

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