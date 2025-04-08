Игорю Акинфееву — 39: Титул самого высокооплачиваемого игрока, трое детей и связь с Сергеем Жуковым

Игорь Акинфеев (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)
Сегодня свой 39-й день рождения празднует Игорь Акинфеев — вратарь, капитан ЦСКА, шестикратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА. О том, как сейчас живет известный спортсмен, читайте в материале «Радио 1».
Биография
Игорь Акинфеев (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)
Известный российский вратарь Игорь Акинфеев родился 8 апреля 1986 года в городе Видное, расположенном в Московской области. С раннего возраста он проявлял интерес к футболу и в четыре года начал заниматься в академии ЦСКА, что стало отправной точкой его карьеры.
Когда Игорю исполнилось 14 лет, его талант был замечен тренером Павлом Садыриным, который сыграл важную роль в дальнейшем развитии молодого спортсмена. В 16 лет Акинфеев дебютировал на профессиональном уровне, выйдя на замену в матче Кубка Премьер-лиги против «Зенита». В этом поединке ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Спустя два месяца он сыграл свой первый матч в чемпионате, где также не пропустил ни одного гола и отразил пенальти.
Акинфеев представлял национальную сборную России с 2004 по 2018 годы, проведя на поле 111 матчей. Он стал капитаном команды во время домашнего чемпионата мира 2018 года, что подчеркивало его значимость для сборной.
На клубном уровне Игорь добился значительных успехов, став заслуженным мастером спорта России в 2005 году. За свою карьеру он шесть раз становился чемпионом России, семь раз завоевывал Кубок страны и столько же раз становился обладателем Суперкубка. Кроме того, он также выиграл Кубок УЕФА и стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.
Доходы игрока
Игорь Акинфеев (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)
В начале карьеры юный спортсмен начал с символических заработков.
«Я помню хорошо первый контракт Игоря Владимировича в 2002 году, когда он приходил ко мне подростком, еще в старом офисе. Помню, очень стеснялся. Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8,6 тыс. рублей в месяц», — рассказывал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев в интервью для документального сериала «Спорт-Экспресс».
С тех пор многое изменилось, и Игорь Акинфеев стал одним из самых высокооплачиваемых игроков России. В 2019 году доход Игоря Акинфеева превысил 2,2 миллиона евро. Если перевести эту сумму в рубли, то получится, что за год он заработал более 200 миллионов рублей, а ежемесячный доход составлял около 15 миллионов рублей. Таким образом, ежедневно Игорь Акинфеев зарабатывал примерно 500 тысяч рублей.
Ввиду того что карьера спортсмена близится к завершению, новый контракт оказался менее щедрым, и согласно ему легендарный голкипер получает порядка 1,5 млн евро в год. Также у Игоря есть дополнительные источники заработка в виде рекламы.
Коллекция машин
Игорь Акинфеев (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)
В гараже Акинфеева стоят несколько престижных автомобилей иностранного производства. Любимый автомобиль Игоря — Mercedes-AMG SL 65, который оснащён двигателем V12 объёмом 6 литров с двойным турбонаддувом. Данная модель способна быстро набирать скорость: от 0 до 100 км/ч всего за 4,2 секунды. Спортсмен приобрёл этот элегантный суперкар за 17 млн. рублей.
В коллекции автомобилей Акинфеева также присутствует спортивный автомобиль Audi R8. Под капотом этого авто находится двигатель, способный развить мощность до 532 лошадиных сил. Ориентировочная стоимость этой модели составляет 6,5 миллиона.
Есть в коллекции голкипера и представитель британского концерна Jaguar F-Pace. Роскошный образец имеет характер спортивного авто с мощностью в 380 сил. Цена такой покупки начинается с 4 млн. рублей.
С недавнего времени в парке автомобилей Акинфеева можно увидеть особую версию Land Rover Discovery 5 First Edition. Этот автомобиль отличается повышенной проходимостью и уникальным дизайном. У этого роскошного внедорожника есть ряд особенностей, которые обеспечивают комфорт и безопасность во время поездки. Двигатель V6 с турбодизелем позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 8,1 секунды. Цена такого автомобиля начинается от 10 млн. рублей.
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Личная жизнь
Игорь Акинфеев и Екатерина Герун (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)
В 2010 году он встретил Екатерину Герун, с которой у него завязались серьезные отношения. Екатерина, имеющая диплом химика и успешную карьеру в моделинге, не была заядлой поклонницей футбола и не сразу поняла, кто такой Игорь. Они обменялись контактами, и после этого Катя вернулась на Украину.
Акинфеев в одном из редких интервью признался, что влюбился в Екатерину с первого взгляда и был настроен завоевать её сердце. После окончания сезона 2012 года он поехал в Киев, чтобы познакомиться с её семьей. Екатерина отметила, что была впечатлена его настойчивостью и хорошими манерами. Предложение руки и сердца Игорь сделал неожиданно, когда она занималась домашними делами.
Публика узнала о свадьбе 17 мая 2014 года, вскоре после рождения сына Даниила. В 2015 году у пары родилась дочь Евангелина, а в марте 2021 года — еще одна дочка Агата.
Друзья и хобби
Игорь Акинфеев и Сергей Жуков (Фото: Instagram*@igor_igor_akinfeev)
Среди близких друзей вратаря можно выделить Сергея Жукова, известного исполнителя, который был солистом популярной группы «Руки вверх!». Их дружба началась в 2004 году. Игорь стал крёстным отцом дочери Сергея, Нины, и снялся в его клипе «Она меня целует».
Игорь увлекается не только футболом, но и путешествиями, а также рыбалкой. В один из дней в Астраханской области Акинфеев с Жуковым за два дня поймали около сотни щук. Жуков вспоминал, что тогда они были рады, как мальчишки.
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Елена Генералова