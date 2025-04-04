Легенда футбола бразилец Кафу пожелал удачи участникам Школьной лиги Подмосковья

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Легендарный бразильский футболист, двукратный чемпион мира, капитан сборной Маркус Эванжелиста ди Мораес, более известный как Кафу, обратился к участникам регионального финала Школьной лиги Московской области. Он пожелал всем юным спортсменам удачи.
Соревнования футболистов стартуют уже в этот понедельник, 7 апреля, указано в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковье.
Свои напутственные слова бывший правый защитник «Сан-Паулу, итальянского «Милана и национальной команды Бразилии записал в видеообращении, которое переслал из Казахстана. Там сейчас проходит представительный международный спортивный форум.
Напомним, знаменитый бразилец является единственным в мире футболистом, игравший в трёх финалах чемпионатов мира подряд (1994, 1998 и 2002 годы). Да, великий Пеле является трёхкратным чемпионом мира, но он выиграл свои титулы в 1958, 1962 и 1970 годах, а в 1966 году Бразилия не сумела выйти из группы.
Матчи регионального этапа Школьной лиги пройдут в четырех дисциплинах: футзал, волейбол, баскетбол 3х3 и шахматы. Команды разделены на две конференции — западную и восточную. Победители и серебряные призёры выйдут в «Финалы четырех», в котором определятся абсолютные чемпионы Школьной лиги Московской области. Подробнее ознакомиться с расписанием игр можно в официальных аккаунтах Школьной лиги в ВК и телеграм.
Амбассадорами Школьной лиги Подмосковья стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева. Знаменитые спортсмены проводят мастер-классы, анализируют игры команд, обсуждают недочёты, дают рекомендации по улучшению результатов и делятся своим богатым опытом и знаниями с участниками.
Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся региона к регулярным занятиям спортом.
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Свои напутственные слова бывший правый защитник «Сан-Паулу, итальянского «Милана и национальной команды Бразилии записал в видеообращении, которое переслал из Казахстана. Там сейчас проходит представительный международный спортивный форум.
«Желаю удачи всем командам Школьной лиги Московской области на региональных соревнованиях», — сказал Кафу.
Напомним, знаменитый бразилец является единственным в мире футболистом, игравший в трёх финалах чемпионатов мира подряд (1994, 1998 и 2002 годы). Да, великий Пеле является трёхкратным чемпионом мира, но он выиграл свои титулы в 1958, 1962 и 1970 годах, а в 1966 году Бразилия не сумела выйти из группы.
Матчи регионального этапа Школьной лиги пройдут в четырех дисциплинах: футзал, волейбол, баскетбол 3х3 и шахматы. Команды разделены на две конференции — западную и восточную. Победители и серебряные призёры выйдут в «Финалы четырех», в котором определятся абсолютные чемпионы Школьной лиги Московской области. Подробнее ознакомиться с расписанием игр можно в официальных аккаунтах Школьной лиги в ВК и телеграм.
Амбассадорами Школьной лиги Подмосковья стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева. Знаменитые спортсмены проводят мастер-классы, анализируют игры команд, обсуждают недочёты, дают рекомендации по улучшению результатов и делятся своим богатым опытом и знаниями с участниками.
Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся региона к регулярным занятиям спортом.
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Александр Бойцов