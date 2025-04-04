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Легенда футбола бразилец Кафу пожелал удачи участникам Школьной лиги Подмосковья

Фото: istockphoto/matimix

Фото: istockphoto/matimix

Легендарный бразильский футболист, двукратный чемпион мира, капитан сборной Маркус Эванжелиста ди Мораес, более известный как Кафу, обратился к участникам регионального финала Школьной лиги Московской области. Он пожелал всем юным спортсменам удачи.
Соревнования футболистов стартуют уже в этот понедельник, 7 апреля, указано в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковье.

Свои напутственные слова бывший правый защитник «Сан-Паулу, итальянского «Милана и национальной команды Бразилии записал в видеообращении, которое переслал из Казахстана. Там сейчас проходит представительный международный спортивный форум.

«Желаю удачи всем командам Школьной лиги Московской области на региональных соревнованиях», — сказал Кафу.

Напомним, знаменитый бразилец является единственным в мире футболистом, игравший в трёх финалах чемпионатов мира подряд (1994, 1998 и 2002 годы). Да, великий Пеле является трёхкратным чемпионом мира, но он выиграл свои титулы в 1958, 1962 и 1970 годах, а в 1966 году Бразилия не сумела выйти из группы.

Матчи регионального этапа Школьной лиги пройдут в четырех дисциплинах: футзал, волейбол, баскетбол 3х3 и шахматы. Команды разделены на две конференции — западную и восточную. Победители и серебряные призёры выйдут в «Финалы четырех», в котором определятся абсолютные чемпионы Школьной лиги Московской области. Подробнее ознакомиться с расписанием игр можно в официальных аккаунтах Школьной лиги в ВК и телеграм.

Амбассадорами Школьной лиги Подмосковья стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева. Знаменитые спортсмены проводят мастер-классы, анализируют игры команд, обсуждают недочёты, дают рекомендации по улучшению результатов и делятся своим богатым опытом и знаниями с участниками.

Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся региона к регулярным занятиям спортом.

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Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных
Синоптик Шувалов: в Москве на выходных выпадет снег в 10-15 сантиметров
04 апреля 2025, 13:18

Фото: iStock/Andrey Rykov

Приближаются первые апрельские выходные. Какими они будут?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что температура в Москве и области пойдет на спад.

«В Коломне, Кашире, Серпухове может выпасть до 10−15 сантиметров снега. В Москве до 2−5 сантиметров. Температура пойдёт на спад: в субботу за окном ожидается 5, 7, в воскресенье — около нуля. В понедельник — снег. Во вторник, среду, четверг ночью до -6, -8 градусов по области, а дневная температура слабо положительная. То есть мы вернемся в середину марта», — поделился синоптик.

По его словам, после холодной недели, температура снова вернется к 10, 15 градусам.

Раннее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Сибири и на Урале, отметив, что в регионе ожидается аномальное потепление.

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Артемий Лебедев назвал дизайн российского паспорта «большим куском позора»
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн российских банкнот и документов
04 апреля 2025, 13:04

Артемий Лебедев (Фото: Телеграм, @temalebedev)

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал оформление российских купюр и документов. Он поделился своим мнением в выпуске обзора новостей, который доступен в соцсети «ВКонтакте».
«Все отечественные документы не просто плохо выглядят — они выглядят унизительно. Что свидетельство о рождении, что паспорт, что деньги наши — один большой кусок позора», — сказал Лебедев, а после уточнил, что считает неудачным этот дизайн, появившийся в 90-е годы.
Образцовыми Лебедев назвал банкноты, которые выпускались в России в XIX веке или в советское время при Иосифе Сталине.
«Вот это настоящий образец для подражания и наслаждение для глаз», — заявил он.
Ранее Артемий Лебедев призвал присвоить звание народной артистки России певице Татьяне Куртуковой, которая исполнила популярную песню «Матушка Земля».

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#дизайн
#документы
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Диетолог назвала опасность покупного весеннего напитка
Диетолог Бережная: в покупном березовом соке нет пользы
04 апреля 2025, 12:30

Фото: iStock/SERHII LUZHEVSKYI

Весна — время сбора березового сока. Раньше этот напиток считался лекарственным, однако сейчас, покупая сок в магазинах, люди сомневаются в его полезности.
Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в беседе с «Радио 1» рассказала, в чем разница между свежесобранным березовым соком и тем, что продается в магазинах.

«В продающихся меньше полезных веществ, потому что при термической обработке исчезает многое и очень быстро. Если жидкость нагревается выше 100 градусов, то кроме вкуса там ничего не остается. А консервированные продукты, как правило, содержат сахара, то есть березовый сок теряет свой естественный вкус, оставляя только специфический. Очень сложно сказать, насколько это полезно», — объяснила эксперт.

Она добавила, что не стоит забывать про аллергию на березовый сок, которая может сыграть плохую шутку с организмом.

«Вопрос об аллергических ринитах, поллинозах на цветения березовых. Береза, яблоко, картошка — это перекрёстные аллергены и, вполне возможно, что на сок будет тоже реакция», — подчеркнула диетолог.

Также, по словам Ирины Бережной, важно, где, как и насколько правильно был собран березовый сок.

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#диетолог
#сок
#витамины
#напитки
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Диетолог назвала неочевидный сок, в котором нет сахара и фруктозы
Диетолог Бережная: в березовом соке нет ни сахара, ни фруктозы
04 апреля 2025, 11:23

Фото: iStock/morisfoto

В Московской области начался сезон сбора березового сока. По закону, березовый сок можно собирать для личного использования, соблюдая ряд правил, чтобы не навредить деревьям.
Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в беседе с «Радио 1» объяснила, что в прошлом березовый сок пользовался популярностью, потому что не было лекарственной альтернативы.

«Сегодняшняя проблема заключается в том, что загрязненность почвы и воздуха, где эти березы растут, попадает в сок. И к тому же, сегодня мы имеем другие возможности получать безопасно и эффективно те же микроэлементы, витамины, антиоксиданты и так далее», — сказала эксперт.

По ее словам, березовый сок, действительно, содержит множество витаминов разных групп: С, А, В.

«Также в березовом соке есть антиоксидантные системы, которые хорошо восстанавливают структуру клетки, тонизируют, утоляют жажду. Соответственно, мы получаем полезные вещества и приятный вкус», — отметила Бережная.

Она добавила, что в соке нет ни сахара, ни фруктозы, что делает напиток более здоровым и правильным.

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#питание
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Заключённый соблазнил медсестру и тюремщицу, а потом сбежал
В Великобритании осуждённый завёл роман с двумя сотрудницами тюрьмы и сбежал
04 апреля 2025, 10:46

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Великобритании осуждённый наркодилер Гарри Пуллен соблазнил медсестру и надзирательницу в тюрьме и сбежал, сообщает газета The Sun.
27-летний заключённый попал за решётку в Бридженде, Уэльс, в 2019 году. Там он познакомился с тюремной медсестрой Элис Хиббс. У пары начался роман. В 2021 году Пуллена перевели в Манчестер, с собой у него был номер телефона Хиббс.

До июля 2021 года они общались онлайн, пока об этом не узнало руководство тюрьмы. Хиббс приговорили к шести месяцам заключения. В суде она говорила, что давно хотела прекратить эти отношения, но боялась из-за угроз мужчины.

Параллельно с Хиббс Пуллен стал «строить отношения» с тюремщицей Рут Шмыло. Их роман начался с того, что заключённый передал ей листок, на котором был указан её номер телефона. Пара начала созваниваться каждый день и занималась сексом по телефону. Позже Шмыло утверждала, что это происходило против её воли.

Пуллен не раз утверждал, что любит Шмыло, и даже устроил ей встречу со своей матерью. Однажды на камеры видеонаблюдения попал момент, как надзирательница посылает заключённому воздушный поцелуй. Началась проверка. Шмыло вызвали в суд.

Тем временем Пуллен попал в больницу, откуда вскоре сбежал. Известно, что в этом ему помогли четыре женщины. Мужчину поймали только через неделю. Он находится под арестом.

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