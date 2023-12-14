Президент РФС Колосков заявил о неготовности «Динамо» к борьбе за золото

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«В этом сезоне «Динамо» — совершенно другая команда, намного сильнее и интереснее, чем в прошлом. Результат говорит сам за себя. Но пока команда не готова к борьбе за золото чемпионата России, так как не хватает скамейки, мало вариативности, тренер проводит первый сезон. Стабильности на данный момент нет, совершенно разная игра в двух таймах», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Колосков.
Однако, по его мнению, «Динамо» должно попытать сохранить место в тройке лидеров.
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