Президент РФС Колосков заявил о неготовности «Динамо» к борьбе за золото

В Подмосковье завершился открытый чемпионат по шахматам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования прошли с 8 по 12 декабря в парк-отеле «Ершово» в Одинцовском городском округе. Всего в турнире приняли участи свыше 100 спортсменов со всего Подмосковья.

По итогам отбора в Суперфинал Московской области в мужском зачете золотыми призерами стали сразу три человека. Это люберецкий гроссмейстер Алексей Хрущев и Исаак Парпиев из Химок и Александр Усов из Одинцова. Трое шахматистов разделили итоговое первое место чемпионата с результатом 6,5 очков. Но по итогам дополнительных показателем в суперфинал прошел Исаак Парпиев.В женском итоговом зачете возможность представлять свой округ была завоевана международным мастером, членом сборной России и сборной Московской области Екатериной Смирновой из Балашихи.На торжественной церемонии вручения присутствовали президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин, исполнительный директор ФШМО Альберт Миннуллин, почетный президент ФШМО Михаил Крюков и ответственный по вопросам физической культуры и спорта Одинцовской епархии РПЦ отец Николай Куренков.Стоит отметить, что общий призовой фонд соревнований составил 1 миллион рублей.

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