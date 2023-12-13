Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов

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Первые восемь участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/2023 получили свои билеты.
Из группы А в следующий этап турнира прошли мюнхенская «Бавария» и датский «Копенгаген».
Лидерство в группе В заняли лондонский «Арсенал» и голландский ПСВ. Также в плей-офф попали мадридский «Реал» и итальянский «Наполи» (группа С), испанский «Реал Сосьедад» и итальянский «Интер» (группа D).
Российские футбольные клубы не участвуют в еврокубках в сезоне-2023/2024. Они были исключены из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Конференций по решению УЕФА.
Остальные участники плей-офф определятся 13 декабря. Финал турнира запланирован на 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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Лидерство в группе В заняли лондонский «Арсенал» и голландский ПСВ. Также в плей-офф попали мадридский «Реал» и итальянский «Наполи» (группа С), испанский «Реал Сосьедад» и итальянский «Интер» (группа D).
Остальные участники плей-офф определятся 13 декабря. Финал турнира запланирован на 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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Артем Кузьмин