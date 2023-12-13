Футболист Даев: «Ожидал от ЦСКА большего»

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«Ожидал от ЦСКА большего. В каких-то матчах ЦСКА недобрал очки, поэтому армейцы могли быть выше в турнирной таблице. Из-за невнимательности ЦСКА пропустил гол от «Краснодара». Наверное, Федотов все высказал футболистам. <…> Думаю, они будут выше и займут место в тройке. Надеюсь, команда проведет работу над ошибками», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Даев.
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