Прокуратура запрашивает 9 лет тюрьмы для нападающего «Спартака» Промеса

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Нидерландская прокуратура запросила для нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса 9 лет тюрьмы в качестве наказания по уголовному делу о контрабанде наркотиков.
Издание ad.nl пишет, что во время заседания в суде, которое проходит 24 января в Амстердаме, прокурор потребовал признать нидерландского форварда виновным и назначить спортсмену реальный тюремный срок.
Сейчас Квинси Промес находится на территории ОАЭ вместе со «Спартаком». Там проходят учебно-тренировочные сборы.
Промес играет за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его второй приход в команду. Он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец со «Спартаком» стал чемпионом России.
В текущем сезоне Промес сыграл 17 матчей, в которых забил 6 голов и отличился 6 результативными передачами.
Читайте также:
Футболиста «Спартака» Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды из-за фото
Гимнастка Мельникова: «Нравится, как играет Квинси Промес»
Футболист «Спартака» Промес хотел помочь друзьям, а устроил скандал в отделении полиции
Сейчас Квинси Промес находится на территории ОАЭ вместе со «Спартаком». Там проходят учебно-тренировочные сборы.
В текущем сезоне Промес сыграл 17 матчей, в которых забил 6 голов и отличился 6 результативными передачами.
Читайте также:
Футболиста «Спартака» Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды из-за фото
Гимнастка Мельникова: «Нравится, как играет Квинси Промес»
Футболист «Спартака» Промес хотел помочь друзьям, а устроил скандал в отделении полиции
Мария Фирсова