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Прокуратура запрашивает 9 лет тюрьмы для нападающего «Спартака» Промеса

24 января 2024, 15:39
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Нидерландская прокуратура запросила для нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса 9 лет тюрьмы в качестве наказания по уголовному делу о контрабанде наркотиков.
Издание ad.nl пишет, что во время заседания в суде, которое проходит 24 января в Амстердаме, прокурор потребовал признать нидерландского форварда виновным и назначить спортсмену реальный тюремный срок.

Сейчас Квинси Промес находится на территории ОАЭ вместе со «Спартаком». Там проходят учебно-тренировочные сборы.


Промес играет за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его второй приход в команду. Он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец со «Спартаком» стал чемпионом России.

В текущем сезоне Промес сыграл 17 матчей, в которых забил 6 голов и отличился 6 результативными передачами.

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Жена тренера Карпина сообщила о переезде с детьми в Эстонию без мужа
24 января 2024, 15:07

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Жена главного тренера «Ростова» и российской сборной по футболу Валерия Карпина Дарья Карпина заявила о планах переехать в Эстонию с детьми, но без мужа.
Карпины-уроженцы эстонского города Нарва. Пара зарегистрировала брак в 2017 году. В семье растут двое детей.

«Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно. Летом переедем насовсем. Надо к школе готовиться. Переезжаю я и девочки», - сообщила Карпина в сториз Instagram (деятельность Meta запрещена в РФ как экстремистская).
Семья переезжает в Таллин.

«Детям в Таллине проще выучить язык, чем в Нарве», - объяснила Дарья Карпина.
Контракт Карпина с «Ростовом» закончится летом 2026 года. Срок соглашения со сборной истекает в августе нынешнего года.

Ранее сообщалось, что народного артиста России Филиппа Киркорова заметили в США вместе с его директором Максимом Ситником, об этом стало известно «МК». Напомним, после скандала с «голой вечеринкой» Киркоров улетел в Соединённые Штаты. Артиста заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке, однако, посетил выступление он не один. Вместе с российским королём эстрады пришёл его друг Максим Ситник — уроженец Донбасса, а не так давно Киркоров сделал его своим директором.

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Теннисистка Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open
24 января 2024, 14:42

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Россиянка Анна Калинская проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в матче Australian Open в Мельбурне.
ТАСС пишет, что матч завершился счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:1 в пользу Чжэн Циньвэнь. В полуфинале китайская спортсменка встретится с украинкой Даяной Ястремской. В другом полуфинале встретятся победительница турнира Арина Соболенко из Белоруссии и четвертая ракетка мира Кори Гауфф из США.

Анна Калинская находится на 75 месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Выход в четвертьфинал Australian Open является её лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Чжэн Циньвэнь - 15 ракетка мира. В активе спортсменки есть два титула WTA.

ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев попал в полуфинал Australian Open. Теннисист обыграл поляка Хуберта Хуркача в 1/4 финала Australian Open и пробился в полуфинал турнира, пишет «Лента.ру».Матч состоялся в среду, 24 января, и длился пять сетов. Российский теннисист выиграл со счетом 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Игра длилась 3 часа и 59 минут.

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Теннисист Медведев пробился в полуфинал Australian Open
24 января 2024, 10:27

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Россиянин Даниил Медведев попал в полуфинал Australian Open.
Теннисист обыграл поляка Хуберта Хуркача в 1/4 финала Australian Open и пробился в полуфинал турнира, пишет «Лента.ру».

Матч состоялся в среду, 24 января, и длился пять сетов. Российский теннисист выиграл со счетом 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Игра длилась 3 часа и 59 минут.

Даниил Медведев является третьей ракеткой мира. Хуркач, в свою очередь, оказался на 9 месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча между немцем Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом. Игра пройдёт не позднее 24 января.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в 1/4 финала Australian Open итальянцу Яннику Синнеру в трёх партиях. Растаяли надежды на возможную встречу в главном матче турнира двух россиян, борьбу продолжает только Даниил Медведев.

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#теннис
#россия
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#спорт
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Российского финала не будет: Рублёв проиграл в 1/4 финала Australian Open
23 января 2024, 18:32

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл в 1/4 финала Australian Open итальянцу Яннику Синнеру в трёх партиях. Растаяли надежды на возможную встречу в главном матче турнира двух россиян; борьбу продолжает только Даниил Медведев.
Рублёв, занимающий пятую строчку в мировом рейтинге, проиграл десятый четвертьфинал турниров «Большого шлема» из десяти, в которых принимал участие, сообщает «Чемпионат.ком». Его соперник в этом матче является четвёртой ракеткой мира. Матч получился в целом равным, но Синнер в большинстве эпизодов был чуть точнее, чуть внимательнее и закончил игру в свою пользу — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Стоит отметить, что во втором сете на тай-брейке россиянин вёл со счётом 5:1, но больше не сумел взять в укороченном гейме ни одного очка и проиграл его, а с ним и партию.

Надежды российских болельщиков теперь связаны с Даниилом Медведевым. Завтра в четвертьфинальном матче россиянин, занимающий в мировом рейтинге третье место, встретится с девятой ракеткой мира Хубертом Хуркачем из Польши.

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#игра
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Экс-спортдиректор Орещук: «Команда не потеряет движения с приходом Гафина»
23 января 2024, 18:09

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что уход Юрия Соловьева с поста председателя совета директоров московского клуба не ухудшит состояние клуба.
В то же время он выразил сожаление по поводу того, что Соловьёв покидает занимаемую им должность.

«Юрий Соловьев радел за клуб, результаты команды. Обидно и грустно, что он оставил свой пост. Мне было приятно с ним работать. Дмитрий Александрович — правая рука Соловьева, поэтому ничего сверхъестественного в замене не вижу. «Динамо» ничего не потеряет после ухода Соловьева. <…> «Динамо» не потеряет движения вперед с приходом Гафина на пост председателя совета директоров», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Орещук.

Он отметил, что разница будет заключаться в том, что ключевые моменты будут согласовывать дольше, чем было ранее.

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#футбол
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Хоккеист Филатов заявил о завышенных ожиданиях от Ковальчука
23 января 2024, 17:53

Фото: istockphoto.com/Artur Didyk

Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов заявил, что игра форварда Ильи Ковальчука в «Спартаке» находится на должном уровне, а проблема кроется в завышенных ожиданиях от него.
«Я не согласен с тем, что Ковальчук не вывозит и занимает чье-то место. От него у всех завышенные ожидания. Мне кажется, что он справляется с той ролью, которую ему дают. Четыре шайбы в десяти матчах – это вполне достойно. Хватит привязывать поражения к одному игроку. Илья – не вратарь, на которого можно валить вину за ключевые ошибки. Он играет вполне на уровне. Да, какое-то время у него уходит на адаптацию, на то, чтобы привыкнуть к темпу», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Филатов.

Он добавил, что в полной мере оценить игру спортсмена можно будет по возвращении в команду таких лидеров, как Павла Порядина, Михаила Мальцева, Ивана Морозова и Андрея Локтионова.

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Подмосковные гонщики завоевали три медали этапа Кубка России по ралли «Золотые купола»
23 января 2024, 17:20

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали гонщики из Подмосковья на третьем этапе Кубка России по ралли «Золотые купола», который проводился в Ярославской области, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Золото завоевал Дмитрий Ловцов из Балашихи в команде с ярославцем Андреем Головкиным в классе «1600Н». В этой же дисциплине бронза досталась экипажу Андрея Олейникова из Люберец и Николая Борисёнку из Москвы», — отмечается в сообщении.

Вторую бронзовую медаль завоевал в абсолютном зачёте гонщик из подмосковного Хотькова Александр Маранов в команде с ярославцем Дмитрием Карповым.

Всего в соревнованиях принимали участие 36 экипажей.

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Подмосковные спортсменки примут участие в турнире по хоккею с мячом на Кубок Патриарха
23 января 2024, 16:05

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены примут участие XIV турнире по хоккею с мячом на Кубок Патриарха среди девочек. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
XIV Кубок Патриарха пройдет с 14 по 16 февраля на Красной площади.

«Турнир по русскому хоккею среди девочек 2012-2013 годов рождения состоится на льду ГУМ-катка на Красной площади. В соревнованиях примут участие 7команд: ВЦФКС-ХФК «Всеволожск» Ленинградской области, сборная команда Мурманской области, СШ «Олимпия» Свердловской области, КГАУ ДО «СШОР по хоккею с мячом «Енисей» из Красноярска, МБУ ДО КСШОР «Зоркий» из Красногорска, сборная Иркутской области и сборная Республики Алтай», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси проводится ежегодно с 2012 года на Красной площади.

Кроме этого, участники турнира среди мальчиков будут известны после отборочных матчей, которые проводятся с 27 января по 4 февраля.

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В Подмосковье начнется отборочный этап всероссийского турнира «Чудо-шашки»
23 января 2024, 12:30

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье стартует отборочный этап всероссийского турнира «Чудо-шашки» среди общеобразовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Отборочный этап пройдет с 26 января по 1 марта на территории всей Московской области.

«Отбор в рамках муниципального этапа состоится в дистанционном онлайн-формате на игровой платформе «Gambler». Следующий этап – региональный – пройдёт в очном формате 31 марта в городе Щёлково. В нём примут участие 30 сильнейших команд муниципального этапа. Победитель регионального уровня будет представлять Московскую область на всероссийском этапе», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что принять участие могут команды в составе четырех человек до 14 лет. Заявка подается онлайн на платформе «Gambler».
Кроме этого, для всех желающих проведут бесплатный обучающий вебинар «по методике обучения игре в шашки детей дошкольного и школьного возраста» 9 февраля.

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