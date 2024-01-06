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Футболиста «Спартака» Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды из-за фото

Спартаковцу Квинси Промесу грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды
06 января 2024, 19:10
Фото: istockphoto/Ildar Abulkhanov

Фото: istockphoto/Ildar Abulkhanov

Футболист московского «Спартака» и бывший игрок сборной Нидерландов может быть экстрадирован из Объединённых Арабских Эмиратов на родину. Причина заключается в фотографии с празднования дня рождения в Дубае, которую спортсмен опубликовал в одной из социальных сетей.

В 2021 году Промес был признан в Нидерландах виновным в нанесении ножевого ранения своему племяннику во время семейной вечеринки. Суд приговорил его к восьми месяцам тюремного заключения. Между Нидерландами и ОАЭ существует договор об экстрадиции. Если голландские правоохранители увидят опубликованное фото, на котором футболисту дарят дорогое ювелирное украшение, они могут запросить его экстрадицию, и тогда власти Эмиратов обязаны будут его выслать.

На родине же голландца ждёт тюрьма. Необходимым условием является официальное уведомление властей ОАЭ от прокуратуры Нидерландов о том, что Промес находится на территории арабского государства. Представитель надзорного ведомства Страны тюльпанов дал понять, что им известно о нахождении соотечественника в ОАЭ, но не сообщил, направлялся ли туда запрос от прокуратуры.

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#футбол
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Российский теннисист Рублёв вышел в финал турнира ATP в Гонконге
06 января 2024, 15:37

Фото: РИА Новости/Александр Джорович

Посеянный под первым номером на турнире ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open россиянин Андрей Рублёв в полуфинале обыграл китайского теннисиста Шан Цзюньчэна. В главном матче соревнований серии АТР-250 он встретится с финном Эмилем Руусувуори.
Спортсмен из страны Суоми на стадии 1/2 финала оказался сильнее австралийского теннисиста Себастьяна Офнера. Матч закончился со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Рублёву также потребовалось три сета для того, чтобы сломить сопротивление Шан Цзюньчэна. Итоговый счёт 4:6, 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

Вообще, следует отметить, что, несмотря на первый номер посева, путь Рублёва к главному матчу турнира был совсем не простым. В первом круге он в упорной и равной борьбе обыграл британца Лиама Броуди со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Затем в 1/4 финала российский теннисист в трёх сетах обыграл француза Артура Фиса — 6:4, 1:6, 6:2. В этом матче Андрей, вообще-то отличающийся непростым характером и нередко устраивающий скандалы на корте, проявил себя как настоящий джентльмен. В одном из эпизодов судья показал аут на подаче Фиса. Рублёв проверил след от мяча и посоветовал французу взять видеопросмотр. Беспристрастная техника показала, что россиянин был прав и мяч попал в корт. Справедливость была восстановлена, а публика наградила российского спортсмена аплодисментами.

В полуфинале китайскому теннисисту откровенно симпатизировали местные линейные судьи, фиксируя все более-менее спорные моменты в пользу соотечественника. Но Андрей справился с давлением трибун и предвзятостью арбитров и вышел в финал, где поборется за главный трофей и солидные призовые с финном Руусувуори.

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#матч
#техника
#страны
#спортсмен
#теннис
#китай
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Умер четырёхкратный чемпион мира по футболу бразилец Марио Загало
06 января 2024, 11:51

Фото: istockphoto/efks

В Бразилии в возрасте 92 лет скончался знаменитый футболист и тренер Марио Загало. В составе национальной сборной великий нападающий становился чемпионом мира в 1958 и 1962 годах.
Известно, что единственным в истории трёхкратным чемпионом мира является великий Пеле, выигрывавший титул в 1958, 1962 и 1970 годах. Однако в заголовке данного материала нет никакой ошибки. Дважды став чемпионом мира, будучи товарищем по команде лучшего по мнению многих футболиста XX века, Загало привел бразильцев к чемпионскому титулу в 1970 году в качестве главного тренера. Ту сборную многие считают лучшей в истории Бразилии, а Пеле блистал в ней уже под началом бывшего партнёра по нападению.

В 1994 году на чемпионате мира в США Марио Загало получил ещё одну чемпионскую медаль. Тогда он был помощником главного тренера бразильцев Карлоса Альберто Паррейры. Теперь великого нападающего не стало. Скоро он встретится со своим бывшим партнёром и подопечным Пеле, который ещё при жизни сказал, что на небесах наконец-то сыграет со своим извечным заочным соперником Диего Марадоной. Светлая память людям, дарившим своей игрой радость и счастье миллионам людей.

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#сша
#медаль
#счастье
#память
#футбол
#чемпионат мира
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«С кем не бывает»: В российском клубе отреагировали на избиение девушки игроком
05 января 2024, 17:51

Фото: Rost-9D/istockphoto

В ФК «Оренбург» сообщили, что не переживают из-за репутации футболиста Томпсона.
В «Оренбурге» не переживают из-за сомнительной репутации нового игрока чилийца Хорди Томпсона. Спортивный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрия Андреева сказал Sport24 следующее:

«Темная сторона Томпсона? А у кого её нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?» —сказал Андреев.
Функционер признался, что в клубе понимали, что могут позволить себе взть в команду футболиста, который имеет проблемы с законом. Это снизило его трансферную стоимость.

«Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились. Томпсон — хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам», —говорит Дмитрий Андреев.
«Оренбург» арендовал Томпсона у чилийского «Коло-Коло» с правом выкупа. На родине спортсмен был заключен под домашний арест. Его обвиняли в насилии над девушкой, неуважении к суду и попытке убийства. Чуть позже спортсмен был выпущен под залог в размере 100 млн песо (около 100 тысяч евро).

Ранее российский гроссмейстер Денис Хисматуллин прокомментировал отказ поляка Яна-Кшиштофа Дуды пожимать руку на чемпионате мира по быстрым шахматам. На чемпионате мира по быстрым шахматам едва не разгорелся скандал с политическим оттенком. Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался от традиционного рукопожатия перед игрой с игроком из России Денисом Хисматуллиным.

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#спорт
#футбол
#новости
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Сербские болельщики подняли баннер в поддержку жителей Белгорода
05 января 2024, 13:15

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

На матче баскетбольной Евролиги болельщики подняли баннер «Белгород, мы с тобой».
На матче баскетбольной Евролиги, который проходил между сербскими клубами «Црвена Звезда» и «Партизан», болельщики вывесили баннер, чтобы поддержать жителей Белгорода «Белгород, мы с тобой», пишет «Лента.ру».

Матч прошёл в столице Сербии Белграде. Победила «Црвена Звезда» со счетом 88:72. Оба клуба не оказались в зоне плей-офф баскетбольной Евролиги. «Партизан», отыграв 19 матчей, занял 11-е место, «Црвена Звезда» 13-ая в турнирной таблице.

Напомним, Белгород атаковали ВСУ вечером 29 декабря. Наибольший урон нанесли 30 декабря. Погибли 25 человек, более 100 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом.

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#сербия
#болельщик
#баскетбол
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Умер тренер-рекордсмен «Балтики» Ткаченко
04 января 2024, 14:50

Фото: iStock/SergeyPankratov

Тренер-рекордсмен «Балтики» Леонид Ткаченко умер в возрасте 70 лет.
Экс-тренер «Балтики» Леонид Ткаченко был самым успешным тренером в истории калининградского футбольного клуба «Балтика». Он скончался на 71 году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте балтийской команды.

Причины смерти Леонида Ткаченко не уточняются.

Карьера специалиста началась в Калининграде, куда он переехал в 1967 году вместе с семьей. Спустя 30 лет Ткаченко вернулся туда, чтобы вывести клуб в Высшую лигу российского футбола.

Сезон 1996 года «Балтика» под его руководством закончила на седьмом месте. Этот результат является лучшим в истории клуба.

«Рекордсмен по числу матчей среди всех тренеров «Балтики». В прошлом сезоне вошел в штаб Сергея Игнашевича и помог команде вернуться в элиту российского футбола. Имя Леонида Ткаченко вписано в историю калининградского футбола золотыми буквами навечно. Светлая память», - сообщается в релизе.
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#спорт
#футбол
#спортсмены
#новости
#россия
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Фигуристка Косторная прокомментировала обвинения в неоплате костюмов
Фигуристка Косторная сказала дизайнеру, что костюмы оплачивает Федерация
04 января 2024, 14:02

Фото: istockphoto/SeventyFour

Российская фигуристка Алёна Косторная в Telegram-канал прокомментировала обвинения в свой адрес в неоплате костюмов, которые выдвинула дизайнер Алена Куклычева.
Косторная написала, что как взрослый человек рассчитывала, что вопросы решаться по-взрослому. Но этого не произошло.

«Каcательно моего якобы «долга». Договор на пошив наших cоревновательных коcтюмов в cезоне 2023/24 заключалcя c РОО «Федерация фигурного катания г. Моcквы». Этот вопроc решаетcя c ними, а не cо мной. Поэтому мне очень непонятно и обидно, почему крайней вдруг оказалаcь я. Напомню, что работать федерация начнет c 9 января»,-ответила на обвинения в неоплате пошива костюмов Алёна Косторная.
Также Косторная написала, что на протяжении всего сотрудничества в качестве рекламы исправно отмечала в сторис дизайнера и её коллег-дизайнеров.

«Правда, оказалось, что формат вас не устраивал, но это стало известно только сейчас. Очень жаль, что наше сотрудничество закончилось на столь минорной ноте», —заявила спортсменка.
3 января Алёна Куклычева написала пост о прекращении работы с фигуристкой Косторной. Она опубликовала скрин переписки со спортсменкой, из которого становится понятно, что Косторная не оплатила некоторые костюмы.

На минувшем чемпионате России в Челябинске Алена Косторная и Георгий Куница стали девятыми на соревнованиях спортивных пар.

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Пловчиха Ефимова скучает по Лос-Анджелесу, но тянет её в Волгодонск

Шахматист Хисматуллин рассказал, как воспринял отказ поляка Дуды пожимать руку

Ренан из «Зенита» уйдёт в аренду в бразильский «Интернасьонал»
#фигурное катание
#спортсмены
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Пловчиха Ефимова скучает по Лос-Анджелесу, но тянет её в Волгодонск
04 января 2024, 12:43

Фото: istockphoto/PeopleImages

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала «Матч ТВ» о том, что соскучилась по друзьям и атмосфере в США.
Юлия Ефимова- трехкратный призером Олимпийских игр, обладательница шести золотых медалей чемпионатов мира и семи чемпионатов Европы. Спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов.

С 2011 года Юлия Ефимова проживает и тренируется в Америке.

Спортсменка рассказала, что сильно скучает по океану, рядом с которым часто гуляла. Ей этого не хватает. В США у Юлии есть друзья, с которыми она ездит кататься на сноуборде.

«Но чем нравится Волгодонск — у нас очень много маленьких речушек, каналов, Цимлянское водохранилище. Я туда постоянно выезжаю и гуляю с Джаспером. Смотрю закаты, встречаю рассветы, вот эта вся романтика», — поделилась Юлия Ефимова.

По словам спортсменки, Волгодонск и Лос-Анджелес довольно разные, чтобы их сравнивать.

«Все равно меня тянет в Волгодонск, к моему детству и простоте. Мы даже когда едем на базу отдыха, то выбираем самое простое жилье. Мне нужно, чтобы рядом были Дон, разбитая палатка и стол, где можно разложить еду. Поставил мангал, пожарил шашлыки, и всё»,-рассказала Юлия Ефимова.
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#спорт
#бассейн
#спортсмены
#сша
#россия
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Шахматист Хисматуллин рассказал, как воспринял отказ поляка Дуды пожимать руку
04 января 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Nadezhda1906

Российский гроссмейстер Денис Хисматуллин прокомментировал отказ поляка Яна-Кшиштофа Дуды пожимать руку на чемпионате мира по быстрым шахматам.
На чемпионате мира по быстрым шахматам едва не разгорелся скандал с политическим оттенком. Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался от традиционного рукопожатия перед игрой с игроком из России Денисом Хисматуллиным.

На видео, которое опубликовал портал Global Happenings, можно заметить, как россиянин подходит к шахматному столику, за которым уже сидит Дуда и протягивает ему руку в качестве традиционного приветствия. Однако тот только делает отрицательный жест, хотя и благожелательно улыбается при этом.

«Я, конечно, с ним не согласен, но уважаю его право поступить таким образом, выражая несогласие с моей позицией и с моей деятельностью вне шахматной доски», — передаёт слова Хисматуллина ТАСС.
Хисматуллин не собирается обращаться в Комиссию по этике и требовать дисквалификации соперника.

«Поверьте, что я не оскорбился и уж точно не получил морального вреда, после которого не смог ни спать, ни есть», — сказал в заключении шахматист.
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#шахматы
#спорт
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Ренан из «Зенита» уйдёт в аренду в бразильский «Интернасьонал»
04 января 2024, 10:32

Фото: Rost-9D/istockphoto

Защитник «Зенита» Роберт Ренан сезон продолжит в бразильском футбольном клубе «Интернасьонал».
Об этом пишут в Telegram-канале петербургского футбольного клуба.

Арендное соглашение с 20-летним футболистом будет действительно до конца сезона-2024 в Бразилии.

Ренан оказался в «Зените» в январе 2023 года. Он перешёл туда из бразильского «Коринтианса», воспитанником которого является. За «Зенит» бразильский игрок сыграл 18 матчей без результативных действий.

По оценкам портала Transfermarkt, игрок стоит 9 млн евро.

Ранее бывший полузащитник испанской «Сарагосы» , питерского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов ответил на вопрос, кого он считает главным «чушпаном» в отечественном футболе. По мнению бывшего супруга Татьяны Булановой, это нападающий «Спартака» Александр Соболев.

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#футбол
#спорт
#новости
#спортсмены
#санкт-петербург
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