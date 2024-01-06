Футболиста «Спартака» Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды из-за фото

Фото: istockphoto/Ildar Abulkhanov
Футболист московского «Спартака» и бывший игрок сборной Нидерландов может быть экстрадирован из Объединённых Арабских Эмиратов на родину. Причина заключается в фотографии с празднования дня рождения в Дубае, которую спортсмен опубликовал в одной из социальных сетей.
На родине же голландца ждёт тюрьма. Необходимым условием является официальное уведомление властей ОАЭ от прокуратуры Нидерландов о том, что Промес находится на территории арабского государства. Представитель надзорного ведомства Страны тюльпанов дал понять, что им известно о нахождении соотечественника в ОАЭ, но не сообщил, направлялся ли туда запрос от прокуратуры.
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