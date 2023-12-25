Гимнастка Мельникова: «Нравится, как играет Квинси Промес»

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица московского «Спартака» Ангелина Мельникова заявила, что её любимым футболистом является нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий московского «Спартака» Квинси Промес.
«Нравится, как играет Квинси Промес, могу назвать его самым любимым футболистом. Он быстрый, техничный, забивает! К тому же, мы знакомы лично», — отметила в беседе с Газета.ру Мельникова.
Ранее сообщалось, что российский вратарь Андрей Лунёв, выступающий за клуб «Карабах» из Азербайджана, замкнул тройку лучших голкиперов по количеству спасений своих ворот на групповом этапе Лиги Европы. Так, первое место в этом списке занимает бразильский вратарь Вана из кипрского «Ариса», на счету которого 30 сейвов, на втором месте босниец Владан Ковачевич из польского «Ракува» с 27-ю спасениями.
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