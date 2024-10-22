Радченко описал индивидуальный уровень российских футболистов

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Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко заявил, что сегодня российские футболисты находятся далеко не на том уровне, на котором были в 1990-2000-х годах, а на порядок выше.
Так он прокомментировал слова тренера национальной команды Валерия Карпина о падении уровня российского футбола и о том, что данный вид спорта РФ уже на протяжении десятилетий идёт не в ту сторону.
Ранее генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA), бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке высказал мнение о том, что Россия по-прежнему остаётся важным игроком в мировом футболе.
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«Карпин смотрит на качество футболистов, приезжающих в сборную. Из этого и складывается его мнение. Индивидуально футболисты в России сейчас не на том уровне, что в 90-х или 00-х. Карпин от этого и отталкивается. Но говоря, что мы 20 лет идем не туда, давайте вспомним домашний чемпионат мира. На нём наша сборная хорошо выступила, радовала болельщиков, а это явно было не 20 лет назад», — отметил в беседе с Metaratings.ru Радченко.
Ранее генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA), бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке высказал мнение о том, что Россия по-прежнему остаётся важным игроком в мировом футболе.
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Мелисса Тимофеева