Вальке назвал Россию значимым игроком в мировом футболе

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Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA), бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке высказал мнение о том, что Россия по-прежнему остаётся важным игроком в мировом футболе.
«Сборная России играла на высшем уровне. В качестве дани уважения и признания такого высокого уровня Россия получила право провести чемпионат мира в 2018 году. Россия – это значимый игрок не только в мировом футболе, но и в других видах спорта. Сейчас, к сожалению, Россия не выступает на мировой арене, но рано или поздно она вернётся. Надо смотреть не в прошлое, а заниматься настоящим и будущим», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Вальке.При этом он отметил, что после возвращения России придётся навёрстывать упущенное, поэтому сборной нашей страны необходимо много тренироваться и усердно работать.
Ранее бывший футболист сборной России Денис Глушаков заявил, что отечественной национальной команде лучше играть хоть с кем-то, чем проводить пустые тренировочные сборы.
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