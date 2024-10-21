Гладилин объяснил разгромный проигрыш «Спартака» «Краснодару»

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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что «Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 3:0 в пользу последних из-за новой схемы красно-белых.
«Главная причина поражения — решение Станковича сыграть в три центральных защитника. Несыгранность игроков в центральной зоне в матче против сильной команды, которая имеет быстрых и сильных игроков, предопределила результат. Это был рискованный шаг, и Станкович на него пошёл, видимо, рассчитывая усилить атаку, но из-за ошибок, допущенных в центральной зоне, пришли два гола», — пояснил в беседе с Газета.ру Гладилин.
А экс-наставник сборной России Борис Игнатьев высказал мнение о том, что несмотря на проигрыш «Спартака» вычёркивать его из чемпионской гонки РПЛ всё же не стоит.
«Я бы не вычеркивал «Спартак» из числа тех, кто борется за титул. Сейчас команда только формируется под руководством тренера Станковича. Он ищет формат игры, подбирает под него исполнителей. Наш чемпионат в этом смысле особенный — в нём почти все решается весной», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Игнатьев.
Ранее во время одного из важнейших матчей 12-го тура Российской премьер-лиги по футболу «Спартак», выступавший принимающей стороной, проиграл «Краснодару» со счётом 0:3.
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