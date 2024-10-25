Раскрыты цели «Акрона» в нынешнем сезоне РПЛ

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Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян заявил, что цели команды на сезон РПЛ остаются прежними – сохранить за собой место в Российской премьер-лиге.
«Глядя на текущее положение в таблице, можно говорить разные вещи. Но прошло чуть больше трети сезона, поэтому оценки делать рано. И уж тем более менять задачи. А задача у нас конкретная – сохранить место в РПЛ. Напрямую это позволяет сделать место от 12-го и выше», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Задоян.
Напомним, после 12-ти туров РПЛ «Акрон» занимает десятое место с 12 очками.
Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что у «Локомотива» есть возможности обыграть «Зенит» в матче 13-ого тура РПЛ.
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Мелисса Тимофеева