Алдонин предрёк успех встречи сборной России с Сирией в Волгограде

Фото: iStock/master1305
Бывший футболист сборной России и воспитанник «Ротора» Евгений Алдонин высказал мнение о том, что товарищеский матч сборной России с Сирией будет принят очень успешно.
Он также пожелал нашей национальной сборной победы.
Матч сборных России и Сирии состоится в Волгограде 19 ноября.
Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что у «Локомотива» есть возможности обыграть «Зенит» в матче 13-ого тура РПЛ.
Читайте также:
Кечинов выразил уверенность в великолепном шансе «Локомотива» обыграть «Зенит»
Стало известно, сколько «Спартак», «Зенит» и ЦСКА заработали в Кубке России
Булыкин назвал фаворита в предстоящем матче «Спартак» — «Динамо»
«Матч сборной России для Волгограда – большой праздник. Уверен, что встреча с Сирией будет принята болельщиками на ура. Южный регион, с погодой должно быть все хорошо. Надеемся, что с полем тоже. Ждём полные трибуны и поддержки национальной команды. Вне зависимости от соперника, игра за сборную для любого футболиста – определенный статус. Не сомневаюсь, что команда продемонстрирует очень хорошую самоотдачу и желание. Надо побеждать», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Алдонин.
Матч сборных России и Сирии состоится в Волгограде 19 ноября.
Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что у «Локомотива» есть возможности обыграть «Зенит» в матче 13-ого тура РПЛ.
Читайте также:
Кечинов выразил уверенность в великолепном шансе «Локомотива» обыграть «Зенит»
Стало известно, сколько «Спартак», «Зенит» и ЦСКА заработали в Кубке России
Булыкин назвал фаворита в предстоящем матче «Спартак» — «Динамо»
Мелисса Тимофеева