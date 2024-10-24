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Кечинов выразил уверенность в великолепном шансе «Локомотива» обыграть «Зенит»

24 октября 2024, 20:40
Фото: iStock/Andreyuu

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что у «Локомотива» есть возможности обыграть «Зенит» в матче 13-ого тура РПЛ.
«У «Локомотива» есть великолепный шанс обыграть «Зенит». Молодые ребята, все быстрые, техничные, если они выберут правильную схему и тактику, то шансы на успех очень хорошие. Я думаю, они отдадут территориальное преимущество и владение мячом «Зениту» и будут уповать на быстрые ответные атаки. А у «Локо» есть игроки, которые прекрасно умеют распоряжаться свободными зонами», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Кечинов.

Он добавил, что, если бы «Локомотив» в этом матче одержал победу над «Зенитом», это было бы великолепно. При этом специалист допустил и иные сценарии исхода предстоящей игры.



Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 27 октября.

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявлял, что «Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 3:0 в пользу последних из-за новой схемы красно-белых.

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#футболист
Алдонин предрёк успех встречи сборной России с Сирией в Волгограде
24 октября 2024, 20:54

Фото: iStock/master1305

Бывший футболист сборной России и воспитанник «Ротора» Евгений Алдонин высказал мнение о том, что товарищеский матч сборной России с Сирией будет принят очень успешно.
Он также пожелал нашей национальной сборной победы.

«Матч сборной России для Волгограда – большой праздник. Уверен, что встреча с Сирией будет принята болельщиками на ура. Южный регион, с погодой должно быть все хорошо. Надеемся, что с полем тоже. Ждём полные трибуны и поддержки национальной команды. Вне зависимости от соперника, игра за сборную для любого футболиста – определенный статус. Не сомневаюсь, что команда продемонстрирует очень хорошую самоотдачу и желание. Надо побеждать», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Алдонин.

Матч сборных России и Сирии состоится в Волгограде 19 ноября.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что у «Локомотива» есть возможности обыграть «Зенит» в матче 13-ого тура РПЛ.

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#сборная россии
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«Спартак» рассматривал кандидатуру Антона Миранчука на трансфер летом
24 октября 2024, 20:31

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

«Спартак» рассматривал для подписания кандидатуру полузащитника Антона Миранчука в летнее трансферное окно.
Как сообщает Metaratings.ru, до конкретных условий контракта и каких-либо переговоров дело так и не дошло. Сам клуб начал работать по другим спортсменам на трансфер, а футболист в статусе свободного агента перешёл в швейцарский «Сьон».

Ранее бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказал мнение о том, что специалистам в российском футболе нужно повышать уровень профессионализма. Так он прокомментировал слова тренера Валерия Карпина о российском футболе, который идёт не туда.

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#спартак
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Стало известно, сколько «Спартак», «Зенит» и ЦСКА заработали в Кубке России
Три клуба заработали почти 80 млн рублей в Кубке России
24 октября 2024, 20:19

Фото: iStock/efks

«Спартак», «Зенит» и ЦСКА завершили групповой этап Кубка России с пятью победами и суммарно заработали минимум 76,7 млн рублей. Такие подсчёты провело издание Metaratings.ru.
Так, по подсчётам редакции, по 47,5 млн рублей клубы получат за пять побед команды получат, ещё 19,74 млн будет получено ими за участие на групповой стадии, ещё 9,45 млн рублей они заработают в плей-офф.

Однако отмечается, что больше всех заработал «Локомотив», одержав шесть побед и заработав минимум 86,19 млн рублей.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отметил пользу Кубка России как с точки зрения спортивного развития, так и с точки зрения финансов. Так он прокомментировал слова тренера национальной команды Валерия Карпина о падении уровня российского футбола и о том, что данный вид спорта РФ уже на протяжении десятилетий идёт не в ту сторону.

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#рф
#кубок россии
#футбол
#спорт
#деньги
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Глава Реутова Науменко поздравил легенду футбола Чанова с днём рождения
24 октября 2024, 18:48

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Глава Реутова Филипп Науменко поздравил легендарного советского футболиста, вратаря и тренера Вячеслава Чанова с 73-летием. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
День рождения спортсмен отметил 23 октября. Футболист принимал поздравления в торжественной обстановке в спортшколе на стадионе «Приалит».
«Я сам в детстве тренировался у Вячеслава Викторовича и благодарен ему за закалку и пример, который он подает воспитанникам. Горжусь, что такие люди работают в нашем городе. От всей души поздравляю Вячеслава Чанова. Желаю здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях», – написал Науменко в своём телеграм-канале.
Чанов считается легендой отечественного футбола. На его счету – множество побед и наград. Футболист не раз входил в список 33 лучших игроков чемпионатов СССР. Тренерский талант спортсмена подарил российскому футболу много звёзд.

Вячеслав Чанов сыграл большую роль в развитии спорта в Реутове. Вместе со знаменитым воспитанником Игорем Акинфеевым футболист основал на стадионе «Приалит» Академию вратарского мастерства.

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#игорь акинфеев
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Сбежавший в США фигурист Десятов отстранён из-за секс-скандала
Фигуриста Ивана Десятова отстранили из-за секса с несовершеннолетней
24 октября 2024, 18:34

Фото: istockphoto/Artur Didyk

Американская федерация фигурного катания (U. S. Figure Skating) отстранила от участия в соревнованиях выступающего под флагом США уроженца Москвы Ивана Десятова. Его подозревают в сексуальной связи с несовершеннолетней.
Бывший россиянин выступает в танцах на льду, где его партнёршей является Изабелла Флорес, напоминает «Спорт-Экспресс». Другой его партнёрше, сексуальной, на момент полового контакта, по сведениям источника, ещё не исполнилось 16 лет, то есть она не достигла возраста согласия. Если вина фигуриста будет доказана, то отстранение от участия в стартах будет не самым страшным наказанием для него. Спортсмену в этом случае светит реальный тюремный срок.

Ивану Десятову 23 года, в России он катался в паре с Ириной Хаврониной. Затем он решил сменить спортивное гражданство и начал выступать под флагом Белоруссии. Там его партнёршей стала Екатерина Андреева. Но и там непоседа долго не задержался и решил переехать в США. Причём для того, чтобы заплатить компенсацию за очередную смену спортивного гражданства белорусской федерации (так в союзном государстве положено по закону - прим. ред.), ему пришлось клянчить деньги у поклонников в социальных сетях (так называемый краудфандинг).

Насобирав искомые 25 тысяч долларов, фигурист уехал за океан. Поначалу спортивная карьера у Девятова складывалась неплохо, но вот в сексуальных связях он не был достаточно разборчив и осторожен, за что теперь может присесть в американскую тюрьму.

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#секс
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ФК «Красное Знамя» завершит чемпионат Московской области домашним матчем
24 октября 2024, 18:07

Фото: сайт ФК «Красное Знамя»

В субботу ногинский футбольный клуб «Красное Знамя» проведёт заключительный матч чемпионата Московской области. Об этом сообщается на сайте команды.
«Соперником клуба в 30-м туре станет СШ «Лыткарино». Ждём болельщиков и любителей футбола 26 октября в 14:00 на стадионе «Знамя» по адресу: Ногинск, Санаторная ул., 3. Вход для болельщиков будет свободным», – говорится в сообщении.

Фото: сайт ФК «Красное Знамя»

Перед последней игрой турнира подопечные тренера Георгия Бычкова занимают первое место в турнирной таблице с 68 очками. Столько же – у ФК «Металлург Видное». На третье позиции – ФК «Восток» из Электростали.

Фото: сайт ФК «Красное Знамя»

«Красное Знамя» – российский футбольный клуб из Ногинска. В первенствах СССР и России выступал под названиями «Спартак», «Труд» (Глухово), «Автомобилист» и «Знамя».

В 2024 году стал участником лиги «А» чемпионата Московской области в рамках III дивизиона (ЛФК).

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#московская область
#богородский городской округ
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Экс-врач сборной Шветский назвал источник данных о 60 препаратах в деле Валиевой
Экс-врач сборной России Шветский опроверг приём 60 лекарств Валиевой
24 октября 2024, 12:37

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший врач сборной России Филипп Шветский опроверг информацию о том, что фигуристка Камила Валиева принимала около 60 лекарственных препаратов. Отрывок из письма медика приводит издание «Советский спорт».
Напомним, что 29 февраля 2024 года спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал все её результаты с этой даты. В опубликованных документах сказано, что, по результатам исследования Федерального медико-биологического агентства, Валиева принимала порядка 60 различных разрешённых медицинских препаратов и добавок в период с 2020 по 2021 год.

Шветский, в свою очередь, отметил, что сведения о якобы приёме такого количества лекарств взяты не из истории болезни Валиевой, а из документов, по которым врач сборной отчитывается о заранее собранных препаратах перед выездом на спортивное мероприятие. В связи с этим, обвинения ложные, а лекарственной зависимости у спортсменки на самом деле нет.

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#спорт
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#суд
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Студенты коломенского ГСГУ выиграли серебряные медали на соревнованиях по бадминтону
24 октября 2024, 12:16

Фото: Министерство образования Московской области

Команда факультета физической культуры и спорта Коломенского Государственного социально-гуманитарного университета завоевала серебряные медали на всероссийских соревнованиях по бадминтону среди студенческих команд, сообщает Министерство образования Московской области.
Турнир проходил в столице Республики Дагестан, Махачкале. В турнире участвовали представители 14 вузов из 10 регионов страны.

Во время соревнований коломенские спортсмены победили команды из Махачкалы, Москвы и Нижнего Новгорода. Однако в финале студенты ГСГУ проиграли сборной Казани, студентам Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма со счётом 3:1.

Сборную ГСГУ представляли Глеб Степаков, Артур Печёнкин, Владислав Добычкин, Александр Григоренко, Елена Бессонова и Анастасия Нефёдова. В прошлом году команда завоевала бронзовые медали на этих соревнованиях.

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#турнир
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Фигурист Лутфуллин раскрыл грандиозные цели на сезон
23 октября 2024, 21:14

Глеб Лутфуллин (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Российский фигурист Глеб Лутфуллин поделился, что на сезон-2024/25 ставит перед собой грандиозные цели кататься всегда чисто.
«Цели грандиозные – кататься всегда чисто. Чувствую сейчас больше уверенности в себе. Конкуренция в новом сезоне будет высокая, у нас сейчас очень сильные спортсмены, и от этого ещё интересней», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Лутфуллин.

Напомним, что на контрольных прокатах сборной России фигурист Глеб Лутфуллин чисто исполнил каскад четверной тулуп.

Ранее призёр Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух заявлял, что в России падает интерес к фигурному катанию во многом из-за отсутствия международных соревнований.

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#спортсмены
#фигурист
#фигурное катание
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