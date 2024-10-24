Кечинов выразил уверенность в великолепном шансе «Локомотива» обыграть «Зенит»

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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что у «Локомотива» есть возможности обыграть «Зенит» в матче 13-ого тура РПЛ.
«У «Локомотива» есть великолепный шанс обыграть «Зенит». Молодые ребята, все быстрые, техничные, если они выберут правильную схему и тактику, то шансы на успех очень хорошие. Я думаю, они отдадут территориальное преимущество и владение мячом «Зениту» и будут уповать на быстрые ответные атаки. А у «Локо» есть игроки, которые прекрасно умеют распоряжаться свободными зонами», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Кечинов.Он добавил, что, если бы «Локомотив» в этом матче одержал победу над «Зенитом», это было бы великолепно. При этом специалист допустил и иные сценарии исхода предстоящей игры.
Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 27 октября.
Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявлял, что «Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 3:0 в пользу последних из-за новой схемы красно-белых.
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Мелисса Тимофеева