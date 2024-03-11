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РБК-Спорт: «Спартак» выбрал четырех кандидатов на замену Абаскалю

11 марта 2024, 23:09
Фото: iStock/SergeyKlopotov

Фото: iStock/SergeyKlopotov

В московском футбольном клубе «Спартак» определились с кандидатами на пост главного тренера команды в случае ухода Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает «РБК-Спорт».
В футбольном клубе прошло совещание, на котором присутствовало руководство в составе генерального директора Олега Малышева, члена совета директоров Павла Жданова и спортивного директора Томаша Амарала. Обсудили вопрос о недавней провальной игре, которая состоялась в минувшие выходные. В воскресенье, 10 марта «Спартак» с треском проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

Также собравшиеся обсудили возможных претендентов на пост тренера команды. Один из них — бывший тренер сборной России Станислав Черчесов. Большим плюсом является, что он уже работал со «Спартаком» ранее.

Остальные три кандидата — иностранные специалисты, их имена не разглашаются.

Ранее сообщалось, что российский тренер, мастер спорта СССР Николай Писарев выразил серьезную обеспокоенность деградацией некоторых футболистов «Спартака».

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Сборная России анонсировала состав на игры со сборными Сербии и Парагвая
Сборная России объявила состав на товарищеские игры с Сербией и Парагваем
11 марта 2024, 23:29

Фото: iStock/Александр Вильф

Сборная России объявила состав на товарищеские матчи против Сербии и Парагвая, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Объявленный состав состоит из 28 футболистов. В частности, к национальной команде присоединятся Александр Головин из «Монако», Алексей Миранчук из «Аталанты», Арсен Захарян из «Реал Сосьедада», Далер Кузяев из «Гавра» и Андрей Лунев из «Карабаха».

21 марта на «ВТБ Арене» сборная России сыграет с Сербией, а 25 марта – с Парагваем. Оба матча будут носить товарищеский характер.

Напомним, что 28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила участие сборной России в международных соревнованиях. Команда лишилась возможности участвовать в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы.

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#футбол
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#сербия
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Некоторые футболисты «Спартака» откровенно деградируют в команде
Тренер сборной РФ Писарев высказался про деградацию некоторых футболистов
11 марта 2024, 19:19

Фото: iStock/Steevy84

Советский и российский футболист, тренер, мастер спорта СССР Николай Писарев сообщил, что всерьез обеспокоен деградацией некоторых футболистов «Спартака», передает «Матч ТВ».
Причиной такой реакции тренера стала провальная игра, которая состоялась в минувшие выходные. В воскресенье, 10 марта «Спартак» с треском проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

Писарев считает, что футболисты красно-белого футбольного клуба начали деградировать, что отражается на результатах футбольных состязаний. Также он отметил плохую организацию игроков на поле, когда более сильных расставляют неправильно.

«Я не могу понять, почему, обладая вторым составом в РПЛ, игроков невозможно расставить и использовать их сильнейшие качества», — отметил тренер.

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#футбол
#спартак
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Непомнящий спрогнозировал интересный матч сборных РФ и Белоруссии
11 марта 2024, 15:15

Фото: istockphoto.com/Viacheslav Chernobrovin

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал уверенность в силовом преимуществе российских футболистов перед белорусскими коллегами, однако, по его мнению, матч между сборными России и Беларуси обещает быть интересным.
«Сборная России сильнее Беларуси. Всё равно, это будет очень важная игра для нашей национальной команды. Если судить абстрактно, то сейчас в РПЛ большую роль играют легионеры, а не российские футболисты, поэтому мы не можем проверить, на каком уровне действительно играет сборная России. Игра с Беларусью будет интересная», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Непомнящий.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявлял, что матч с Белорусские уже согласован. Так, по его словам, встреча сборных стран планируется в июне в Минске.

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#спорт
#матч
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Президент РФС Дюков заявил о возможном матче сборной РФ с Китаем
11 марта 2024, 15:07

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что сборная России может сыграть с Китаем.
При этом, по его словам, матч с Белорусские уже согласован. Так, встреча сборных стран планируется в июне в Минске.

«Мы находимся в контакте с коллегами из китайской федерации футбола. Матч со сборной Китая возможен, но пока рано говорить о сроках. Мы поддерживаем контакты со многими федерациями. С Казахстаном на данный момент переговоров о матче не ведём», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Дюков.

Ранее сообщалось, что Сборная России намерена 15 марта начать подготовку к товарищеским матчам с командами Сербии и Парагвая.

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#спорт
#матч
#встреча
#сборная россии
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Сборная РФ начнёт готовится к матчам с Сербией и Парагваем 15 марта
11 марта 2024, 14:58

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Сборная России намерена 15 марта начать подготовку к товарищеским матчам с командами Сербии и Парагвая.
Как сообщает «РБ Спорт», отмечается, что во время подготовки к встречам команда будет находится на территории УТЦ «Новогорск», а сами тренировки будут проходить на базе футбольного клуба «Динамо».

Уточняется, что сборная России встретится с Сербией в Москве 21 марта, а с Парагваем – 25 марта.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский «Зенит» в Екатеринбурге обыграл со счётом 4:1 местный клуб «Урал». После этой победы команда с берегов Невы вышла на первое место в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).

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#спорт
#клуб
#тренировки
#рпл
#сборная россии
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Подмосковные конькобежцы завоевали три медали в финале Кубка России по шорт-треку
11 марта 2024, 13:39

Две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области в финале Кубка России по шорт-треку, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Серебряную награду спортсменке из Подмосковья Фаиле Аймалетдиновой принёс забег на 1000 метров. Своей сопернице, представляющей Свердловскую область, она уступила только 0,07 секунды. Второе серебро Московской области принесла смешанная командная эстафета на 2000 метров. Золото в этой категории завоевала команда Краснодарского края, а третье место заняла команда Ярославской области», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль выиграл подмосковный конькобежец Александр Шульгинов в забеге среди мужчин на 1500 метров. От спортсмена, завоевавшего в этой категории серебряную медаль, он отстал всего лишь на 0,03 секунды.

Соревнования проводились в Уфе с 8 по 10 марта.

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В Красногорске прошел хоккейный турнир памяти Евгения Папугина

В Дмитрове прошел финальный матч сезона по хоккею «Выходи во двор»

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#спорт
#конькобежный спорт
#шорт-трек
#медали
#московская область
#подмосковье
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В Красногорске прошел хоккейный турнир памяти Евгения Папугина
11 марта 2024, 12:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В Красногорске провели турнир памяти выдающегося хоккеиста Евгения Папугина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Соревнования прошли 8 марта, в День рождения русского хоккея.

В них приняли участие восемь команд из Москвы и Подмосковья.

«В этот день на стадионе «Зоркий» состоялся традиционный турнир памяти Евгения Михайловича Папугина — выдающегося мастера мирового хоккея с мячом, одного из ведущих игроков «Динамо» и «Зоркого» на протяжении многих лет. Евгений Михайлович был капитаном «Зоркого» с 1969—1973 и сборной СССР на чемпионате мира — 1965. Вошел в список лучших игроков сборной СССР/России за 40 лет участия в чемпионатах мира», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что по итогам игр весь пьедестал заняли команды из Красногорска. Также в рамках мероприятия наградили ветеранов команды мастеров благодарственными письмами за вклад в развитие спорта на территории городского округа.

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#турнир
#соревнования
#развитие
#красногорск
#хоккей
#подмосковье
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В Дмитрове прошел финальный матч сезона по хоккею «Выходи во двор»
11 марта 2024, 09:53

В финале сезона Легенды хоккея сыграли вничью с жителями Дмитрова. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В финальном матче встретились сборная Дмитровского городского округа и команда звезд в составе шестикратного чемпиона мира Василия Первухина, восьмикратного чемпиона СССР Вячеслава Анисина, чемпиона мира и Европы Владимира Зубкова, чемпиона СССР Игоря Мишукова, обладателя Кубка Гагарина Алексея Терещенко,трехкратного чемпион мира Дмитрия Калинина, а также двукратные обладатели Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин и Сергей Коньков.

«За три года существования проекта мы увидели уже более 30 невероятно увлекательных и напряженных матчей. Проект «Выходи во двор», который появился и продолжается благодаря инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, стал уже историческим событием.Также мы видим с каким энтузиазмом к хоккею приобщаются взрослые — появляются команды, готовые составить конкуренцию Легендам на льду. Сегодня состоится финальный матч третьего зимнего сезона, а уже в конце весны встретимся на полях с Легендами футбола», — поделился министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

Стоит отметить, что игра завершилась со счетом 5:5.

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#матч
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#выходи во подмосковье
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Тренер «Спартака» отказался отвечать на вопрос о своей отставке
Тренер «Спартака» Абаскаль отказался отвечать на вопросы о своей отставке
10 марта 2024, 23:13

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал игру своей команды в матче с «Факелом», сообщает Матч ТВ.
В рамках послематчевой пресс-конференции у испанского тренера спросили, сыграл бы «Спартак» лучше без него на поле.

«Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас», – ответил Абаскаль.

После этого он ушел, не ответив на вопрос «Ваш брак со "Спартаком" дал трещину?».

10 марта «Спартак» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги проиграл «Факелу». Матч завершился со счетом 0:2. Московский клуб набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне 2022/2023 команда под руководством испанского тренера стала бронзовым призером чемпионата России.

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