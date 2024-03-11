РБК-Спорт: «Спартак» выбрал четырех кандидатов на замену Абаскалю

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В московском футбольном клубе «Спартак» определились с кандидатами на пост главного тренера команды в случае ухода Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает «РБК-Спорт».
В футбольном клубе прошло совещание, на котором присутствовало руководство в составе генерального директора Олега Малышева, члена совета директоров Павла Жданова и спортивного директора Томаша Амарала. Обсудили вопрос о недавней провальной игре, которая состоялась в минувшие выходные. В воскресенье, 10 марта «Спартак» с треском проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.
Также собравшиеся обсудили возможных претендентов на пост тренера команды. Один из них — бывший тренер сборной России Станислав Черчесов. Большим плюсом является, что он уже работал со «Спартаком» ранее.
Остальные три кандидата — иностранные специалисты, их имена не разглашаются.
Ранее сообщалось, что российский тренер, мастер спорта СССР Николай Писарев выразил серьезную обеспокоенность деградацией некоторых футболистов «Спартака».
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Также собравшиеся обсудили возможных претендентов на пост тренера команды. Один из них — бывший тренер сборной России Станислав Черчесов. Большим плюсом является, что он уже работал со «Спартаком» ранее.
Ранее сообщалось, что российский тренер, мастер спорта СССР Николай Писарев выразил серьезную обеспокоенность деградацией некоторых футболистов «Спартака».
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Мария Федоровцева