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Психолог Никифорова заявила о пользе игр в стратегии для детей

11 марта 2024, 22:58
Фото: istockphoto.com/JackF

Фото: istockphoto.com/JackF

Детский психолог Варвара Никифорова заявила, что такие жанры компьютерных игр, как стратегии, головоломки, образовательные программы полезны для детей.
Так, головоломки способны развивать усидчивость, пространственное воображение и внимание ребёнка.

«Компьютерные игры, полезные для развития детей: на логику, память, внимание и другие когнитивные навыки, включающие в себя умственно-стимулирующие задания. Стратегии, развивающие стратегическое мышление, умение планировать, анализировать и принимать решения», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Никифорова.


Ранее доцент кафедры психологии университета «Синергия» Светлана Бетанова заявила, что у девочки, оставленной матерью, может возникнуть сильная обида, которая будет переносится и транслироваться на окружающих, что чревато «тяжёлым характером» в итоге.

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#психолог
#память
#игры
#дети
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Взорвался правый двигатель: самолёт из Москвы в Касабланку совершил аварийную посадку
Самолёт из Москвы в Касабланку вынужденно сел в аэропорту Танжера
11 марта 2024, 21:34

Фото: iStock/Diy13

Самолёт, следовавший из Москвы в Касабланку, не долетел до пункта назначения почти 350 километров и совершил аварийную посадку в аэропорту марокканского города Танжер. По предварительным данным у него взорвался правый двигатель.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, самолёт авиакомпании Royal Air Maroc вылетел из Домодедово в понедельник, в 7:43 по мск. Во время полёта пассажиры услышали громкий хлопок в районе правой турбины, после чего самолёт сильно наклонился на правый бок. Это произошло спустя час после взлёта.

Через какое-то время пилот смог выровнять судно, но пассажиров оповестили об аварийной посадке в Танжере.

В результате пилоты смогли успешно посадить самолёт. Пассажиров около двух часов не выпускали из салона, а затем пересадили на автобусы до Касабланки.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Теперь специалисты будут проводить технический осмотр самолёта, чтобы выяснить точные причины происшествия.

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#аэропорт
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#пассажиры
#происшествия
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На Украине признали, что вернувшиеся из России дети стремятся уехать обратно
Павличенко: дети, вернувшиеся из РФ на Украину, стремятся уехать обратно
11 марта 2024, 21:20

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

Дети, которые вернулись на Украину из России, стремятся вернуться обратно из-за более подходящих условий для жизни и самореализации. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.
Он подчеркнул, что украинские дети стремятся обратно в Россию, поскольку именно там они видят возможности для своей реализации и чувствуют себя комфортнее из-за созданных в стране условий.

Павличенко отметил, что это является серьёзной проблемой для Украины, поскольку вернувшиеся дети нуждаются в постоянном внимании, им нужно давать новые возможности и преимущества.

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#россия
#украина
#конфликт
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Опрос показал, как поляки относятся к россиянам
Опрос: жители Польши хорошо относятся к американцам и плохо – к россиянам
11 марта 2024, 21:03

Фото: iStock/Velishchuk

Жители Польши лучше всего относятся к гражданам США, Италии и Чехии, а хуже всего – к россиянам и белорусам. Такие выводы были сделаны по результатам социального опроса, который провела лаборатория CBOS.
Во время опроса людей спрашивали об их отношении к разным народам. В своём ответе они могли выразить симпатию, безразличие или неприязнь.

На первом месте по числу положительных ответов оказались американцы. К ним хорошо относятся 65% опрошенных поляков. Безразличие выразили 21%, а неприязнь они вызывают у 8% респондентов. При этом 6% затруднились с ответом.

Затем идут итальянцы. С симпатией к ним относятся 63% опрошенных. Равнодушие выразили 24%, а неприязнь – 5%. Также 8% выбрали вариант ответа «трудно сказать».

Завершили тройку лидеров жители Чехии. За них проголосовали 61% поляков, равнодушие эта нация вызывает у 25%, а с неприязнью к ним относятся 7%. Ещё 8% не смогли определиться в своём отношении.

Затем также поступали ответы с указанием жителей Словакии, Великобритании, Литвы, Финляндии, Венгрии, Франции и других государств.

На последних трёх местах расположились белорусы, цыгане и россияне.

О симпатии к жителям России заявили лишь 8% респондентов. Безразличие выразили 11%, а неприязнь – 76%.

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#польша
#россия
#сша
#жители
#опрос
#мнение
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Самолёт, следовавший из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт из-за поломки
11 марта 2024, 19:53

Фото: iStock/Dushlik

Самолёт российской авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт из-за поломки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что уже на протяжении четырёх часов свыше 400 пассажиров не могут покинуть ОАЭ.

Самолёт покинул аэропорт Дубая в 16:35 по московскому времени. Однако уже через 15 минут развернулся и отправился обратно по технической причине, как заявили пассажирам по громкой связи. После этого самолёт ещё 40 минут кружился в воздухе, сливал топливо и приземлялся.

О неисправности судна пассажиры узнали уже в аэропорту. При этом им не предоставили никакой более детальной информации и не назвали новое время вылета. Также не было предоставлено питание и проживание. Пассажиры, особенно с детьми, очень сильно переживают из-за предстоящей ночи.

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#самолет
#оаэ
#аэропорт
#аэрофлот
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Школы Красногорска присоединились к акции «Неделя добрых дел»
11 марта 2024, 18:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Ученики школ городского округа Красногорск стали участниками общеобластной акции «Неделя добрых дел», в рамках акции ученики школы №1 посетили Молодёжный центр и научились плести маскировочные сети для бойцов СВО, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Маскировочная сеть — это одна из самых важных вещей на передовой. Она используется для маскировки бойцов, военной техники и инженерных сооружений. Сеть делается из специальных материалов, благодаря чему скрытое под ней не видно через тепловизор», — отмечается в сообщении.
В течение всей «Недели добрых дел», школьники будут не только плести маскировочные сети, но и писать письма поддержки для бойцов СВО, украшать глазурью пряники и имбирное печенье, а также печь блины. Акция проводится с 11 по 15 марта.

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#сво
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За выборами президента РФ в Подмосковье будут следить около 12 тыс наблюдателей
11 марта 2024, 18:04

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Около 12 тысяч наблюдателей будут следить за ходом голосования на выборах президента Российской Федерации в Московской области, они будут находиться непосредственно на избирательных участках, а также в Центре общественного наблюдения в Одинцове. Об этом сообщил в ходе видеоконференции губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами городских округов председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
Он сообщил, что Центр общественного наблюдения откроется за сутки до начала выборов — 14 марта. И туда будет стекаться вся самая оперативная информация по ходу голосования.

«В Центре общественного наблюдения будут находиться наблюдатели от кандидатов и политических партий, общественники и около 150 иностранных наблюдателей, представляющие более 15 стран, а также Миссия СНГ», — уточнили в Мособлизбиркоме.
Илья Берёзкин также рассказал, что 67% участковых избирательных комиссий оснащены видеокамерами Ростелекома. Остальные избирательные участки входят в зону покрытия видеорегистрации. В дни выборов эти камеры подключат к порталу для наблюдателей.

Территории рядом с избирательными участками будут находиться под контролем камер областной системы «Безопасный регион».

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В Подмосковье состоится форум-концерт «Единство народа» 
11 марта 2024, 18:00

Фото: istockphoto / Antonio Suarez Vega

В Подольске пройдет форум-концерт «Единство народа» при поддержке партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба партии.
Форум пройдет 13 марта в Ледовом дворце «Витязь».

В мероприятие примут участие активисты со всей Московской области, которые постоянно вносят вклад в развитие государства.

«Форум соберет представителей самых разных специальностей и интересов, тех, кто добился выдающихся результатов в своем деле – от спортсменов и работников здравоохранения, образования до участников СВО и общественных деятелей. В числе гостей, которые выступят перед аудиторией: губернатор Московской области Андрей Воробьев, Герой России, полковник Росгвардии Александр Белоглазов, военный корреспондент, руководитель Службы сопровождения ветеранов СВО Ирина Куксенкова, актёр и режиссёр Иван Охлобыстин, олимпийский чемпион, лыжник Александр Легков и многие другие», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме этого, активисты смогут пообщаться со спикерами и задать им интересующие вопросы, связанные с доппомощью и заботой об участниках СВО и их семей, патриотического воспитания, а также развития спорта, медицины и предпринимательства региона.

Стоит отметить, что в рамках концерта участники смогут услышать известных артистов, в числе которых Григорий Лепс и Денис Майданов.

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Подать заявку на участие в «Битве роботов» можно до 18 марта
11 марта 2024, 17:45

Фото: istockphoto / Zinkevych

Продлен прием заявок на участие в «Битве роботов». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Прием заявок на участие в новом сезоне был продлет до 18 марта включительно.

«Все вовлеченные в сферу робототехники еще могут подготовить необходимые документы, придумать легенду роботу или утвердить состав команды.Напоминаем, что для участия в детской категории «Битва мини-роботов» возраст участников должен быть от 10 до 17 лет, а робот весом не более 1,5 кг и размерами до 25×25×25 см», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что полный регламент проведения международного чемпионата по битве роботов можно найти на официальном сайте Госуслуг.

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Кусака хочет домой! Подмосковные волонтёры ищут хозяев для трёхмесячного щенка
В Сергиевом Посаде ищут дом для спасённого щенка
11 марта 2024, 17:39

Фото: Дарья Леонова

Волонтёры Сергиева Посада ищут дом для трёхмесячного щенка-девочки, спасённой вместе с братьями и сёстрами в феврале этого года, передаёт корреспондент Дарья Леонова.
Девять щенков, выброшенных в плотно завязанном мешке, обнаружили в середине февраля жители СНТ «Торбеево» неподалёку от своих домов. Малышей спасли и сейчас пристроили всех, кроме одной девочки, которой волонтёры дали шутливое имя Кусака.

«Ветеринары сказали нам, что щенкам около трёх месяцев. Несмотря на то, что они почти сутки провели на морозе, никаких проблем со здоровьем у них нет. Сейчас мы пристроили в семьи уже восемь щенков, и впечатления от них у их новых хозяев самые позитивные. На передержке осталась одна Кусака. Надеемся, что и она скоро найдёт свой дом», — поделилась зооволонтёр Мария.
Она рассказала, что Кусака очень активная и прекрасно подойдёт для охраны. У собаки есть все нужные по возрасту прививки. Осталось только найти ей любящих хозяев.

Желающие забрать щенка могут обратиться по телефону 7-926-527-99-90.

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