Психолог Никифорова заявила о пользе игр в стратегии для детей

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Детский психолог Варвара Никифорова заявила, что такие жанры компьютерных игр, как стратегии, головоломки, образовательные программы полезны для детей.
Так, головоломки способны развивать усидчивость, пространственное воображение и внимание ребёнка.
Ранее доцент кафедры психологии университета «Синергия» Светлана Бетанова заявила, что у девочки, оставленной матерью, может возникнуть сильная обида, которая будет переносится и транслироваться на окружающих, что чревато «тяжёлым характером» в итоге.
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«Компьютерные игры, полезные для развития детей: на логику, память, внимание и другие когнитивные навыки, включающие в себя умственно-стимулирующие задания. Стратегии, развивающие стратегическое мышление, умение планировать, анализировать и принимать решения», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Никифорова.
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Мелисса Тимофеева