Ромащенко назвал главных претендентов на вылет из РПЛ

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Подмосковный ФК «Химки» является главным претендентом на вылет из Российской Премьер-Лиги (РПЛ), заявил Metaratings.ru экс-хавбек клуба Максим Ромащенко.
«Химки» — один из главных претендентов на вылет. Но в последнее время команда показывает интересный и дееспособный футбол. Видно, что игроки прикладывают все усилия, чтобы остаться в Российской Премьер-Лиге. Впереди у «Химок» нешуточная борьба», — прокомментировал спортсмен.
После 21 тура в текущем сезоне РПЛ «красно-черные» занимают 11 место в турнире, набрав 20 очков. В грядущую субботу, 29 марта, «Химки» встретятся с «Пари НН» в рамках домашнего матча. Начало в 16:30 по Москве.
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Никита Кротов