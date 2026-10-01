01 октября 2026, 11:27

A Bola: Роналду грозит дисквалификация за отъезд из сборной Португалии

Криштиану Роналду (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Футболисту Криштиану Роналду грозит шестимесячная дисквалификация за самовольный отъезд из сборной Португалии. Об этом сообщает издание A Bola.