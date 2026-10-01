Роналду грозит шестимесячная дисквалификация
Футболисту Криштиану Роналду грозит шестимесячная дисквалификация за самовольный отъезд из сборной Португалии. Об этом сообщает издание A Bola.
Дисциплинарный регламент Португальской федерации футбола предусматривает наказания за подобные нарушения. Спортсмена могут оштрафовать на сумму от €500 до €1000 или отстранить от сборной на срок до шести месяцев.
Ранее стало известно, что Роналду не явился на тренировку национальной команды перед матчем третьего тура группового этапа Лиги наций с Данией, который должен состояться 1 октября. Игрок объяснил, что позже расскажет о причинах своего поступка. В предыдущем матче турнира против норвежцев (2:1) футболист также не вышел на поле.
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