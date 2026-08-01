«Ещё не готов»: Роналду показал гору мышц на пляжной фотосессии с 16-летним сыном

01 августа 2026, 05:22

Криштиану Роналду опубликовал пляжную фотосессию с 16-летним сыном

Криштиану Роналду (Фото: Instagram* / @cristiano)

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду опубликовал в своём блоге серию снимков с 16‑летним сыном Криштиану-младшим. На фото оба позируют без футболок на каменистом пляже Майорки.





41-летний футболист показал разницу в физической форме с наследником. В одной из публикаций он подчеркнул, что сыну предстоит еще долгий путь, чтобы достичь такого же результата.



«Ещё не готов» — написал Роналду.