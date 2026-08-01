«Ещё не готов»: Роналду показал гору мышц на пляжной фотосессии с 16-летним сыном
Криштиану Роналду опубликовал пляжную фотосессию с 16-летним сыном
Звезда мирового футбола Криштиану Роналду опубликовал в своём блоге серию снимков с 16‑летним сыном Криштиану-младшим. На фото оба позируют без футболок на каменистом пляже Майорки.
41-летний футболист показал разницу в физической форме с наследником. В одной из публикаций он подчеркнул, что сыну предстоит еще долгий путь, чтобы достичь такого же результата.
«Ещё не готов» — написал Роналду.
Криштиану‑младший сейчас тренируется в молодёжной академии клуба «Аль‑Наср» в Саудовской Аравии — там же, где выступает его отец. Личность матери юноши Роналду не раскрывает, однако невеста спортсмена Джорджина Родригес относится к парню как к родному сыну.
Роналду и Джорджина вместе с 2016 года. В августе 2025‑го футболист сделал возлюбленной предложение. В семье воспитываются их общие дочери — Алана и Белла, а также близнецы Ева Мария и Матео, появившиеся на свет благодаря суррогатному материнству.