Роналду сменил имидж после свадьбы и поделился снимками с новым цветом волос
Криштиану Роналду решил начать новый этап жизни с заметной смены имиджа. 41-летний футболист «Аль-Насра» показал поклонникам фотографии с новой причёской — спортсмен перекрасил волосы в рыжий оттенок.
Необычное преображение появилось практически сразу после свадьбы Роналду и Джорджины Родригес. Фанаты быстро оценили новый образ футболиста и оставили множество комплиментов в комментариях.
Поклонники отметили, что Роналду идёт практически любая причёска, а новый цвет волос особенно хорошо смотрится с загаром. Некоторые также предположили, что Джорджина одобрила эксперименты мужа с внешностью.
Напомним, 11 августа Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально поженились. Пара вместе уже около десяти лет, однако лишь недавно решила оформить отношения.
За день до свадьбы Роналду и Родригес посетили нотариальную контору в Лиссабоне, где подписали брачный договор. По данным португальского издания Jornal de Notícias, документ закрепил за супругами раздельный имущественный статус.
При этом Джорджина не стала брать фамилию Роналду — это также было отражено в свидетельстве о браке.
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