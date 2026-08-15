Роналду сменил имидж после свадьбы и поделился снимками с новым цветом волос

15 августа 2026, 17:59

41-летний футболист Роналду удивил поклонников рыжей причёской

Криштиану Роналду (Фото: Instagram* / @cristiano)

Криштиану Роналду решил начать новый этап жизни с заметной смены имиджа. 41-летний футболист «Аль-Насра» показал поклонникам фотографии с новой причёской — спортсмен перекрасил волосы в рыжий оттенок.