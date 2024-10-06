Российская фехтовальщица на саблях Великая впервые победила в керлингольфе

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Российская фехтовальщица на саблях и двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая сегодня, 6 октября, впервые победила в керлингольфе. Об этом она рассказала в беседе с РИАМО. По ее словам, в России и Подмосковье усиленно работают над тем, чтобы этот вид спорта стал ближе большему количеству людей.
«Подтверждением этому является фестиваль «Сильные фигуры», на который собираются и олимпийцы, и любители», — поделилась спортсменка.Великая победила, закатив два мяча на минимальное расстояние к лунке. Игра состоялась в деревне Курово Дмитровского городского округа во время закрытия фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» — одних из главных любительских спортивных соревнований в стране.
Керлингольф — изобретенный в России вид спорта, объединивший в себе правила шотландских керлинга и гольфа. При ударе мячи соперников остаются на местах приземления, участникам засчитывают удары по любому из мячей, а сами спортсмены всегда находятся вместе.
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