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Российская фехтовальщица на саблях Великая впервые победила в керлингольфе

06 октября 2024, 21:43
Фото: istockphoto/Naypong

Фото: istockphoto/Naypong

Российская фехтовальщица на саблях и двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая сегодня, 6 октября, впервые победила в керлингольфе. Об этом она рассказала в беседе с РИАМО. По ее словам, в России и Подмосковье усиленно работают над тем, чтобы этот вид спорта стал ближе большему количеству людей.
«Подтверждением этому является фестиваль «Сильные фигуры», на который собираются и олимпийцы, и любители», — поделилась спортсменка.
Великая победила, закатив два мяча на минимальное расстояние к лунке. Игра состоялась в деревне Курово Дмитровского городского округа во время закрытия фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» — одних из главных любительских спортивных соревнований в стране.



Керлингольф — изобретенный в России вид спорта, объединивший в себе правила шотландских керлинга и гольфа. При ударе мячи соперников остаются на местах приземления, участникам засчитывают удары по любому из мячей, а сами спортсмены всегда находятся вместе.

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В Подмосковье прошел Международный фестиваль «Сильные игры»
Член МОК Жуков назвал гольф доступной и семейной игрой
06 октября 2024, 21:40

Фото: istockphoto/Somchai Sookkasem

Гольф — семейная игра, доступная в любом возрасте, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК), депутат ГД Александр Жуков в рамках закрытия Международного фестиваля по индивидуальным видам спорта «Сильные фигуры», пишет РИАМО. Мероприятие в гольф-клубе Dmitrov Golf Resort» в подмосковной деревне Курово связано с сериалом «Игры», повествующем про Олимпиаду-80.
«Я тогда участвовал в бетонировании основания одного из зданий, строящихся к Олимпиаде», — пояснил Жуков.
Он добавил, что сегодняшний полет мишки в честь закрытия сезона является весьма символичным. Команды, участвующие в турнире по керлингольфу и гольфу, состояли из политиков и профессиональных спортсменов.

«Сильные фигуры» — один из популярнейших турниров в РФ, где соревнуются в шахматах, теннисе, гольфе, бильярде, тег-регби и других видах спорта.

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Послы РФ в Хельсинки заявили про критический уровень русофобии в Финляндии
06 октября 2024, 15:57

Фото: istockphoto/Hasbi Sahin

Уровень русофобских настроений в Финляндии достиг критической отметки, включая сферу спорта. Об этом заявили в российском посольстве на территории республики.
Таким образом дипломаты прокомментировали срыв футбольного матча в Турку, 3 октября. В адрес игроков, имеющих российское происхождение и выступающих за финский «Яро», посыпались оскорбления по национальному признаку.

Послы отметили, что такие инциденты усиливают расистские настроения, причем происходит подобное не впервые.

«В этой связи вынуждены вновь констатировать критический уровень русофобских настроений в Финляндии, которые, к сожалению, давно уже перекинулись и на сферу спорта, чему немало способствует попустительство официальных властей страны…» — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
В посольстве надеются, что виновников привлекут к дисциплинарной ответственности, а подобные инциденты будут предотвращены в будущем.

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#мир
#россия
#финляндия
#посольство
#скандал
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Овечкин рассказал, какую часть зарплаты в $149,2 млн забирают налоги
Хоккеист Овечкин заявил, что половину зарплаты в $149,2 млн забирают налоги
06 октября 2024, 13:31

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал сообщения о том, что он стал самым высокооплачиваемым игроком за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с зарплатой в $149,2 млн, заявив, что половину заработанных им денег забирают налоги. Его слова приводит «Матч ТВ». Все упоминаемые его доходы Овечкин предложил делить на два.
«Вы не забывайте, что не меньше половины заработанных денег у меня забирают на налоги. То, что про меня пишут, все время делите на два», — пояснил он.
За прошедший сезон НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах, во время которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Таким образом он приближается к рекорду знаменитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки — на счету россиянина 853 шайбы, что на 41 меньше, чем у действующего лидера.

Ранее бывший нападающий сборной России Максим Сушинский заявил, что Овечкин не сможет завершить карьеру, пока не побьет рекорд канадца Гретцки.

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#рекорд
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#спартак
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В ГД призвали посольство РФ отреагировать на оскорбления россиян в Финляндии
05 октября 2024, 14:55

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев прокомментировал инцидент с оскорблениями российских игроков во время футбольного матча в финском Турку. По его мнению, на данную ситуацию должны отреагировать в посольстве России в Финляндии.
Накануне во время игры команды ТПС из Турку с клубом «Яро» из Пиетарсаари группа болельщиков принялась оскорблять игроков с российским гражданством Сергея Лазарева и Сергея Ерёменко. Причём последний родился в Финляндии, у него есть, кроме российского, также и финский паспорт, а его отец и старшие братья Алексей и Роман были ведущими игроками финской сборной. Матч был прерван в конце первого тайма, охрана вывела семерых хулиганов со стадиона, а спортивный директор ТПС принёс извинения за поведение зрителей.

Свищев назвал положительным моментом хотя бы то, что игра была остановлена, а зарвавшихся русофобов удалили с трибун. Правда финская сторона, чтобы не быть заподозренной в симпатиях к россиянам, подала этот случай под соусом борьбы с расизмом. Депутат считает, что дипломаты из российского посольства в Финляндии должны отреагировать на случившееся.

«Если мы не будем обращать на это внимание властей и изначально пресекать, это может далеко зайти», — подчеркнул парламентарий.

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Пакистан отказался от товарищеского футбольного матча с Россией
Сборная Пакистана отказалась от товарищеского матча с Россией в октябре
05 октября 2024, 14:33

Фото: iStock/Andreyuu

Сборная Пакистана по футболу отказалась от предложения России провести товарищеский матч 11 октября. Об этом сообщил 5 октября телеканал Geo.
Спортсменов из Пакистана пригласил Российский футбольный союз (РФС), который был готов взять на себя все расходы на проведение матча. Сообщается, что пакистанские футболисты отказались от матча с Россией из-за нехватки времени на подготовку.

По данным Geo, федерация футбола Пакистана предложила перенести матч на ноябрь, но РФС отклонил эту дату.

23 сентября футбольный союз России объявил расширенный состав сборной на октябрь. В него вошли 42 футболиста. Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отметил, что спортсменам необходимо хорошо играть и побеждать, чтобы повысить посещаемость футбольных матчей.

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#спорт
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Yle: В Турку прервали футбольный матч из-за оскорблений российских игроков
04 октября 2024, 20:10

Фото: istockphoto/FotografieLink

Футбольный матч в финском городе Турку между местной командой ТПС и клубом «Яро» из Пиетарсаари был прерван. Причиной стали оскорбления, которые неслись с трибун в адрес игроков гостевой команды Сергея Лазарева и Сергея Ерёменко.
Как сообщает финская газета Yle, Лазарев является гражданином России, он уже несколько лет выступает за финские клубы. У Ерёменко, который родился в Финляндии и чей отец, Алексей Ерёменко-старший, и старшие братья, Алексей и Роман, были в своё время ведущими игроками финской сборной, есть как финский, так и российский паспорт. В 2018 году Сергей, который ранее прошёл все юношеские и молодёжные сборные Финляндии, принял решение выступать за сборную России и подал заявление на смену спортивного гражданства.

Оскорбительные выкрики, из-за которых пришлось остановить игру, начали раздаваться в конце первого тайма. Охрана стадиона выдворила с трибуны семерых зрителей, оскорблявших российских игроков. Спортивный директор ТПС Ким Экроос принёс извинения за поведение болельщиков.

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#охрана
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Коровашков заявил о большом таланте Петрова
04 октября 2024, 18:34

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Коровашков назвал российского гребца Захара Петрова по-настоящему талантливым спортсменом и выразил радость возвращению петрову всех наград.
«Я очень рад за Захара! Он заслужил это «золото» в честной борьбе. Петров – очень перспективный каноист. Сейчас никто не обгонит его в каноэ-одиночке, он сильнейший. У него большой талант. Русские каноисты традиционно сильнейшие в мире, и сейчас у нас есть Захар Петров. С радостью буду передавать ему свой опыт, который накопил за карьеру», – высказался в беседе с Metaratings.ru Коровашков.

При этом Россия славится е только талантливыми каноистами, но и спортсменами других видов. Так, двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу петербуржец Сергей Скольский уже установил 16 рекордов и готовится к новому.

«Спорт всегда был неотъемлемой частью моей жизни. В тяжёлую атлетику пришёл в 14 лет и больше уже не покидал спортзал. Примером для подражания стал мой лучший друг, который жал от груди 100 кг. В 16 лет мне удалось не только выжать свою «сотку», но и выполнить норматив кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу», – рассказал о себе в беседе с «Петербургским дневником» Скольский.

Ранее сообщалось, что Международная федерация каноэ удовлетворила апелляцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ, вернув российскому каноисту Захару Петрову золотую медаль чемпионата мира, проходившего в Узбекистане.

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Тхэквондисты из Подмосковья завоевали 17 медалей на чемпионате ЦФО

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#спорт
#россия
#чемпионат россии
#медаль
#золото
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Экс-футболист сборной России Мостовой экстренно прооперирован по поводу почек
04 октября 2024, 18:08

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывшего футболиста московского «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александра Мостового экстренно госпитализировали. Ему была сделана операция по поводу камней в почках.
Бывший спортсмен почувствовал себя неважно вечером во вторник, передаёт РИА Новости. На следующий день ему резко стало хуже, потребовалась экстренная госпитализация. По словам самого Мостового, «зашевелился» камень в почке. Потребовалось хирургическое вмешательство. После операции 56-летний Александр чувствует себя удовлетворительно, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Александр Мостовой играл за московский «Спартак» и вместе с командой становился чемпионом ещё СССР. Затем он уехал за границу и выступал за различные зарубежные клубы — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанский «Алавес». Наибольших успехов футболист добился в испанской «Сельте» из Виго, в которой отыграл восемь сезонов и с которым выиграл Кубок Интертото. В Виго болельщики прозвали Мостового «Царь». Сейчас около городского стадиона ему установлен памятник. За сборную России игрок провёл 50 матчей и забил в них 10 голов.

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Тхэквондисты из Подмосковья завоевали 17 медалей на чемпионате ЦФО
04 октября 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Семь золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на Центрального Федерального округа по тхэквондо (ВТФ) среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали в копилку областной команды принесли Ксения Здор, выступавшая в весовой категории 57 кг, Елизавета Кадымова в весовой категории 53 кг, Камила Гостенкова в весовой категории 49 кг, Сабина Омарова в весовой категории 67 кг, Амина Сайпова в весовой категории 46 кг, Арам Мурадян в весовой категории 58 кг и Иван Ермаков в весовой категории 54 килограмма», — говорится в сообщении.
На вторую ступень пьедестала поднялись подмосковные спортсменки и спортсмены Вероника Макеева, Мария Масенкова, Хайбула Курбанов, Софья Соловьёва и Кирилл Панасенков. А бронзовые медали завоевали Надежда Кучмаева, Софья Заварыкина, Карим Архангельский, Тимур Михайлин и Ангелина Лифарь.

Всего в соревнования приняли участие около ста спортсменов из девяти российских регионов.

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#минспорта мо
#медали
#цфо
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