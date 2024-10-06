В Подмосковье прошел Международный фестиваль «Сильные игры»

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Гольф — семейная игра, доступная в любом возрасте, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК), депутат ГД Александр Жуков в рамках закрытия Международного фестиваля по индивидуальным видам спорта «Сильные фигуры», пишет РИАМО. Мероприятие в гольф-клубе Dmitrov Golf Resort» в подмосковной деревне Курово связано с сериалом «Игры», повествующем про Олимпиаду-80.
«Я тогда участвовал в бетонировании основания одного из зданий, строящихся к Олимпиаде», — пояснил Жуков.Он добавил, что сегодняшний полет мишки в честь закрытия сезона является весьма символичным. Команды, участвующие в турнире по керлингольфу и гольфу, состояли из политиков и профессиональных спортсменов.
«Сильные фигуры» — один из популярнейших турниров в РФ, где соревнуются в шахматах, теннисе, гольфе, бильярде, тег-регби и других видах спорта.
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