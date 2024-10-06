В Подмосковье прошел Международный фестиваль «Сильные игры»

Российская фехтовальщица на саблях и двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая сегодня, 6 октября, впервые победила в керлингольфе. Об этом она рассказала в беседе с РИАМО. По ее словам, в России и Подмосковье усиленно работают над тем, чтобы этот вид спорта стал ближе большему количеству людей.