Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парном катании в Японии
Фигуристы из России заняли все призовые места международного турнира Kinoshita Group Cup в Токио в соревновании спортивных пар. Об этом пишет ТАСС.
Победителями турнира стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие 203,66 балла в двух программах. Серебро досталось Екатерине Чикмаревой и Матвею Янченкову, их результат — 202,55 балла. Бронзовые медали завоевали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, у них 189,94 балла.
Александра Бойкова (24 года) и Дмитрий Козловский (26 лет) — трехкратные чемпионы России. Они также выиграли золото чемпионата Европы в 2020 году, дважды становились бронзовыми призерами этого турнира (в 2019 и 2022 годах) и заняли третье место на мировом чемпионате в 2021 году.
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