Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парном катании в Японии

06 сентября 2026, 09:55

Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли международный турнир в Японии

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Фигуристы из России заняли все призовые места международного турнира Kinoshita Group Cup в Токио в соревновании спортивных пар. Об этом пишет ТАСС.