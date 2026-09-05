Сборная Московской области стала чемпионом России по мотокроссу по итогам финального этапа турнира

05 сентября 2026, 14:34

Сборная Московской области стала чемпионом России по мотокроссу

Сборная Московской области по мотокроссу уверенно заняла первое место в командном зачёте чемпионата России по итогам финального, десятого этапа серии RGP MX, который прошёл с 20 по 24 августа на трассе «Мотопарк Три Точки» в Орловской области. Об этом информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

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Взрослая команда АНО «ММТ Мотоспорт» выиграла финальный этап чемпионата России, набрав 180 очков и оставив позади команды Санкт-Петербурга (164 очка) и Свердловской области (155 очков). В личном первенстве победителями стали Семён Рыбаков в классе MX-2 и Артемий Назаров в классе MX-1. По итогам сезона АНО «ММТ Мотоспорт» заняла первое место в командном зачёте с 1715 очками, опередив Санкт-Петербург (1671 очко) и Свердловскую область (1526 очков).Среди юниоров сборная Московской области «Flower of life racing team» заняла четвёртое место в финале, набрав 231 очко. Михаил Векшин стал вторым в классе MX-65Ю, а Артём Костенко — вторым в классе MX-85.Команда АНО «ММТ Мотоспорт» финишировала на пятом месте с 187 очками. Никита Васьков занял третье место в классе MX-85, а Артём Севостьянов — третье в классе MX-125 2Т.За сезон «Flower of life racing team» поднялась на третье место в общем командном зачёте (1535 очков), уступив только Санкт-Петербургу (1671 очко) и Свердловской области (1526 очков). АНО «ММТ Мотоспорт» разместилась на пятом месте с результатом 1381 очко. В клубном зачёте первенстве России «Flower of life racing team» стала первой с 1011 очками, выиграв и финальный этап (179 очков).Эти соревнования были организованы в рамках федеральной программы «Спорт России».