В Сергиевом Посаде определили победителей 7-го этапа велогонки «Россия»

05 сентября 2026, 17:24

Фото: Татьяна Сташенко

В субботу, 5 сентября, в Сергиевом Посаде стояла холодная и дождливая погода, однако это не помешало участникам многодневной велогонки «Россия». На седьмом этапе собрались как профессионалы, так и любители, решившие испытать свои силы на сложной трассе с подъёмом на 588 метров.





Спортсмены должны были преодолеть четыре круга по 16 километров, двигаясь по Западному объезду города. Трасса, включающая сложные участки и требующие скорости зоны, ставила перед участниками не только физические, но и тактические задачи. Ситуация усугубилась дождём и ветром, которые сделали гонку ещё более сложной. Старт и финиш были организованы у торгового центра «Капитолий».



Среди мужчин первым к финишу пришёл Дмитрий Кудашев. Для него это была четвёртая гонка в текущем сезоне, и первая победа. В повседневной жизни он работает в сфере транспортной логистики, занимаясь доставкой продуктов питания по всей стране. Для Дмитрия спорт — это не просто хобби, а возможность вдохновлять подрастающее поколение.





«Я горжусь тем, чем занимаюсь. Дети на меня смотрят, гордятся и тоже хотят выигрывать. Любой спорт объединяет и дарит положительные эмоции. Это движение вперёд», — заявил победитель.





Дмитрий Беляев занял второе место, а Евгений Кулигин — третье.



Среди женщин победу одержала Мария Курносова. Это её первый успех на подобных соревнованиях. Мария — инженер, она занимается развитием газовых терминалов. Несмотря на то, что спорт для неё — это хобби, она демонстрирует высокие результаты.





«Считаю, что спорт нужно развивать везде. Главное — чтобы было желание. Всем желаю счастья, здоровья и добра!» — сказала победительница.



