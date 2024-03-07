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Российские гимнасты не попадут на Олимпийские игры-2024. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документы Международной федерации гимнастики.
В декабре 2023 года старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщала, что российские атлеты будут пропускать соревнования до тех пор, пока федерация гимнастики не изменит критерии допуска. При этом, по её словам, этого не произойдёт.
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Анастасия Чинкова