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Российские гимнасты не попадут на Олимпийские игры-2024

07 марта 2024, 16:08
Фото: iStock/BalkansCat

Фото: iStock/BalkansCat

Российские гимнасты не попадут на Олимпийские игры-2024. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документы Международной федерации гимнастики.

Россиян лишили возможности отобраться на Игры в Париже после пропуска этапа Кубка мира в Баку по спортивной гимнастике. Отметим, что атлеты могли получить олимпйиские лицензии, но при условии успешного выступления на турнире. В итоге ни один из членов сборной России не получил необходимого для участия нейтрального статуса.

В декабре 2023 года старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщала, что российские атлеты будут пропускать соревнования до тех пор, пока федерация гимнастики не изменит критерии допуска. При этом, по её словам, этого не произойдёт.

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#гимнастика
#спортсмены
#россия
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Камилу Валиеву исключили из сборной по фигурному катанию из-за допинга
07 марта 2024, 16:30

Фото: iStock/KinoMasterskaya

В связи с обнаружением в организме фигуристки Камилы Валиевой допинга, её исключили из состава российской сборной по фигурному катанию. Об этом сообщил генеральный директор российской Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган.
Оказалось, что в организме фигуристки были обнаружены запрещенные препараты триметазидин, экдистерон и гипоксен. Представители спортсменки утверждали, что запрещенные препараты попали в её организм случайно, в том числе вместе с клубничным десертом, приготовленным её дедушкой.

Валиева утверждает, что не принимала допинг сознательно и старалась следовать правилам РУСАДА.

Ранее, 29 января, спортсменку дисквалифицировали на четыре года, найдя у неё в крови только триметазидин. Командное золото России, выигранное на Олимпиаде в Пекине, тогда было передано американским спортсменам.

Камила Валиева - российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Её тренером была Этери Тутберидзе.

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#допинг
#препараты
#фигурное катание
#сборная россии
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Агент Краева: Контактов с российскими футбольными клубами нет
07 марта 2024, 12:09

Фото: iStock/gorodenkoff

Футбольный агент Джон Инглис, представляющий интересы болгарского полузащитника ФК «Левски» Андриана Краева, заявил, что у спортсмена нет контактов с российскими клубами.
Ранее СМИ сообщали, что игрок собирался перейти в «Ростов» прошедшей зимой. Однако тогда футболист так и не дождался формального предложения.

«Сейчас контактов с российскими клубами нет. Мы также не планируем летний трансфер в Россию», — сказал агент в беседе с «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне 25-летний Краев сыграл за «Левски» 26 матчей. Он стал автором двух голов, а также отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Вегас» совершил обмен, отправив российского защитника Даниила Мироманова в канадский «Калгари», а взамен получив американского защитника Ноа Хэнифина.

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#ростов
#футбол
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Подмосковные тхэквондисты завоевали награды международного турнира в Болгарии
07 марта 2024, 11:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области на международных отборочных соревнованиях на чемпионат Европы по тхэквондо «Bulgaria open 2024», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золото завоевал представитель Подмосковья Идар Багов, который соревновался в весовой категории до 58 кг. В борьбе за первое место он победил греческого борца Константиноса Димитрополоуса. Третье место поделили представитель Швеции Ёзеф Алами и серб Урос Беланович», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль выиграла Милана Бекулова. Подмосковная спортсменка выступала в категории до 46 кг. Золотой медалисткой в этой категории стала Зара Аброу, серебро завоевала София Грасия Маркина.

Соревнования проводились в городе София с 1 по 4 марта.

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#чемпионат европы
#московская область
#подмосковье
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Российский хоккеист Мироманов оставил клуб «Вегас» и перешёл в «Калгари»
07 марта 2024, 09:57

Фото: iStock/artisteer

Хоккейный клуб «Вегас» совершил обмен, отправив российского защитника Даниила Мироманова в канадский «Калгари», а взамен получив американского защитника Ноа Хэнифина. Эту информацию сообщает пресс-центр команды.
Кроме того, «Вегас» передал «Калгари» условные пики первого и третьего раундов предстоящего драфта. В этой сделке также приняла участие третья сторона - «Филадельфия Флайерз». Команда за выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года отдала «Вегасу» права на российского нападающего Михаила Воробьева (на данный момент выступает за петербургский СКА).

В предыдущем сезоне 26-летний Мироманов провёл всего 4 матча за «Вегас», но не смог отметиться результативными действиями. С другой стороны, Хэнифин провёл 61 игру за «Калгари» и набрал 35 баллов (11 24). Этот обмен может оказаться важным шагом для обеих команд, поскольку каждый из игроков принесёт свои навыки и опыт в новую среду.

Обмены в хоккейных клубах - это обычная практика, которая позволяет командам укрепить свои составы и достичь лучших результатов. «Вегас» и «Калгари» надеются, что новые приобретения помогут им улучшить свою игру и достичь поставленных целей. Остается только ждать, как эти изменения повлияют на результаты команд в следующем сезоне. Стоить отметить, что обмен игроками между игровыми клубами не всегда для владельцев команд оборачивается успехом.

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В Мытищах состоялось открытие ФОКа с бассейнами
07 марта 2024, 09:42

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Мытищах открылся новый ФОК с бассейнами. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В торжественной обстановке физкультурно-оздоровительный комплекса с бассейнами прошло в городском округе Мытищи, который строился с 2018 года.

«ФОК представляет собой четырехэтажный комплекс .Проектом предусмотрены два плавательных бассейна взрослый и детский, спа-зона с сауной, джакузи и хаммамом, тренажерный зал с зоной для единоборств, залы групповых программ, в том числе студии пилатеса и сайклинга», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что на данный момент в регионе уже открыто и работает 13,6 тысяч спортивных сооружений.

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#подмосковье
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Вяльбе подвергла критике WADA
Глава ФЛГР Вяльбе раскритиковала хранение допинг-проб
07 марта 2024, 00:08

Фото: iStock/Valerii Evlakhov

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высмеяла правила Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает РИА Новости.
Вяльбе раскритиковала хранение допинг-проб в течение десяти лет.

«Давайте тогда медаль посмертно вручать. Спортсмен выиграл Олимпийские игры, дождались, когда он умер, и тогда вручили медаль посмертно», – пошутила она.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что иностранцы завидуют российским соревнованиям.

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#лыжи
#россия
#допинг
#олимпиада
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Подмосковная команда примет участие в борьбе за Кубок России по интерактивному баскетболу
06 марта 2024, 17:34

Фото: пресс-служба Минспорта мО

Участницей регулярного этапа четвёртого Кубка России по интерактивному баскетболу станет команда из Подольска TheSopranos, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Всего в играх турнира будут участвовать 12 команд из девяти регионов России. Соревнование будет проводиться в два этапа: регулярный сезон, который состоится в период с 6 марта по 24 апреля, и «Финал четырёх», назначенный на 27 – 28 апреля. В финал попадут четыре лучшие команды по итогам регулярного сезона. Полуфинальные игры будут проводиться до двух побед, третье место разыграют до одной победы, финал — до трёх побед», — говорится в сообщении.
Соревнования будут проводиться в формате интерактивного баскетбола PRO-AM 5v5. Игровой средой станет симулятор баскетбола — игра NBA 2K24 (Next Gen). Команда-победитель получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей, второе место принесёт команде 60 тысяч рублей, третье — 40 тысяч.

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#подмосковье
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Владимир Пономарев: ЦСКА не обыграет «Крылья Советов»
06 марта 2024, 16:33

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что предстоящий матч москвичей против «Крыльев Советов» в рамках 20-го тура РПЛ завершится вничью.
«ЦСКА точно не выиграет, неуверенно команда смотрелась в игре с «Оренбургом». «Крылья Советов» будут заряжены на борьбу, ведь они уступили «Ростову» в прошлом туре, а игра с армейцами будет первым домашним поединком в этом году», - заявил Пономарев в интервью «РБ Спорт».

Он уверен, что на стадион придут много болельщиков, которые смогут мотивировать «Крылья Советов» на хорошую игру. Однако Пономарев также отметил, что не ожидает победы от самарцев и предсказывает ничью.

Сейчас ЦСКА набрал 29 очков и располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы также набрали 29 очков и занимают восьмую строчку. Матч 20-го тура чемпионата России между командами состоится на 8 марта. В 14.00.

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Россиян не допустят на церемонию открытия Летних Паралимпийских игр в Париже
06 марта 2024, 16:21

Фото: iStock/Sunan Wongsa-nga

Российские и белорусские паралимпийцы не будут допущены до церемоний открытия и закрытия Паралимпиады в Париже в этом году. О таком решении сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).
Спортсмены из России, желающие принимать участие в Играх, должны будут пройти проверку на предмет непричастности к военным организациям. Если проверка будет пройдена успешно, то участие станет возможным исключительно в нейтральном статусе. Также россиянам и белорусам будет запрещено выступать в форме, отображающей их государственную принадлежность.

Помимо этого, в Международном паралимпийском комитете подчеркнули, что до соревнований будут допущены лишь те российские паралимпийцы, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах. Выступать на Играх можно только в качестве индивидуальных спортсменов, участие в командных дисциплинах не допускается.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет обратился ко всем международным спортивным федерациям с настоятельным требованием не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям, проводимым на их территориях.

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