Российские спортсмены будут допущены без ограничений на «Олимпиаду на стероидах»

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Глава проекта Арон Д’Соуза отметил, что на соревнования приглашаются спортсмены из всех стран.
Об этом ТАСС сообщил президент проекта Арон Д’Соуза.
Официальное название «Олимпиады на стероидах» - Enhanced Games, в переводе как «Улучшенные игры». Проект состоится при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля.
По словам Д’Соуза, на соревнованиях спортсмены будут выступать как отдельные личности, а не представители стран. Также, к олимпиаде приглашаются желающие из всех стран мира.
Глава проекта подчеркнул, что участию спортсменов может помешать только нормативно-правовая база страны-хозяйки «Улучшенных игр», которая, в частности, отвечает за выдачу участникам соревнований виз и других необходимых документов.
Игры не будут находится под влиянием Всемирного антидопингового агентства, которое уже выразило недовольство о проекте.
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Официальное название «Олимпиады на стероидах» - Enhanced Games, в переводе как «Улучшенные игры». Проект состоится при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля.
Глава проекта подчеркнул, что участию спортсменов может помешать только нормативно-правовая база страны-хозяйки «Улучшенных игр», которая, в частности, отвечает за выдачу участникам соревнований виз и других необходимых документов.
Игры не будут находится под влиянием Всемирного антидопингового агентства, которое уже выразило недовольство о проекте.
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Дана Игумнова