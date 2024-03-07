Российский хоккеист Мироманов оставил клуб «Вегас» и перешёл в «Калгари»

Фото: iStock/artisteer
Хоккейный клуб «Вегас» совершил обмен, отправив российского защитника Даниила Мироманова в канадский «Калгари», а взамен получив американского защитника Ноа Хэнифина. Эту информацию сообщает пресс-центр команды.
Кроме того, «Вегас» передал «Калгари» условные пики первого и третьего раундов предстоящего драфта. В этой сделке также приняла участие третья сторона - «Филадельфия Флайерз». Команда за выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года отдала «Вегасу» права на российского нападающего Михаила Воробьева (на данный момент выступает за петербургский СКА).
В предыдущем сезоне 26-летний Мироманов провёл всего 4 матча за «Вегас», но не смог отметиться результативными действиями. С другой стороны, Хэнифин провёл 61 игру за «Калгари» и набрал 35 баллов (11+24). Этот обмен может оказаться важным шагом для обеих команд, поскольку каждый из игроков принесёт свои навыки и опыт в новую среду.
Обмены в хоккейных клубах - это обычная практика, которая позволяет командам укрепить свои составы и достичь лучших результатов. «Вегас» и «Калгари» надеются, что новые приобретения помогут им улучшить свою игру и достичь поставленных целей. Остается только ждать, как эти изменения повлияют на результаты команд в следующем сезоне. Стоить отметить, что обмен игроками между игровыми клубами не всегда для владельцев команд оборачивается успехом.
Читайте также:
Российский хоккеист Капризов установил новый рекорд клуба НХЛ «Миннесота Уайлд»
Российский хоккеист Овечкин превзошёл очередной рекорд Уэйна Гретцки
«Без России хоккей – полная «шляпа». Ярушин о чемпионате мира
В предыдущем сезоне 26-летний Мироманов провёл всего 4 матча за «Вегас», но не смог отметиться результативными действиями. С другой стороны, Хэнифин провёл 61 игру за «Калгари» и набрал 35 баллов (11+24). Этот обмен может оказаться важным шагом для обеих команд, поскольку каждый из игроков принесёт свои навыки и опыт в новую среду.
Читайте также:
Российский хоккеист Капризов установил новый рекорд клуба НХЛ «Миннесота Уайлд»
Российский хоккеист Овечкин превзошёл очередной рекорд Уэйна Гретцки
«Без России хоккей – полная «шляпа». Ярушин о чемпионате мира
Сергей Калугин