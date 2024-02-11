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Российский хоккеист Овечкин превзошёл очередной рекорд Уэйна Гретцки

11 февраля 2024, 08:55
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота соперников из Бостона, когда те заменили вратаря на шестого полевого игрока. Этот гол стал 57-м в карьере бомбардира, который он забил в пустые ворота. Таким образом он превзошёл по этому показателю великого канадца Уэйна Гретцки.

Эта шайба стала для Овечкина 834-й, заброшенной в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой российский нападающий играет с сезона 2005/2006 года (с перерывом на локдаун в сезоне 2012/2013). Его отставание от «рекорда всех времён» по голам за карьеру, принадлежащего Гретцки, сократилось до 60-ти шайб.

В нынешнем сезоне бомбардирский счёт Овечкина пополняется не так активно, как привыкли болельщики. Шайба в ворота «Бостон Брюинз» стала для него лишь 12-й в чемпионате. Однако капитан регулярно помогает отличаться партнёрам — на его счету 23 результативные передачи. Болельщики, желающие Александру успеха в погоне за рекордом Гретцки, надеются, что он превзойдёт достижение канадца, если сумеет избежать травм.

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Сербские футбольные фанаты объявили «вечное братство» с россиянами
Сербские болельщики скандировали на матче «русские и сербы – братья навек»
11 февраля 2024, 06:39

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Болельщики футбольного клуба «Црвена Звезда» из Сербии привлекли к себе внимание, размахивая российскими флагами и скандируя лозунги о братстве двух народов во время матча с белградской командой «Вождовац».
Видеофрагменты произошедшего были опубликованы в социальных сетях.

Матч двух клубов состоялся в субботу на крупнейшем стадионе страны, «Райко Митич», и завершился победой «Црвены Звезды» со счетом 2:1.

Во время второго тайма сербские фанаты даже исполнили песню на мотив известной русской мелодии «Калинка-малинка», после чего подняли российские флаги и скандировали лозунги о братстве сербского и русского народов.

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Около 10 тысяч участников собрала «Лыжня России-2024» в подмосковных Химках
10 февраля 2024, 18:20

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сегодня, 10 февраля, в подмосковных Химках состоялась 42-я традиционная лыжная гонка «Лыжня России-2024». На её старт вышли порядка 10-ти тысяч участников.
Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья, по традиции главный старт зимнего праздника был дан на спортивной базе «Планерная». Приветствие участникам и зрителям от президента РФ Владимира Путина зачитал секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.

Российский лидер отметил, что с 1982-го года, когда был дан первый старт «Лыжне России», эти соревнования превратились в настоящий спортивный праздник, в котором участвуют жители большинства регионов нашей страны. Глава государства пожелал всем спортсменам, как профессионалам, так и любителям, успехов, здоровья и активного долголетия.

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Во всероссийской лыжной гонке могут принять участие все желающие в возрасте старше 12 лет. В Подмосковье для них была проложена одна трасса — 10 километров. Заместитель председателя Государственной Думы России Сергей Неверов в качестве положительного примера отметил то, что на лыжне могут посоревноваться как любители, так и олимпийские чемпионы.

«Для ребятишек такой старт может стать воспоминанием на всю жизнь», — сказал парламентарий.

Кроме спортивных чиновников, участников на площадке соревнований приветствовали трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Светлана Нагейкина, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.

Формат костюма лыжники выбирали сами. Можно было увидеть как спортивную ретро-классику, так и настоящие карнавальные наряды. К примеру, в этом году на старте можно было встретить таких персонажей как семья индейцев, Красная Шапочка, Чебурашка и Гена, лягушка, единорог, викинг и самбист.

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Путин направил приветствие участникам Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»
10 февраля 2024, 17:16

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что традиция проведения этих соревнований не прерывается уже долгое время. Ежегодно в них участвуют десятки тысяч людей разной возрастной категории по всей стране.

Путин подчеркнул, что данный зимний праздник объединяет всех, кто искренне любит лыжный вид спорта, а также тех, кто поддерживает здоровый образ жизни. Российский лидер пожелал всем участникам лыжной гонки успехов и всего наилучшего.

Ранее сообщалось, что студент Коломенского колледжа стал победителем Первенства Московской области по лыжным гонкам. Первенство Московской области среди юниоров 18-19 лет проводили в Красногорске.

Напомним, Всероссийская гонка «Лыжня России» проходит в субботу, 10 февраля, в 39-й раз. Ее организаторами являются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, исполнительные власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.

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#рф
#спорт
#соревнования
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В футболе будут применяться карточки в цветах украинского флага
В футболе планируют ввести синие карточки, помимо существующих красных и жёлтых
10 февраля 2024, 16:07

Фото: istockphoto/master1305

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) планирует начать тестирование синих карточек, которые появятся у арбитров вместе с уже существующими жёлтыми и красными. Пока это не затронет крупнейшие турниры.
Как сообщает агентство The Telegraph, Федерация футбола Англии планирует начать использовать нововведение на ранних этапах национального кубка. Синие карточки, пришедшие в футбол из регби, уже активно применяются судьями в низших английских лигах. Её обладателем становится футболист, который позволил себе сорвать атаку соперника или вступить в перепалку с официальным лицом матча. Нарушитель покидает поле на 10 минут.

Любопытно, что сначала карточки хотели сделать оранжевыми, но потом остановились на синем цвете, чтобы чётко отличать её, в том числе и на экране телевизора, от красных и жёлтых. Футболист, получивший две синие карточки, становится счастливым обладателем жёлтой. Этот факт вызвал особенно язвительные комментарии злоязычных пользователей интернета, так как такое сочетание полностью повторяет цвета украинского флага.

С лёгкой руки президента МОК Томаса Баха, чиновников Всемирного антидопингового агентства и прочих федераций и функционеров, спорт уже давно перестал быть вне политики. Поэтому не приходится удивляться, что зарубежные футбольные болельщики в одном из постов написали, что теперь игрокам за плохое поведение грозит отправка на Украину.

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#футбол
#регби
#футболист
#спорт
#мок
#украина
#флаг
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Российский хоккеист Капризов установил новый рекорд клуба НХЛ «Миннесота Уайлд»
Гол россиянина Капризова помог «Миннесоте Уайлд» обыграть «Питтсбург» Малкина
10 февраля 2024, 09:42

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Миннесота Уайлд» обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:2. Решающую шайбу забросил россиянин Кирилл Капризов, установив тем самым уникальный рекорд своей команды.
Дело в том, что этот гол стал для 26-летнего хоккеиста 20-м в текущем сезоне, пишет сайт «Спортбокс.ру». Он преодолевает отметку в 20 и более шайб за сезон в четвёртый раз подряд. До него такого результата не мог добиться ни один игрок «Миннесоты». Интересно, что судьи очень долго смотрели повтор этого гола, прежде чем его засчитать. Партнёр Капризова за секунду до броска ударил по щиткам вратаря «пингвинов». Однако арбитры сочли помеху голкиперу незначительной.

Кирилл Капризов выступает за «дикарей» из Миннесоты с сезона 2020/2021. Тогда он получил «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ. В 2018 году он стал автором победной шайбы сборной России в финале против Германии на Олимпиаде в Пхёнчхане. Также в активе хоккеиста бронзовая медаль чемпионата мира 2019 года.

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Матч между Аргентиной и Нигерией в Китае отменили из-за скандала с Месси
10 февраля 2024, 09:13

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

На вторую половину марта в китайском городе Ханчжоу был запланирован товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии. Сегодня, 10 февраля, городской спорткомитет объявил, что игра не состоится. Есть мнение, что виной тому — скандальное поведение главной аргентинской звезды Лионеля Месси.
Спортивные власти Ханчжоу не уточняют, состоится ли матч в какой-либо другой день, или будет просто отменён, сообщает «Спорт Экспресс». В ходе турне по Китаю сборная Аргентины должна сыграть также с командой Кот-д'Ивуара в Пекине. О судьбе этого матча пока ничего не известно. В сообщении ведомства указано, что игра Аргентина - Нигерия не состоится «ввиду известных причин».

Издание напоминает, что на прошлой неделе клуб «Интер Майами», за который выступает лучший по мнению многих футболист XXI века, проводил товарищескую встречу со сборной Гонконга. На поле не вышли главные звёзды американской команды Луис Суарес и Лионель Месси. Местные власти увидели в этом политический подтекст.

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#спорт
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#аргентина
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Мини-футбол в России официально переименовали в футзал
ТАСС: Согласно приказу Минспорта мини-футбол в Росси теперь называется футзалом
10 февраля 2024, 02:45

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В России мини-футбол теперь официально называется футзалом после вступления в силу соответствующего приказа Минспорта РФ от 31 января 2024 года, сообщает ТАСС.
Переименование привело название вида к мировому стандарту, соответствующему документам ФИФА. При этом мини-футбол не покинул российский реестр видов спорта, теперь этот термин охватывает соревнования, ранее попадавшие под категорию «футбол 6х6, 7х7, 8х8». Также в реестр внесены такие новые дисциплины, как футбольное двоеборье и футбол на электроколясках.

Напомним, что российская сборная по футзалу дважды становилась призером мирового первенства и 10 раз брала медали на европейском уровне.

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#минспорта
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Петербургские спортсмены выступят на Всероссийской спартакиаде в новой форме
09 февраля 2024, 19:20

Фото: istockphoto.com/Jun

Петербургские спортсмены будут выступать на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта в новой форме.
Отмечается, что саму форму представили олимпийские чемпионы по фигурному катанию на коньках Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«Для нас эти соревнования – спортивная мотивация. Мы после Олимпиады в Пекине не брали паузу, а продолжали тренироваться и участвовать в турнирах. Наша цель – выступить на Спартакиаде сильнейших как можно сильнее, показать максимальный результат», – приводит «Петербургский дневник» слова Галлямова.

Ранее юниорские сборные Подмосковья стали победители первенства ЦФО по настольному теннису.

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#соревнования
#спортсмены
#санкт-петербург
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Тренер Игнатьев заявил о необходимости принципиальности Чеферина для России
09 февраля 2024, 17:23

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александру Чеферину необходимо проявить принципиальность во имя интересов России.
Он добавил, что слова Чеферин о его планах покинуть пост не вызвали реакции у него.

«Никаких особых достижений я за ним не замечал. Единственное, мне бы хотелось, чтобы Чеферин проявил большую принципиальность, которая бы позволила нашим, по крайней мере юношеским командам, вернуться на международные турниры. Тогда его можно было бы считать кремнем. В отношениях с нашей федерацией как-то особенно себя не проявляет. Может быть, он хочет таким образом собой торгануть, чтобы вызвать слёзы», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Игнатьев.

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#футболист
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