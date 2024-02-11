Российский хоккеист Овечкин превзошёл очередной рекорд Уэйна Гретцки

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота соперников из Бостона, когда те заменили вратаря на шестого полевого игрока. Этот гол стал 57-м в карьере бомбардира, который он забил в пустые ворота. Таким образом он превзошёл по этому показателю великого канадца Уэйна Гретцки.
В нынешнем сезоне бомбардирский счёт Овечкина пополняется не так активно, как привыкли болельщики. Шайба в ворота «Бостон Брюинз» стала для него лишь 12-й в чемпионате. Однако капитан регулярно помогает отличаться партнёрам — на его счету 23 результативные передачи. Болельщики, желающие Александру успеха в погоне за рекордом Гретцки, надеются, что он превзойдёт достижение канадца, если сумеет избежать травм.
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