Российский хоккеист Капризов установил новый рекорд клуба НХЛ «Миннесота Уайлд»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Миннесота Уайлд» обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:2. Решающую шайбу забросил россиянин Кирилл Капризов, установив тем самым уникальный рекорд своей команды.
Кирилл Капризов выступает за «дикарей» из Миннесоты с сезона 2020/2021. Тогда он получил «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку НХЛ. В 2018 году он стал автором победной шайбы сборной России в финале против Германии на Олимпиаде в Пхёнчхане. Также в активе хоккеиста бронзовая медаль чемпионата мира 2019 года.
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Александр Бойцов