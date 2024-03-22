Российский хоккеист Панарин впервые в карьере забросил 40 шайб за сезон в НХЛ

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Бостон Брюинз» российский форвард клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил три шайбы. Теперь на его счету 41 гол и это лучший его результат за всё время выступления в заокеанской лиге.
Панарин стал первым игроком «Рейнджерс» с сезона 2005/06 года, которому удалось по ходу турнира забросить 40 шайб и отдать 50 голевых передач. Последним, кто смог это сделать, был знаменитый чех Яромир Ягр.
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