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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян назвал сумму для комфортной жизни в Испании. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По словам спортсмена, для комфортной жизни в Испании ему необходимо меньше, чем в РФ. Он рассказал, что его расходы сократились из-за того, что стало меньше походов в какие-либо заведения.
Захарян отметил, что ему достаточно двух тысяч евро для комфортной жизни.
Напомним, в августе прошлого года главный тренер московского «Динамо» Марсел Личка заявил в эфире «Матч ТВ», что 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна можно на 99% считать игроком клуба испанской «Ла Лиги» «Реал Сосьедад». Захарян стал третьим российским футболистом, который наденет футболку «Реал Сосьедада».
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Захарян отметил, что ему достаточно двух тысяч евро для комфортной жизни.
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