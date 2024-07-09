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Пименов усомнился в долгом отстранении России от международных турниров

09 июля 2024, 18:16
Фото: iStock/Pixfly

Фото: iStock/Pixfly

Бывший российский футболист Руслан Пименов заявил, что Россия будет постепенно возвращаться на международные турниры через юношеские турниры.
По его мнению, наша страна не будет долго отстранена от международных соревнований.

«Не думаю, что все надолго затянется. Будем постепенно возвращаться, сначала через юношеские турниры. А вот это время надо использовать для того, чтобы обратить внимание на массовый футбол. И ситуация меняется в лучшую сторону. Я думал, что в регионах все рвутся в Москву, но вижу обратную картину», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пименов.



Ранее комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев выразил уверенность в победе Англии на Евро-2024.

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#спорт
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Непомнящий призвал не сравнивать Соболева и Дзюбу
09 июля 2024, 18:07

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий, комментируя возможный переход футболиста Александра Соболева в «Зенит», призвал не сравнивать спортсмена с форвардом Артёмом Дзюбой.
«Не нужно сравнивать Соболева и Дзюбу — у каждого своя дорога. В «Зенит» переходят многие игроки, потому что хотят выигрывать трофеи и быть среди лучших. Сейчас лучший клуб — «Зенит». Поэтому желание Соболева туда перейти понятно», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Непомнящий.

Напомним, Александр Соболев в розыгрыше Мир РПЛ-2023/2024 принял участие в 28 матчах за команду «Спартак», в то время как Артём Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 гг. В настоящий момент спортсмен находится в статусе свободного агента.
Ранее футбольный агент Алексей Сафонов поделился, что спортсмен Илья Помазун начнёт сезон в ЦСКА.

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#спорт
#клуб
#спортсмен
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Стал известен размер спонсорских вложений букмекеров в российский футбол
Спонсорские вложения составили более 10 млрд рублей
09 июля 2024, 17:30

Фото: iStock/Willard

Беттинг-компании сделали спонсорские вложения в российский футбол, которые превысили 10 млрд рублей.
Как пишет Metaratings.ru, в прошлом сезоне 16 клубов РПЛ получили примерно 2,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ФК «Спартак» и Metaratings.ru заключили соглашение об информационном партнёрстве. А до этого замгенерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова и генеральный директор «Рейтинга Букмекеров» Аскер Тхалиджоков подписали меморандум о сотрудничестве. Теперь организации будут запускать совместные проекты, направленные на поддержку и популяризацию футбола, поощрение лучших инициатив по его развитию.

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Агент Алиск объяснил выбор Боржесом «Ференцварош»
09 июля 2024, 17:14

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Агент Хелсио Роберто Алиск, представляющий интересы экс-полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, заявил, что футболист выбрал «Ференцварош» из-за амбиций клуба.
«Кади провёл хорошее время в «Краснодаре». Он благодарен клубу и болельщикам, что тепло его приняли. В ответ Кади всегда выкладывался на 100% на поле. Мы вели переговоры с несколькими клубами, в том числе и с «Карабахом», но выбрали «Ференцварош», потому что это амбициозной клуб, регулярно выступающий в еврокубках. Кади готов принять новый вызов», — поделился в беседе с Metaratings.ru Алиск.

Напомним, Кади Боржес выступал за «Краснодар» с 2023 года. Его рыночная стоимость оценивается в 2,5 млн евро.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов поделился, что спортсмен Илья Помазун начнёт сезон в ЦСКА.

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#клуб
#спортсмен
#футбол
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На старт полумарафона «Сергиевым путём» выйдут 1,9 тыс. спортсменов
09 июля 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Минспорта МО

1,9 тыс. человек, как ожидается, примут участие в полумарафоне «Сергиевым путём, который состоится в Сергиевом Посаде 13 июля. Такими прогнозами поделились в пресс-службе администрации городского округа.
Ранее сообщалось, что участники пробегут по центральным улицам Сергиева Посада, увидят главные достопримечательности, а после забега смогут посетить Троице-Сергиеву Лавру, Гефсиманский Черниговский скит и приложиться к мощам Преподобного Сергия Радонежского.

Гостей будут рады видеть также в художественно-педагогическом музее игрушки, музее впечатлений и музейном комплексе «Конный двор».

Стартово-финишный городок будет расположен на Красногорской площади. В связи с проведением забега с 7 до 16 часов будет ограничено движение транспорта на проспекте Красной Армии от Новоугличского шоссе до ул. Ильинской, на улице Шлякова от ул. Пионерская до проспекта Красной Армии, на улице Сергиевской, улице Карла Маркса, бульваре Кузнецова, Зелёном переулке от улицы 1-ой Ударной Армии до проспекта Красной Армии, а также в Воскресенском проезде.

Также во время проведения полумарафона на некоторых улицах запретят парковку автотранспорта.

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Подмосковные студентки завоевали медали первенства Европы по спортивной борьбе

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Легкоатлеты из Подмосковья завоевали 11 медалей Кубка России
#спорт
#сергиев посад
#полумарафон
#забег
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные студентки завоевали медали первенства Европы по спортивной борьбе
09 июля 2024, 16:07

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Золотую и бронзовую медали завоевали студентки факультета физической культуры и спорта Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Алина Шевченко и Маргарита Салназарян на первенстве Европы по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Золотую медаль выиграла Алина Шевченко, выступавшая в весовой категории до 68 килограммов. А Маргарита Салназарян поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 65 килограммов», — говорится в сообщении.
В региональном министерстве поздравили студенток с заслуженными наградами и пожелали дальнейших побед.

Первенство Европы по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года проводилось в городе Нови-Сад в Сербии.

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Легкоатлеты из Подмосковья завоевали 11 медалей Кубка России

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#минобразования мо
#спорт
#студенты
#борьба
#медали
#московская область
#подмосковье
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Легенды футбола сыграют 13 июля в Дубне в рамках проекта «Выходи во двор»
09 июля 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Звёзды российского футбола 13 июля на стадионе «Волна» в Дубне сыграют матч со сборной местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Мгра станет шестым противостоянием именитых игроков с любительскими командами региона в рамках третьего летнего сезона проекта губернатора Подмосковья «Выходи во двор». Сборную Дубны ждёт встреча с боевым составом «Легенд футбола» во главе с капитаном, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом России и Португалии, обладателем Кубков двух стран Дмитрием Аленичевым», – отметил в пресс-службе.
Разминаться перед гала-матчем звёздные игроки будут с юными любителями футбола из местных секций. Для них проведут мастер-классы. Каждый ребёнок сможет сыграть в одной команде с именитыми футболистами.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Для гостей и зрителей на трибунах подготовлена насыщенная развлекательная программа с розыгрышем подарков.

Как рассказали в министерстве, в рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор» команда «Легенды футбола» проведёт 10 матчей с жителями Подмосковья. После игры в Дубне футболисты посетят ещё четыре городских округа – Солнечногорск, Королёв, Богородский и Пушкинский. С момента запуска проекта команда легенд провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городов.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
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#нацпроекты
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#андрей воробьёв
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#подмосковье
#московская область
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Легкоатлеты из Подмосковья завоевали 11 медалей Кубка России
09 июля 2024, 12:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на кубке Росси по лёгкой атлетике, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали команде Подмосковья принесли Софья Палкина, одержавшая победу в метании молота, и Екатерина Ивонина, ставшая лучшей в беге с препятствиями на 3 тыс. метров среди женщин», — говорится в сообщении.
Серебряные медали турнира выиграли Андрей Родиков в десятиборье, Андрей Романов в метании молота, Николай Вербицкий в беге на 800 метров и Максим Федяев в беге на 400 метров, а также Даниил Чечела в прыжках в длину.
Бронзовые награды завоевали подмосковные спортсмены Тимур Моргунов (прыжки с шестом), Сергей Дубовский (бег на 800 метров), Андрей Лукин (стометровка) и Елизавета Царёва (метание молота).

Соревнования проводятся в Чебоксарах, в них принимают участие свыше 700 спортсменов, разыгрывается 40 комплектов наград.

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#лёгкая атлетика
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#спорт
#медали
#московская область
#подмосковье
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Помазун начнёт сезон в ЦСКА
08 июля 2024, 18:41

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился, что спортсмен Илья Помазун начнёт сезон в ЦСКА.
«Думаю, Илья начнет сезон в ЦСКА, а дальше уже будем смотреть. Трансферное окно открыто до 12 сентября, так что дальше все может произойти», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Помазун.

Напомним, что голкипер Илья Помазун покинул «Урал», в котором провёл 34 матча, а права на футболиста принадлежат теперь московскому ЦСКА. Отмечается, что стоимость спортсмена оценивается в 2 млн евро.

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо допустил, что результативность футболиста Александра Соболева могла снизиться из-за ситуаций с защитником Георгием Джикией и нападающим Квинси Промесом.

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Рианчо объяснил падение результативности Соболева
08 июля 2024, 18:33

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо допустил, что результативность футболиста Александра Соболева могла снизиться из-за ситуаций с защитником Георгием Джикией и нападающим Квинси Промесом.
«Низкая результативность Соболева в прошлом сезоне стала сюрпризом. Она могла упасть из-за ситуаций с Джикией и Промесом. Это лидеры команды, с которыми Александр привык находиться на поле, но по разным причинам эти футболисты не были основными игроками «Спартака» в прошлом сезоне. Может, Соболеву стало менее комфортно находиться в «Спартаке» без них», — поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Рианчо.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о футболисте Фёдоре Чалове, отметив его талант, который мог бы раскрыться в европейских клубах.

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#спорт
#футбол
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