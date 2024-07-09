Пименов усомнился в долгом отстранении России от международных турниров

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Бывший российский футболист Руслан Пименов заявил, что Россия будет постепенно возвращаться на международные турниры через юношеские турниры.
По его мнению, наша страна не будет долго отстранена от международных соревнований.
Ранее комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев выразил уверенность в победе Англии на Евро-2024.
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«Не думаю, что все надолго затянется. Будем постепенно возвращаться, сначала через юношеские турниры. А вот это время надо использовать для того, чтобы обратить внимание на массовый футбол. И ситуация меняется в лучшую сторону. Я думал, что в регионах все рвутся в Москву, но вижу обратную картину», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пименов.
Ранее комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев выразил уверенность в победе Англии на Евро-2024.
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Мелисса Тимофеева