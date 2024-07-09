Пименов усомнился в долгом отстранении России от международных турниров

Золотую и бронзовую медали завоевали студентки факультета физической культуры и спорта Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Алина Шевченко и Маргарита Салназарян на первенстве Европы по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.