На старт полумарафона «Сергиевым путём» выйдут 1,9 тыс. спортсменов

Фото: пресс-служба Минспорта МО
1,9 тыс. человек, как ожидается, примут участие в полумарафоне «Сергиевым путём, который состоится в Сергиевом Посаде 13 июля. Такими прогнозами поделились в пресс-службе администрации городского округа.
Ранее сообщалось, что участники пробегут по центральным улицам Сергиева Посада, увидят главные достопримечательности, а после забега смогут посетить Троице-Сергиеву Лавру, Гефсиманский Черниговский скит и приложиться к мощам Преподобного Сергия Радонежского.
Гостей будут рады видеть также в художественно-педагогическом музее игрушки, музее впечатлений и музейном комплексе «Конный двор».
Стартово-финишный городок будет расположен на Красногорской площади. В связи с проведением забега с 7 до 16 часов будет ограничено движение транспорта на проспекте Красной Армии от Новоугличского шоссе до ул. Ильинской, на улице Шлякова от ул. Пионерская до проспекта Красной Армии, на улице Сергиевской, улице Карла Маркса, бульваре Кузнецова, Зелёном переулке от улицы 1-ой Ударной Армии до проспекта Красной Армии, а также в Воскресенском проезде.
Также во время проведения полумарафона на некоторых улицах запретят парковку автотранспорта.
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Гостей будут рады видеть также в художественно-педагогическом музее игрушки, музее впечатлений и музейном комплексе «Конный двор».
Стартово-финишный городок будет расположен на Красногорской площади. В связи с проведением забега с 7 до 16 часов будет ограничено движение транспорта на проспекте Красной Армии от Новоугличского шоссе до ул. Ильинской, на улице Шлякова от ул. Пионерская до проспекта Красной Армии, на улице Сергиевской, улице Карла Маркса, бульваре Кузнецова, Зелёном переулке от улицы 1-ой Ударной Армии до проспекта Красной Армии, а также в Воскресенском проезде.
Также во время проведения полумарафона на некоторых улицах запретят парковку автотранспорта.
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Лора Луганская