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На старт полумарафона «Сергиевым путём» выйдут 1,9 тыс. спортсменов

09 июля 2024, 16:09
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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1,9 тыс. человек, как ожидается, примут участие в полумарафоне «Сергиевым путём, который состоится в Сергиевом Посаде 13 июля. Такими прогнозами поделились в пресс-службе администрации городского округа.
Ранее сообщалось, что участники пробегут по центральным улицам Сергиева Посада, увидят главные достопримечательности, а после забега смогут посетить Троице-Сергиеву Лавру, Гефсиманский Черниговский скит и приложиться к мощам Преподобного Сергия Радонежского.

Гостей будут рады видеть также в художественно-педагогическом музее игрушки, музее впечатлений и музейном комплексе «Конный двор».



Стартово-финишный городок будет расположен на Красногорской площади. В связи с проведением забега с 7 до 16 часов будет ограничено движение транспорта на проспекте Красной Армии от Новоугличского шоссе до ул. Ильинской, на улице Шлякова от ул. Пионерская до проспекта Красной Армии, на улице Сергиевской, улице Карла Маркса, бульваре Кузнецова, Зелёном переулке от улицы 1-ой Ударной Армии до проспекта Красной Армии, а также в Воскресенском проезде.

Также во время проведения полумарафона на некоторых улицах запретят парковку автотранспорта.

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#спорт
#сергиев посад
#полумарафон
#забег
#подмосковье
#московская область
Подмосковные студентки завоевали медали первенства Европы по спортивной борьбе
09 июля 2024, 16:07

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Золотую и бронзовую медали завоевали студентки факультета физической культуры и спорта Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Алина Шевченко и Маргарита Салназарян на первенстве Европы по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Золотую медаль выиграла Алина Шевченко, выступавшая в весовой категории до 68 килограммов. А Маргарита Салназарян поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 65 килограммов», — говорится в сообщении.
В региональном министерстве поздравили студенток с заслуженными наградами и пожелали дальнейших побед.

Первенство Европы по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года проводилось в городе Нови-Сад в Сербии.

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#студенты
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#медали
#московская область
#подмосковье
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Легенды футбола сыграют 13 июля в Дубне в рамках проекта «Выходи во двор»
09 июля 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Звёзды российского футбола 13 июля на стадионе «Волна» в Дубне сыграют матч со сборной местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Мгра станет шестым противостоянием именитых игроков с любительскими командами региона в рамках третьего летнего сезона проекта губернатора Подмосковья «Выходи во двор». Сборную Дубны ждёт встреча с боевым составом «Легенд футбола» во главе с капитаном, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом России и Португалии, обладателем Кубков двух стран Дмитрием Аленичевым», – отметил в пресс-службе.
Разминаться перед гала-матчем звёздные игроки будут с юными любителями футбола из местных секций. Для них проведут мастер-классы. Каждый ребёнок сможет сыграть в одной команде с именитыми футболистами.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Для гостей и зрителей на трибунах подготовлена насыщенная развлекательная программа с розыгрышем подарков.

Как рассказали в министерстве, в рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор» команда «Легенды футбола» проведёт 10 матчей с жителями Подмосковья. После игры в Дубне футболисты посетят ещё четыре городских округа – Солнечногорск, Королёв, Богородский и Пушкинский. С момента запуска проекта команда легенд провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городов.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#выходи во двор
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#московская область
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Легкоатлеты из Подмосковья завоевали 11 медалей Кубка России
09 июля 2024, 12:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на кубке Росси по лёгкой атлетике, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали команде Подмосковья принесли Софья Палкина, одержавшая победу в метании молота, и Екатерина Ивонина, ставшая лучшей в беге с препятствиями на 3 тыс. метров среди женщин», — говорится в сообщении.
Серебряные медали турнира выиграли Андрей Родиков в десятиборье, Андрей Романов в метании молота, Николай Вербицкий в беге на 800 метров и Максим Федяев в беге на 400 метров, а также Даниил Чечела в прыжках в длину.
Бронзовые награды завоевали подмосковные спортсмены Тимур Моргунов (прыжки с шестом), Сергей Дубовский (бег на 800 метров), Андрей Лукин (стометровка) и Елизавета Царёва (метание молота).

Соревнования проводятся в Чебоксарах, в них принимают участие свыше 700 спортсменов, разыгрывается 40 комплектов наград.

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#медали
#московская область
#подмосковье
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Помазун начнёт сезон в ЦСКА
08 июля 2024, 18:41

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился, что спортсмен Илья Помазун начнёт сезон в ЦСКА.
«Думаю, Илья начнет сезон в ЦСКА, а дальше уже будем смотреть. Трансферное окно открыто до 12 сентября, так что дальше все может произойти», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Помазун.

Напомним, что голкипер Илья Помазун покинул «Урал», в котором провёл 34 матча, а права на футболиста принадлежат теперь московскому ЦСКА. Отмечается, что стоимость спортсмена оценивается в 2 млн евро.

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо допустил, что результативность футболиста Александра Соболева могла снизиться из-за ситуаций с защитником Георгием Джикией и нападающим Квинси Промесом.

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#футбол
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Рианчо объяснил падение результативности Соболева
08 июля 2024, 18:33

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо допустил, что результативность футболиста Александра Соболева могла снизиться из-за ситуаций с защитником Георгием Джикией и нападающим Квинси Промесом.
«Низкая результативность Соболева в прошлом сезоне стала сюрпризом. Она могла упасть из-за ситуаций с Джикией и Промесом. Это лидеры команды, с которыми Александр привык находиться на поле, но по разным причинам эти футболисты не были основными игроками «Спартака» в прошлом сезоне. Может, Соболеву стало менее комфортно находиться в «Спартаке» без них», — поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Рианчо.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о футболисте Фёдоре Чалове, отметив его талант, который мог бы раскрыться в европейских клубах.

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#спорт
#футбол
#мнение
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Губерниев назвал наиболее вероятного победителя на Евро-2024
08 июля 2024, 18:23

Фото: iStock/Aleksandra Aleshchenko

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев выразил уверенность в победе Англии на Евро-2024.
«Нас ждёт хороший футбол в полуфиналах. Я буду наблюдать совершенно спокойно, это называется: кто выиграет, тот и победит. С моей точки зрения, Евро выиграют англичане. Они показывают игру, которая позволяет им бороться за медали чемпионата Европы. Команда обладает запасом и прибавляет на глазах. Прагматичный футбол в XXI веке приносит плоды. Англии пора выиграть, они это сделают», — поделился в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее испанский футбольный тренер Рауль Рианчо заявил, что главным матчем в рамках четвертьфинала Евро-2024 является игра сборных Испании и Германии.

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#тренер
#евро
#футбол
#матч
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«Спартак» и Metaratings.ru заключили соглашение о партнёрстве
08 июля 2024, 18:14

Фото: iStock/seb_ra

ФК «Спартак» иMetaratings.ru заключили соглашение об информационном партнёрстве.
«Спартак» — это не только бренд с мировым именем, но и команда профессионалов, вместе с которыми можно ставить самые высокие цели и добиваться успеха. Вместе с клубом мы будем реализовывать яркие идеи в медиа для аудитории 10-кратного чемпиона России», — отметил главный редактор Metaratings Олег Панасюк.

Ранее сообщалось, что замгенерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова и генеральный директор «Рейтинга Букмекеров» Аскер Тхалиджоков подписали меморандум о сотрудничестве. Теперь организации будут запускать совместные проекты, направленные на поддержку и популяризацию футбола, поощрение лучших инициатив по его развитию.

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#спартак
#спорт
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В Одинцове состоится боксёрский поединок между Исмаиловым и Минеевым
08 июля 2024, 16:39

Фото: iStock/FOTOKITA

Бой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым состоится 20 июля в Одинцовском городском округе на площадке «Live Арена» в рамках вечера профессионального бокса, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
«На вечере профессионального бокса зрителей ждёт несколько боев. Помимо Исмаилова и Минеева, на ринге сойдутся Натыров и Росалез, Оливер и Ганин, Соловьёв и Гончаров, Исаев и Погодин, Докка и Запольский, Маргарян и Нуралиев, Гурмаев и Попов, Хасанов и Гаджиев, а также Иманкулиев и Мартоян», — говорится в сообщении.
В числе гостей ожидаются Костя Цзю, Александр Поветкин Денис Лебедев и другие именитые спортсмены, а также губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр спорта РФ Михаил Дягтерёв.

Вечер профессионального бокса начнётся в 18:00, трансляция будет идти на телеканале «Матч ТВ».

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Гребцы из Подмосковья завоевали медали Кубка России
08 июля 2024, 12:05

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и три серебряные медали завоевали спортсменки из Московской области на Кубке России по гребному спорту, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала поднялась женская подмосковная восьмёрка по итогам заплыва на 2000 метров. В «золотую» команду вошли Екатерина Костюхина, Ирина Ульянова, Мария Жовнер, Елизавета Литвиненко, Анна Кореневская, Виктория Соловьева, Александра Брысина и Софья Иванова», — говорится в сообщении.
Серебро выиграли Екатерина Костюхина и Ольга Иноземцева в соревновании парных двоек на 2000 метров, Оксана Ганичева и Анна Кореневская в гонках двоек без рулевого на 2000 метров, а также Мария Жовнер в гонке одиночек на 2000 метров.

Кубок Росси по гребному спорту проводится в Казани, он стартовал 4 и завершится 8 июля.

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#минспорта мо
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#подмосковье
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