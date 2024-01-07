Российский теннисист Рублёв стал победителем турнира в Гонконге

Фото: РИА Новости/Александр Джорович
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка в мире выиграл турнир серии ATP-250 в Гонконге. В финале он обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори, занимающего 69-е место в мировой классификации, со счётом 6:4, 6:4.
Путь россиянина к решающему матчу не был простым, несмотря на то, что он был посеян на нём под первым номером. Кроме самого первого матча, во всех остальных для победы пришлось играть по три сета.
Особенно непростым выдался полуфинал, где Рублёву противостоял китаец Шан Цзюньчэн. Кроме оглушительной поддержки трибун, на стороне теннисиста из КНР зачастую были и местные линейные арбитры, все мало-мальски спорные моменты трактовали в пользу соотечественника. К чести Андрея, он не стал размениваться на перепалки со зрителями и судьями, что за ним частенько водится, и даже не ломал ракетки, а сосредоточился на игре. Это и помогло ему победить — матч закончился со счётом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу российского теннисиста.
В финале пятой ракетке мира хватило двух сетов для того, чтобы доказать своё преимущество над соперником. В каждом из них он взял по одной подаче финна, и этого хватило для победы. Итоговый счёт 6:4, 6:4. Финал турнира Bank of China Hong Kong Tennis Open с призовым фондом 661 585 долларов продолжался 1 час 18 минут и принёс Андрею Рублёву первый титул в новом году.
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Особенно непростым выдался полуфинал, где Рублёву противостоял китаец Шан Цзюньчэн. Кроме оглушительной поддержки трибун, на стороне теннисиста из КНР зачастую были и местные линейные арбитры, все мало-мальски спорные моменты трактовали в пользу соотечественника. К чести Андрея, он не стал размениваться на перепалки со зрителями и судьями, что за ним частенько водится, и даже не ломал ракетки, а сосредоточился на игре. Это и помогло ему победить — матч закончился со счётом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу российского теннисиста.
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Александр Бойцов