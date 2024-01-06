Российский теннисист Рублёв вышел в финал турнира ATP в Гонконге

Фото: РИА Новости/Александр Джорович
Посеянный под первым номером на турнире ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open россиянин Андрей Рублёв в полуфинале обыграл китайского теннисиста Шан Цзюньчэна. В главном матче соревнований серии АТР-250 он встретится с финном Эмилем Руусувуори.
Спортсмен из страны Суоми на стадии 1/2 финала оказался сильнее австралийского теннисиста Себастьяна Офнера. Матч закончился со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Рублёву также потребовалось три сета для того, чтобы сломить сопротивление Шан Цзюньчэна. Итоговый счёт 4:6, 6:2, 6:3 в пользу россиянина.
Вообще, следует отметить, что, несмотря на первый номер посева, путь Рублёва к главному матчу турнира был совсем не простым. В первом круге он в упорной и равной борьбе обыграл британца Лиама Броуди со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Затем в 1/4 финала российский теннисист в трёх сетах обыграл француза Артура Фиса — 6:4, 1:6, 6:2. В этом матче Андрей, вообще-то отличающийся непростым характером и нередко устраивающий скандалы на корте, проявил себя как настоящий джентльмен. В одном из эпизодов судья показал аут на подаче Фиса. Рублёв проверил след от мяча и посоветовал французу взять видеопросмотр. Беспристрастная техника показала, что россиянин был прав и мяч попал в корт. Справедливость была восстановлена, а публика наградила российского спортсмена аплодисментами.
В полуфинале китайскому теннисисту откровенно симпатизировали местные линейные судьи, фиксируя все более-менее спорные моменты в пользу соотечественника. Но Андрей справился с давлением трибун и предвзятостью арбитров и вышел в финал, где поборется за главный трофей и солидные призовые с финном Руусувуори.
Читайте также:
Теннисный матч турнира в Австралии прервали из-за ядовитой змеи
Даниил Медведев победил Андрея Рублева на старте итогового турнира ATP
Российский теннисист Рублев вернулся в ТОП-5 рейтинга ATP
Вообще, следует отметить, что, несмотря на первый номер посева, путь Рублёва к главному матчу турнира был совсем не простым. В первом круге он в упорной и равной борьбе обыграл британца Лиама Броуди со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Затем в 1/4 финала российский теннисист в трёх сетах обыграл француза Артура Фиса — 6:4, 1:6, 6:2. В этом матче Андрей, вообще-то отличающийся непростым характером и нередко устраивающий скандалы на корте, проявил себя как настоящий джентльмен. В одном из эпизодов судья показал аут на подаче Фиса. Рублёв проверил след от мяча и посоветовал французу взять видеопросмотр. Беспристрастная техника показала, что россиянин был прав и мяч попал в корт. Справедливость была восстановлена, а публика наградила российского спортсмена аплодисментами.
Читайте также:
Теннисный матч турнира в Австралии прервали из-за ядовитой змеи
Даниил Медведев победил Андрея Рублева на старте итогового турнира ATP
Российский теннисист Рублев вернулся в ТОП-5 рейтинга ATP
Александр Бойцов