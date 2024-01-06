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Российский теннисист Рублёв вышел в финал турнира ATP в Гонконге

06 января 2024, 15:37
Фото: РИА Новости/Александр Джорович

Фото: РИА Новости/Александр Джорович

Посеянный под первым номером на турнире ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open россиянин Андрей Рублёв в полуфинале обыграл китайского теннисиста Шан Цзюньчэна. В главном матче соревнований серии АТР-250 он встретится с финном Эмилем Руусувуори.
Спортсмен из страны Суоми на стадии 1/2 финала оказался сильнее австралийского теннисиста Себастьяна Офнера. Матч закончился со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Рублёву также потребовалось три сета для того, чтобы сломить сопротивление Шан Цзюньчэна. Итоговый счёт 4:6, 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

Вообще, следует отметить, что, несмотря на первый номер посева, путь Рублёва к главному матчу турнира был совсем не простым. В первом круге он в упорной и равной борьбе обыграл британца Лиама Броуди со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Затем в 1/4 финала российский теннисист в трёх сетах обыграл француза Артура Фиса — 6:4, 1:6, 6:2. В этом матче Андрей, вообще-то отличающийся непростым характером и нередко устраивающий скандалы на корте, проявил себя как настоящий джентльмен. В одном из эпизодов судья показал аут на подаче Фиса. Рублёв проверил след от мяча и посоветовал французу взять видеопросмотр. Беспристрастная техника показала, что россиянин был прав и мяч попал в корт. Справедливость была восстановлена, а публика наградила российского спортсмена аплодисментами.


В полуфинале китайскому теннисисту откровенно симпатизировали местные линейные судьи, фиксируя все более-менее спорные моменты в пользу соотечественника. Но Андрей справился с давлением трибун и предвзятостью арбитров и вышел в финал, где поборется за главный трофей и солидные призовые с финном Руусувуори.

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Умер четырёхкратный чемпион мира по футболу бразилец Марио Загало
06 января 2024, 11:51

Фото: istockphoto/efks

В Бразилии в возрасте 92 лет скончался знаменитый футболист и тренер Марио Загало. В составе национальной сборной великий нападающий становился чемпионом мира в 1958 и 1962 годах.
Известно, что единственным в истории трёхкратным чемпионом мира является великий Пеле, выигрывавший титул в 1958, 1962 и 1970 годах. Однако в заголовке данного материала нет никакой ошибки. Дважды став чемпионом мира, будучи товарищем по команде лучшего по мнению многих футболиста XX века, Загало привел бразильцев к чемпионскому титулу в 1970 году в качестве главного тренера. Ту сборную многие считают лучшей в истории Бразилии, а Пеле блистал в ней уже под началом бывшего партнёра по нападению.

В 1994 году на чемпионате мира в США Марио Загало получил ещё одну чемпионскую медаль. Тогда он был помощником главного тренера бразильцев Карлоса Альберто Паррейры. Теперь великого нападающего не стало. Скоро он встретится со своим бывшим партнёром и подопечным Пеле, который ещё при жизни сказал, что на небесах наконец-то сыграет со своим извечным заочным соперником Диего Марадоной. Светлая память людям, дарившим своей игрой радость и счастье миллионам людей.

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#сша
#медаль
#счастье
#память
#футбол
#чемпионат мира
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«С кем не бывает»: В российском клубе отреагировали на избиение девушки игроком
05 января 2024, 17:51

Фото: Rost-9D/istockphoto

В ФК «Оренбург» сообщили, что не переживают из-за репутации футболиста Томпсона.
В «Оренбурге» не переживают из-за сомнительной репутации нового игрока чилийца Хорди Томпсона. Спортивный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрия Андреева сказал Sport24 следующее:

«Темная сторона Томпсона? А у кого её нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?» —сказал Андреев.
Функционер признался, что в клубе понимали, что могут позволить себе взть в команду футболиста, который имеет проблемы с законом. Это снизило его трансферную стоимость.

«Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились. Томпсон — хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам», —говорит Дмитрий Андреев.
«Оренбург» арендовал Томпсона у чилийского «Коло-Коло» с правом выкупа. На родине спортсмен был заключен под домашний арест. Его обвиняли в насилии над девушкой, неуважении к суду и попытке убийства. Чуть позже спортсмен был выпущен под залог в размере 100 млн песо (около 100 тысяч евро).

Ранее российский гроссмейстер Денис Хисматуллин прокомментировал отказ поляка Яна-Кшиштофа Дуды пожимать руку на чемпионате мира по быстрым шахматам. На чемпионате мира по быстрым шахматам едва не разгорелся скандал с политическим оттенком. Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался от традиционного рукопожатия перед игрой с игроком из России Денисом Хисматуллиным.

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#спорт
#футбол
#новости
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Сербские болельщики подняли баннер в поддержку жителей Белгорода
05 января 2024, 13:15

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

На матче баскетбольной Евролиги болельщики подняли баннер «Белгород, мы с тобой».
На матче баскетбольной Евролиги, который проходил между сербскими клубами «Црвена Звезда» и «Партизан», болельщики вывесили баннер, чтобы поддержать жителей Белгорода «Белгород, мы с тобой», пишет «Лента.ру».

Матч прошёл в столице Сербии Белграде. Победила «Црвена Звезда» со счетом 88:72. Оба клуба не оказались в зоне плей-офф баскетбольной Евролиги. «Партизан», отыграв 19 матчей, занял 11-е место, «Црвена Звезда» 13-ая в турнирной таблице.

Напомним, Белгород атаковали ВСУ вечером 29 декабря. Наибольший урон нанесли 30 декабря. Погибли 25 человек, более 100 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом.

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#сербия
#болельщик
#баскетбол
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Умер тренер-рекордсмен «Балтики» Ткаченко
04 января 2024, 14:50

Фото: iStock/SergeyPankratov

Тренер-рекордсмен «Балтики» Леонид Ткаченко умер в возрасте 70 лет.
Экс-тренер «Балтики» Леонид Ткаченко был самым успешным тренером в истории калининградского футбольного клуба «Балтика». Он скончался на 71 году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте балтийской команды.

Причины смерти Леонида Ткаченко не уточняются.

Карьера специалиста началась в Калининграде, куда он переехал в 1967 году вместе с семьей. Спустя 30 лет Ткаченко вернулся туда, чтобы вывести клуб в Высшую лигу российского футбола.

Сезон 1996 года «Балтика» под его руководством закончила на седьмом месте. Этот результат является лучшим в истории клуба.

«Рекордсмен по числу матчей среди всех тренеров «Балтики». В прошлом сезоне вошел в штаб Сергея Игнашевича и помог команде вернуться в элиту российского футбола. Имя Леонида Ткаченко вписано в историю калининградского футбола золотыми буквами навечно. Светлая память», - сообщается в релизе.
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#спорт
#футбол
#спортсмены
#новости
#россия
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Фигуристка Косторная прокомментировала обвинения в неоплате костюмов
Фигуристка Косторная сказала дизайнеру, что костюмы оплачивает Федерация
04 января 2024, 14:02

Фото: istockphoto/SeventyFour

Российская фигуристка Алёна Косторная в Telegram-канал прокомментировала обвинения в свой адрес в неоплате костюмов, которые выдвинула дизайнер Алена Куклычева.
Косторная написала, что как взрослый человек рассчитывала, что вопросы решаться по-взрослому. Но этого не произошло.

«Каcательно моего якобы «долга». Договор на пошив наших cоревновательных коcтюмов в cезоне 2023/24 заключалcя c РОО «Федерация фигурного катания г. Моcквы». Этот вопроc решаетcя c ними, а не cо мной. Поэтому мне очень непонятно и обидно, почему крайней вдруг оказалаcь я. Напомню, что работать федерация начнет c 9 января»,-ответила на обвинения в неоплате пошива костюмов Алёна Косторная.
Также Косторная написала, что на протяжении всего сотрудничества в качестве рекламы исправно отмечала в сторис дизайнера и её коллег-дизайнеров.

«Правда, оказалось, что формат вас не устраивал, но это стало известно только сейчас. Очень жаль, что наше сотрудничество закончилось на столь минорной ноте», —заявила спортсменка.
3 января Алёна Куклычева написала пост о прекращении работы с фигуристкой Косторной. Она опубликовала скрин переписки со спортсменкой, из которого становится понятно, что Косторная не оплатила некоторые костюмы.

На минувшем чемпионате России в Челябинске Алена Косторная и Георгий Куница стали девятыми на соревнованиях спортивных пар.

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Пловчиха Ефимова скучает по Лос-Анджелесу, но тянет её в Волгодонск

Шахматист Хисматуллин рассказал, как воспринял отказ поляка Дуды пожимать руку

Ренан из «Зенита» уйдёт в аренду в бразильский «Интернасьонал»
#фигурное катание
#спортсмены
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Пловчиха Ефимова скучает по Лос-Анджелесу, но тянет её в Волгодонск
04 января 2024, 12:43

Фото: istockphoto/PeopleImages

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала «Матч ТВ» о том, что соскучилась по друзьям и атмосфере в США.
Юлия Ефимова- трехкратный призером Олимпийских игр, обладательница шести золотых медалей чемпионатов мира и семи чемпионатов Европы. Спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов.

С 2011 года Юлия Ефимова проживает и тренируется в Америке.

Спортсменка рассказала, что сильно скучает по океану, рядом с которым часто гуляла. Ей этого не хватает. В США у Юлии есть друзья, с которыми она ездит кататься на сноуборде.

«Но чем нравится Волгодонск — у нас очень много маленьких речушек, каналов, Цимлянское водохранилище. Я туда постоянно выезжаю и гуляю с Джаспером. Смотрю закаты, встречаю рассветы, вот эта вся романтика», — поделилась Юлия Ефимова.

По словам спортсменки, Волгодонск и Лос-Анджелес довольно разные, чтобы их сравнивать.

«Все равно меня тянет в Волгодонск, к моему детству и простоте. Мы даже когда едем на базу отдыха, то выбираем самое простое жилье. Мне нужно, чтобы рядом были Дон, разбитая палатка и стол, где можно разложить еду. Поставил мангал, пожарил шашлыки, и всё»,-рассказала Юлия Ефимова.
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В ФИДЕ высказались о наказании Дуды за отказ от рукопожатия с россиянином
#спорт
#бассейн
#спортсмены
#сша
#россия
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Шахматист Хисматуллин рассказал, как воспринял отказ поляка Дуды пожимать руку
04 января 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Nadezhda1906

Российский гроссмейстер Денис Хисматуллин прокомментировал отказ поляка Яна-Кшиштофа Дуды пожимать руку на чемпионате мира по быстрым шахматам.
На чемпионате мира по быстрым шахматам едва не разгорелся скандал с политическим оттенком. Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался от традиционного рукопожатия перед игрой с игроком из России Денисом Хисматуллиным.

На видео, которое опубликовал портал Global Happenings, можно заметить, как россиянин подходит к шахматному столику, за которым уже сидит Дуда и протягивает ему руку в качестве традиционного приветствия. Однако тот только делает отрицательный жест, хотя и благожелательно улыбается при этом.

«Я, конечно, с ним не согласен, но уважаю его право поступить таким образом, выражая несогласие с моей позицией и с моей деятельностью вне шахматной доски», — передаёт слова Хисматуллина ТАСС.
Хисматуллин не собирается обращаться в Комиссию по этике и требовать дисквалификации соперника.

«Поверьте, что я не оскорбился и уж точно не получил морального вреда, после которого не смог ни спать, ни есть», — сказал в заключении шахматист.
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#шахматы
#спорт
#новости
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Ренан из «Зенита» уйдёт в аренду в бразильский «Интернасьонал»
04 января 2024, 10:32

Фото: Rost-9D/istockphoto

Защитник «Зенита» Роберт Ренан сезон продолжит в бразильском футбольном клубе «Интернасьонал».
Об этом пишут в Telegram-канале петербургского футбольного клуба.

Арендное соглашение с 20-летним футболистом будет действительно до конца сезона-2024 в Бразилии.

Ренан оказался в «Зените» в январе 2023 года. Он перешёл туда из бразильского «Коринтианса», воспитанником которого является. За «Зенит» бразильский игрок сыграл 18 матчей без результативных действий.

По оценкам портала Transfermarkt, игрок стоит 9 млн евро.

Ранее бывший полузащитник испанской «Сарагосы» , питерского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов ответил на вопрос, кого он считает главным «чушпаном» в отечественном футболе. По мнению бывшего супруга Татьяны Булановой, это нападающий «Спартака» Александр Соболев.

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#футбол
#спорт
#новости
#спортсмены
#санкт-петербург
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В ФИДЕ высказались о наказании Дуды за отказ от рукопожатия с россиянином
03 января 2024, 17:34

Фото: istockphoto/NiseriN

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) изучает возможность наказания польского шахматиста Яна-Кшиштофа Дуды за отказ от рукопожатия с россиянином Денисом Хисматуллиным во время чемпионата мира по быстрым шахматам.
РБК сообщает, что в ФИДЕ сообщили, что рукопожатие не обязательное условие для шахматистов, а отказ от него приводит к автоматическим санкциям.

«Это может произойти только в случае, если соперник, которому отказались жать руку, потребует этого от Комиссии по этике. В ситуации с Дудой и Хисматуллиным таких заявлений не поступало», — сказали в ФИДЕ.
В Федерации шахмат России пожалели о поведении поляка.

«Жаль, что лучший шахматист Польши так себя ведет», —заявил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин призывает Международную федерацию шахмат (FIDE) назначить наказание польскому гроссмейстеру Яна-Кшиштофу Дуде.

Польский шахматист отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину во время чемпионата мира по быстрым шахматам, пишет »Матч ТВ».

«Я считаю, что FIDE должна реагировать на подобные случаи. Тот, кто не хочет пожимать руку, должен понести наказание — получить предупреждение или поражение в партии», —прокомментировал случившееся Сергей Карякин.
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Польский шахматист Дуда отказался пожать руку россиянину Хисматуллину
#спорт
#шахматы
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