Российский вратарь Георгиев установил новое достижение в НХЛ

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Россиянин Александр Георгиев установил новое достижение для вратарей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он одержал свою 40-ю победу в 2023 календарном году.
Зато по итогам календарного 2023 года российскому вратарю нет равных. У Георгиева уже 40 побед. На втором месте вратарь «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос, у которого 35 побед. Тройку лучших замыкает всё тот же Хеллибайк из «Виннипег Джетс». На его счету 34 победы.
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