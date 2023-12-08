Александр Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Российский форвард Александр Овечкин в очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отметился результативной передачей. Это очко стало 1500-м для игрока.
За погоней россиянина за «вечным» рекордом Уэйна «Великого» Гретцки сейчас напряженно следит весь мир. И если перед началом сезона мало кто сомневался, что Александр, которого тоже называют Великим, превзойдет достижение канадца, забросившего за 20 лет в НХЛ 894 шайбы в ворота соперников, то теперь многие сомневаются в том, что это случится. В нынешнем сезоне Овечкин забросил только пять шайб.
Однако в матче с «Даллас Старз» форвард не слишком удачно играющего клуба «Вашингтон Кэпиталз» обновил очередной рекорд, от количества которых статистики уже начинают уставать. Овечкин стал первым и, возможно, единственным из россиян, кому покорилось достижение 1 500 очков в НХЛ. Александр отдал пас на Дилана Строума, который забросил шайбу и вывел столичную команду вперед. Однако «Даллас» сравнял счет, а затем победил по буллитам. Матч закончился со счетом 5:4 в пользу «Старз».
Стоит отметить, что из действующих игроков только Сидни Кросби сумел покорить результат в полторы тысячи очков за карьеру. У нападающего «Питтсбург Пингвинз» 1529 баллов (565 шайб и 964 передачи). Всего за историю лиги теперь есть только 16 хоккеистов с такой статистикой. Что касается рекорда Гретцки, то он установил его за 20 сезонов, проведенных в НХЛ. Овечкин сейчас проводит 19-й. Ему осталось забросить 67 шайб для того, чтобы повторить достижение канадца. И еще одну — чтобы его превзойти. Думается, российскому нападающему по силам это сделать уже в следующем сезоне.
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Однако в матче с «Даллас Старз» форвард не слишком удачно играющего клуба «Вашингтон Кэпиталз» обновил очередной рекорд, от количества которых статистики уже начинают уставать. Овечкин стал первым и, возможно, единственным из россиян, кому покорилось достижение 1 500 очков в НХЛ. Александр отдал пас на Дилана Строума, который забросил шайбу и вывел столичную команду вперед. Однако «Даллас» сравнял счет, а затем победил по буллитам. Матч закончился со счетом 5:4 в пользу «Старз».
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