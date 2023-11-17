Россия и Белоруссия не оплатили обязательные взносы в WADA за 2023 год

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Россия и Белоруссия пока что не выплатили Всемирному антидопинговому агентству (WADA) обязательные взносы за текущий год. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Сообщение о взносах в бюджет датируется 13 ноября. Россия должна выплатить организации 1,267 млн долларов, Белоруссия 46 тысяч долларов. Также среди стран, которые не выплатили взносы, оказались Грузия, Исландия и Монако. Другие государства полностью или частично сделали платежи.
За прошлый год Россия согрешила платеж в январе 2022 года, а за 2021 — в апреле 2021-го.
Сумма ежегодного взноса РФ меньше, чем у Канады (1,709 млн), США (3,419 млн), Японии (1,502 млн) и аналогичен платежу Великобритании, Германии, Франции и Италии.
Ранее сообщалось, что Паралимпийский комитет отказался принуждать спортсменов из России к осуждению специальной военной операции на Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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За прошлый год Россия согрешила платеж в январе 2022 года, а за 2021 — в апреле 2021-го.
Ранее сообщалось, что Паралимпийский комитет отказался принуждать спортсменов из России к осуждению специальной военной операции на Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак