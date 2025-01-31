Россиянин стал чемпионом в лиге Power Slap по пощечинам

Василий «Пельмень» Камоцкий (Фото: скриншот Youtube-трансляции Power Slap)
Российский боец Василий Камоцкий, известный под прозвищем Пельмень, завоевал титул чемпиона в лиге пощечин Power Slap, организованной главой UFC Дэйной Уайтом. Трансляцию показывал официальный Youtube-канал «PowerSlap».
В решающем поединке в супертяжелом весе, который прошел в Саудовской Аравии, Камоцкий встретился с американцем Коа Вирнесом и одержал победу судейским решением. В момент объявления результата он развернул российский флаг.
Этот поединок стал для Камоцкого реваншем после ничьей с Вирнесом в октябре прошлого года. Тогда судьи неожиданно присудили победу американскому бойцу, что вызвало недовольство среди болельщиков. Теперь Камоцкий уверенно взял верх над соперником.
Камоцкий дебютировал в Power Slap в июне, быстро завоевав популярность благодаря своей мощной технике.
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Этот поединок стал для Камоцкого реваншем после ничьей с Вирнесом в октябре прошлого года. Тогда судьи неожиданно присудили победу американскому бойцу, что вызвало недовольство среди болельщиков. Теперь Камоцкий уверенно взял верх над соперником.
Камоцкий дебютировал в Power Slap в июне, быстро завоевав популярность благодаря своей мощной технике.
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Мария Моисеева