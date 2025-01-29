Кандидат в президенты МОК заявил о возможности снятия санкций с России

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Глава олимпийского комитета Иордании и кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) принц Фейсал Аль-Хуссейн заявил о возможности снятия спортивных ограничений с России. Эту информацию предоставил Inside the Games.
«Олимпийская хартия — это то, что движет мной. Если Россия будет соблюдать хартию, нет причин применять к ней санкции», — передает слова принца Inside the Games.Еще в 2022 году МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) от работы из-за конфликта с Украиной. С конца февраля того же года большинство российских спортсменов были отстранены от участия в турнирах по рекомендации МОК.
Часть атлетов получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, другие же сменили гражданство и теперь представляют другие страны.
Ранее «Радио 1» писало о том, что легкоатлеты из Раменского завоевали семь медалей первенства Московской области. Две золотые, три серебряные и две бронзовые медали завоевали воспитанники раменской спортшколы «Сатурн» на первенстве Московской области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 и 23 лет.
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Мария Моисеева