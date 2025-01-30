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Подмосковные легкоатлеты завоевали пять медалей первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотые медали в копилку подмосковной сборной положили Анастасия Шкурина в беге на 3000 метров, Анастасия Пшеничная в забеге на 60 метров с барьерами и Александра Морозова в беге на 400 метров», — говорится в сообщении.
Кроме того, на вторую ступень пьедестала почёта поднялся представитель Московской области Максим Захаров в дисциплине «бег на 60 метров с барьерами», а бронзовую медаль завоевала в беге на 200 метров подмосковная спортсменка Юлия Гринько.



Первенство проводится с 28 по 30 января в Тюмени. Участие в соревнованиях принимают свыше 600 спортсменов из 60 российских регионов.

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#подмосковье
Каратист Корнеев из Дмитрова завоевал медаль на чемпионате мира в Индии
30 января 2025, 12:58

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

Бронзовую медаль завоевал спортсмен из подмосковного Дмитрова Валентин Корнеев на чемпионате мира по карате сётокан среди мужчин и женщин (18 лет и старше) в индийском Хайдарабаде, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Валентин Корнеев, тренирующийся в спортивно-оздоровительном комплексе «Яхрома» в Дмитровском округе, занял на чемпионате третье место в категории «КАТА (мужчины)», — уточняется в сообщении.
Сётокан — один стилей японского единоборства карате. Этот стиль является одним из наиболее популярных в мире. Отмечается, что в Хайдарабаде помимо чемпионата мира провели также первенство мира среди юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет и международные соревнования для мальчиков и девочек. Участие в турнирах приняли сборные 26 стран.

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Аль-Хуссейн: нет причин применять санкции при соблюдении РФ Олимпийской хартии
29 января 2025, 23:43

Фото: iStock/Natalia Kirsanova

Глава олимпийского комитета Иордании и кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) принц Фейсал Аль-Хуссейн заявил о возможности снятия спортивных ограничений с России. Эту информацию предоставил Inside the Games.
«Олимпийская хартия — это то, что движет мной. Если Россия будет соблюдать хартию, нет причин применять к ней санкции», — передает слова принца Inside the Games.
Еще в 2022 году МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) от работы из-за конфликта с Украиной. С конца февраля того же года большинство российских спортсменов были отстранены от участия в турнирах по рекомендации МОК.

Часть атлетов получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, другие же сменили гражданство и теперь представляют другие страны.

Ранее «Радио 1» писало о том, что легкоатлеты из Раменского завоевали семь медалей первенства Московской области. Две золотые, три серебряные и две бронзовые медали завоевали воспитанники раменской спортшколы «Сатурн» на первенстве Московской области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 и 23 лет.

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Клуб КХЛ «Куньлунь» обыграл в Мытищах фаворитов из челябинского «Трактора»
29 января 2025, 18:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Пекинский клуб «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл на «Арене Мытищи имени В.И. Шалимова» челябинский «Трактор». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Драконы идут на девятом месте Западной конференции, а трактористы возглавляют конференцию «Восток». Несмотря на разный статус команд, хозяева льда сумели организовать для соперников нелёгкую встречу. Уже к 10-й минуте Ян Дрозг, Ярослав Лихачёв и Джозеф Душак отметились заброшенными шайбами, и «Куньлунь» повёл со счетом 3:0», – рассказали в администрации.
После этого гости перехватили инициативу и до конца основного времени матча сумели выправить положение дел – 3:3 к финальной сирене третьего периода.

Овертайм был отмечен обилием голевых моментов, а решающим стал бросок Лукаса Локхарта. Он и подвёл окончательный итог встречи – 4:3 в пользу пекинского коллектива.

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#московская область
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Легкоатлеты из Раменского завоевали семь медалей первенства Московской области
29 января 2025, 18:24

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Две золотые, три серебряные и две бронзовые медали завоевали воспитанники раменской спортшколы «Сатурн» на первенстве Московской области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 и 23 лет, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«Золотые медали выиграла воспитанница «Сатурна» Татьяна Усова в прыжке в длину и в тройном прыжке. Серебряные медали завоевали Полина Неретина в беге на 400 метров, Екатерина Кузнецова в беге на 1500 метров и Никита Ульев в тройном прыжке», — говорится в сообщении.
Кроме того, на третью ступень пьедестала почёта поднялись представительницы Раменского округа Виктория Бычкова (тройной прыжок) и Екатерина Иванющенко (бег на 400 метров).

Соревнования проводились в городе Щёлково.

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#первенство
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#медали
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Стало известно, что «Спартак» сделал новое предложение по Солари
Агент Кипершмид подтвердил новое предложение «Спартака» по трансферу Солари
29 января 2025, 16:34

Фото: iStock/FotografieLink

Футбольный агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы аргентинского полузащитника «Ривер Плейт» Пабло Солари, подтвердил, что «Спартак» сделал новое предложение по трансферу футболиста. Об этом он заявил в беседе с Metaratings.ru.
«Да, они сделали предложение», — подтвердил агент.
Ранее сообщалось, что московский клуб предлагал «Ривер Плейту» 12 млн евро за переход Солари.

Напомним, Солари играет за «Ривер Плейт» с лета 2022 года и за это время поучаствовал в 110 матчах, во время которых забил 30 голов и отдал 17 результативных передач.

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Стала известна возможная зарплата Ивана Илича в «Спартаке»
Зарплата Ивана Илича в «Спартаке» может составить около 2,4 млн евро в год
29 января 2025, 16:31

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Зарплата сербского полузащитника Ивана Илича в «Спартаке» может составить около 2,4 млн евро в год, при этом без учета бонусов. Об этом стало известно Metaratings.ru.
«По нашей информации, в клубе будут пытаться сохранить баланс зарплат при возможном трансфере сербского футболиста. В случае перехода в «Спартак» Илич будет получать в московском клубе на уровне лидеров команды», — отмечается в материале.
Напомним, с лета 2023 года Илич играет за итальянский «Торино». За это время он сыграл 61 матч, забил семь голов и отдал шесть голевых передач.

Рыночная стоимость серба на данный момент составляет 18 миллионов евро, согласно информации портала Transfermarkt.

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#евро
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#рпл
#футбол
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Назван следующий оппонент Двалишвили
Боец Штырков назвал О'Мэлли следующим оппонентом Двалишвили
29 января 2025, 16:29

Фото: iStock/Artur Didyk

Российский боец RCC Иван Штырков назвал Шона О'Мэлли следующим оппонентом чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили. По его мнению, новым соперником Петра Яна будет Марлон Вера, а затем — Умар Нурмагомедов.
«Мерабу дадут О'Мэлли. Не знаю, кого дадут Петру Яну. Ждать Умара Нурмагомедова – долгий простой. Может дадут Марлона Веру. Хороший бой в стойке. Потом будет титульный бой Мераба и Шона и претендентский Петра и Умара», — поделился Штырков прогнозом в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, грузинский боец Мераб Двалишвили в своих последних поединках одержал победу над Умаром Нурмагомедовым, Шоном О'Мэлли и Петром Яном. На сегодняшний день с серией побед выступает лишь Ян, победивший Дейвисона Фигередо и Сонга Ядонга.

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БК «Химки» поднялся на третью позицию в чемпионате Суперлиги
29 января 2025, 16:26

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Баскетбольный клуб «Химки» обыграл команду «Барнаул» в домашнем матче чемпионата Суперлиги со счётом 79:68. По результатам встречи химчане поднялись на третью строчку турнирной таблицы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В начале матча «Химки» долго не могли найти свою игру в нападении. Благодаря Владиславу Шарапову стартовую четверть закончили с 13 очками. Затем баскетболисты прибавили в счёте и вышли в лидеры. В третьей 10-минутке обе команды создали друг другу сложности в атаке, но благодаря удачной второй четверти «Химки» ушли на перерыв при « 1». В заключительном отрезке Фёдор Ключников, Александр Мальцев и Виктор Заряжко тремя трёхочковыми бросками позволили обойти соперника.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

«У нас более опытная команда. Было много потерь, которые не давали нам оторваться чуть раньше. Мы провели семь игр в четырёх разных городах, но ребята выдержали январский марафон», – отметил главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.
Следующий домашний матч химчане проведут 12 февраля. Соперником станет команда «Челбаскет». Игра начнётся в 19 часов в баскетбольном центре «Химки». Вход будет свободным.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

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Азизян объяснил, почему Тактаров начал критиковать Нурмагомедовых
Тренер Азизян: Тактаров начал критиковать Нурмагомедовых ради внимания
29 января 2025, 16:25

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Наставник Гор Азизян, тренирующий Шарабутдина Магомедова, объяснил, почему Олег Тактаров стал критиковать Умара и Хабиба Нурмагомедовых. По его мнению, Тактаров сидит без внимания и хочет привлечь к себе аудиторию.
«Кто критикует Россию – враг №1 для меня. Что Тактаров может сказать? Он сидит без внимания, поэтому хочет привлечь к себе аудиторию. Особенно после его позорного возвращения на «РЕН ТВ». В бою по боксу два часа пытались пятки отбить друг другу. Ему лучше промолчать и заняться тренерской деятельностью, доказывать свой профессионализм выступлениями своих учеников. Ему далеко до того, чтобы критиковать Умара или Хабиба Нурмагомедовых», — возмутился Азизян в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, неделю назад, 19 января, российский боец Умар Нурмагомедов потерпел первое поражение в своей карьере. В со-главном событии турнира UFC 311 он проиграл чемпиону легчайшего дивизиона Мерабу Двалишвили по единогласному судейскому решению.

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