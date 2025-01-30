Подмосковные легкоатлеты завоевали пять медалей первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотые медали в копилку подмосковной сборной положили Анастасия Шкурина в беге на 3000 метров, Анастасия Пшеничная в забеге на 60 метров с барьерами и Александра Морозова в беге на 400 метров», — говорится в сообщении.Кроме того, на вторую ступень пьедестала почёта поднялся представитель Московской области Максим Захаров в дисциплине «бег на 60 метров с барьерами», а бронзовую медаль завоевала в беге на 200 метров подмосковная спортсменка Юлия Гринько.
Первенство проводится с 28 по 30 января в Тюмени. Участие в соревнованиях принимают свыше 600 спортсменов из 60 российских регионов.
Читайте также:
Кандидат в президенты МОК заявил о возможности снятия санкций с России
Клуб КХЛ «Куньлунь» обыграл в Мытищах фаворитов из челябинского «Трактора»
Легкоатлеты из Раменского завоевали семь медалей первенства Московской области
Лев Каштанов