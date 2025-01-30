Подмосковные легкоатлеты завоевали пять медалей первенства России

Две золотые, три серебряные и две бронзовые медали завоевали воспитанники раменской спортшколы «Сатурн» на первенстве Московской области по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 и 23 лет, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.