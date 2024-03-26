Ротенберг объяснил вылет СКА из розыгрыша Кубка Гагарина травмами защитников

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Главный тренер петербургской хоккейной команды СКА Роман Ротенберг объяснил вылет команды из розыгрыша Кубка Гагарина, передает Sports.ru.
По словам тренера, несколько ведущих защитников СКА в первом раунде турнира получили травмы, в том числе переломы, что повлияло на исход серии. Тренер утверждает, что у некоторых игроков возможны операции. Кроме того, команда «молодая», в то время как у «Автомобилиста», как выразился Роттенберг: «мастеровитые ребята и много иностранцев».
25 марта СКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв серию «Автомобилисту» со счетом 1-4. Последняя встреча завершилась победой екатеринбуржцев со счетом 5:4.
СКА впервые за 10 лет не смог пройти в полуфинал Кубка Гагарина.
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25 марта СКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв серию «Автомобилисту» со счетом 1-4. Последняя встреча завершилась победой екатеринбуржцев со счетом 5:4.
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