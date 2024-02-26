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Стали известны все пары первого круга плей-офф КХЛ в Восточной Конференции

26 февраля 2024, 19:39
Фото: istockphoto/mikeorlov

Фото: istockphoto/mikeorlov

В Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стали известны все пары первого круга плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Первое место на Востоке занял «Металлург» из Магнитогорска, который в 1/8 финала встретится с хабаровским «Амуром», замкнувшим кубковую восьмёрку.

Вторая команда конференции «Авангард» из Омска встретится с тольяттинской «Ладой» (7), передаёт «Матч ТВ». Уфимский «Салават Юлаев» (3) сыграет в первом раунде игр «на вылет» «Трактором» из Челябинска (6). «Ак Барс» (Казань, 4) будет соперничать за выход в 1/4 финала с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Первые матчи пройдут на полях клубов, которые заняли более высокое место по итогам регулярного чемпионата.

Напомним, с этого сезона в КХЛ действует нововведение. Если раньше представители Западной и Восточной конференций могли встретиться только в финальной серии за Кубок Гагарина, то в этом году перекрёстные матчи начнутся уже со второго раунда плей-офф, то есть с 1/4 финала. На Западе матчи последнего тура регулярного чемпионата ещё продолжаются, но и там все участники плей-офф и половина пар уже известны.

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Легкоатлет из Подмосковья завоевал золото чемпионата России
26 февраля 2024, 17:31

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковный спортсмен, победитель первенства РФ Данил Чечела завоевал золотую награду на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Золотую медаль получил на соревнования в прыжках в длину Данил Чечела, его результат в 7 метров 88 сантиметров оказался непревзойдённым», — говорится в сообщении.
Кроме того, серебряную медаль завоевала в прыжках в высоту олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Европы и мира Мария Ласицкене с результатом 1 метр 93 сантиметра. Серебро получил также представитель Подмосковья Никита Вербицкий в беге на 800 метров.

Чемпионат проводился в столице с 23 по 25 февраля.

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#лёгкая атлетика
#спорт
#чемпионат россии
#медаль
#подмосковье
#московская область
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Юбилейная «Гонка Александра Легкова» собрала более 5 тысяч лыжников
26 февраля 2024, 16:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 5 тыс любителей лыжного спорта из 45 регионов России приняли участие в Х «Гонке Александра Легкова», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Юбилейная гонка прошла в городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа.
Спортсменов и болельщиков приветствовал президент России Владимир Путин.
«Ваш традиционный турнир пользуется неизменной популярностью, объединяет на лыжне чемпионов и рекордсменов разных лет, любителей спорта из многих регионов. И, конечно, здесь всегда рады гостям из-за рубежа. Нынешние соревнования по-особому значимы для спортивной общественности страны: они посвящены двум важным событиям – 10-летию закрытия XXII Олимпийских зимних игр и завоеванию Александром Легковым олимпийского золота», – огласил приветственное слово начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета России Александр Харичев.
Как подчеркнул министр спорта страны Олег Матыцин, подобные соревнования – прямое наследие олимпиады в Сочи.
«Мы празднуем победу Александра Легкова, победу нашей страны, тех замечательных, лучших Олимпийских игр в Сочи. И празднуем 10-летний юбилей с момента их окончания. Наследие Сочи, как мы видим, живет. Оно живёт благодаря таким людям, как Александр, и многим нашим чемпионам», – сказал министр.
Почётными гостями гонки стали чемпионы и призёры Олимпийских игр – Елена Вяльбе, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов, Юлия Чепалова, Наталья Коростелёва, Карим Халили, Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, Никита Крюков, Александр Панжинский, Иван Алыпов, Евгений Дементьев, Алексей Петухов, Александр Бессмертных и другие. В детском забеге участвовал восьмилетний сын Легкова – Арсений Легков.
«Этот день очень важен для меня. Огромная честь, то, что мы делаем такое правильное и важное дело», – приветствовал участников Александр.
Взрослые спортсмены преодолевали дистанции в 10 и 20 км, а юные участники – 1, 3, и 5 км.
«Гонка с каждым годом становится все популярнее. При поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва в регионе проводятся тысячи мероприятий. Сегодняшнее – одно из самых значимых. Хотел бы сказать слова благодарности Александру Легкову и всем прославленным спортсменам за поддержку спорта Подмосковья», – заявил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.
В рамках юбилейного старта гонки на одной площадке для участников и гостей была представлена экспозиция с 31 олимпийской медалью. Одними из самых зрелищных стали соревнования профессионалов. Первое место у мужчин занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, второе – чемпион России, чемпион мира среди молодёжи Сергей Ардашев. Третьим финишировал олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червоткин.

В женском зачёте первенствовала олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Тройку сильнейших дополнили бронзовый призёр Зимних Олимпийских игр Анастасия Кулешова и чемпионка мира среди молодёжи Мария Истомина.

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Машкарин: «Перейдя в «Пари НН», Кучаев вернёт свою былую форму»
26 февраля 2024, 15:15

Фото: istockphoto.com/matimix

Бывший полузащитник ЦСКА, селекционер клуба Денис Машкарин высказал мнение о том, что спортсмен Константин Кучаев, который недавно перешел в «Пари НН», в новой команде сможет вернуть прежний уровень своей игры.
Он отметил, что футболист был одним из основных игроков ЦСКА. Однако, заявил специалист, в спорте происходят изменения, когда позиция игрока в команде меняется.

«Чтобы играть, надо было сделать такие трансферные движения и перейти в другую команду, перезарядиться. Думаю, у Кости может получиться такая же история. Наверняка, он надеется, что, перейдя в «Пари НН», он вернёт свою былую форму. И будет одним из лучших футболистов России, потому что потенциал у него очень высокий», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Машкарин.

Ранее футбольный агент Харуна Абу заявил, что футболист Эяд Эль-Аскалани доволен клубом «Ростов».

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#спорт
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Агент Абу заявил об удовлетворённости Эль-Аскалани «Ростовом»
26 февраля 2024, 15:01

Фото: istockphoto.com/Pixfly

Футбольный агент Харуна Абу заявил, что футболист Эяд Эль-Аскалани доволен клубом «Ростов».
«Эяд очень рад быть частью «Ростова», это отличный клуб. Он с нетерпением ждёт, когда сможет дебютировать в официальных матчах», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Абу.

До этого в этом сезоне египетский защитник Эяд Эль-Аскалани провёл за «Исмаили» 10 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Ранее экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, функционер Франко Камоцци высказал мнение о том, что полузащитнику Виктору Мозесу пора покинуть «Спартак». Он добавил, что футболист был хорошим профессионалом в те временна, когда обладал лучшей формой.

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#тренер
#клуб
#мнение
#футболист
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В Саудовской Аравии начато расследование по поводу непристойного жеста Роналду
26 февраля 2024, 13:27

Фото: istockphoto/FotografieLink

Федерация футбола Саудовской Аравии инициировала расследование инцидента, произошедшего 25 февраля в матче между командой «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, и клубом «Аш-Шабаб». Португалец сделал неприличный жест в адрес болельщиков соперника.
Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу команды Роналду, передаёт издание Asharq Al-Awsat. Сам форвард открыл счёт, забив гол с пенальти. После финального свистка пятикратный обладатель «Золотого мяча» повернулся к трибуне, где сидели фанаты соперника, сначала приложил ладонь к уху, а затем сделал несколько энергичных движений в области паха. Местные СМИ сообщают, что таким образом португалец отреагировал на скандирование болельщиками «Аш-Шабаба» имени его извечного соперника Лионеля Месси, которое не стихало весь матч.

Криштиану Роналду далеко не впервые попадает в неприятные истории из-за непристойного поведения. В апреле 2023 года он схватил себя рукой за промежность, празднуя гол в ворота клуба «Аль-Хиляль». Знаменитому футболисту это сошло с рук. В начале февраля этого года в матче с этим же клубом игрок, уходя в подтрибунное помещение, поднял один из брошенных ему шарфов с символикой «Аль-Хиляль», засунул в трусы, а потом выбросил.

Эпизод из матча против «Аш-Шабаба» не попал в телетрансляцию, но его засняли болельщики и быстро распространили в социальных сетях. Сообщается, что Роналду может грозить не только серьёзный денежный штраф как рецидивисту, но и более тяжёлые последствия вплоть до досрочного расторжения контракта с выплатой футболистом крупной неустойки.

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#футбол
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Красногорск присоединился к международной акции «Быть здоровым — это модно»
26 февраля 2024, 12:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

ЗОЖ-фестиваль в рамках международной акции «Быть здоровым — это модно» провели на площади перед ДК «Подмосковье» в Красногорске, для связи с другими частниками акции из 38 регионов России, а также из Нигерии, Замбии и Южной Осетии был организован телемост, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Для участников акции на площади были развёрнуты интерактивные зоны. Кроме того, состоялся турнир по кросс-фиту, в котором приняли участи 22 команды из разных регионов России. Лучшим по подтягиванию стал житель Красногорска — 21-летний Степан Сидоров, приз победителю составил 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Завершился праздник массовым обливанием водой на всех площадках акции.

Организатором праздника в Красногорске выступил спортивно-патриотическим клубом «Ярополк».

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#красногорск
#спорт
#зож
#акция
#фестиваль
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Волейболистки команды «Заречье-Одинцово» одержали победу в 22 туре чемпионата России
26 февраля 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Победой подмосковной женской волейбольной команды «Заречье-Одинцово» закончилась встреча с командой «Спарта» из Нижнего Новгорода в рамках 22 тура чемпионата России, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Наши девочки на выезде встретились с нижегородской «Спартой». Игра была непростой, напряжение сохранялось на протяжении всех пяти сетов, но матч завершился в нашу пользу со счётом 2:3. Вырвали победу в последней партии и отыгрались за ноябрьское поражение», — цитируются в сообщении слова депутата Госдумы РФ Сергея Колунова.
Колунов также пожелал подмосковным волейболисткам удачи в предстоящем матче: 2 марта «Заречье-Одинцово» встретится с командой «Уралочка».

В министерстве напомнили, что победа команды «Заречье-Одинцово» стала второй подряд в рамках чемпионата России. В предыдущем туре представительницы Подмосковья обыграли волейболисток клуба «Атом-Курск».

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#чемпионат россии
#одинцовский городской округ
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В турнире смешанных единоборств в Мытищах приняли участие 100 спортсменов
26 февраля 2024, 10:57

Фото: Роман Яковлев

Сто борцов стали участниками турнира смешанных единоборств «Bodao fighting championship» в Мытищах, в том числе — и юные спортсмены. Для них действовали особые правила, передаёт корреспондент Роман Яковлев.
Участники младше 10 лет не могли использовать ряд болевых приёмов, а также бить соперника по голове. Кроме того, судья мог остановить бой по своему усмотрению.

«Дети часто выступают по разным правилам своих федераций. (…) Останавливать детские бои я буду по принципу — чтобы не было травм», — предупредил участников и зрителей судья турнира, профессиональный боец Султанали Давудов.
Организатором турнира стал бразилец Франсимар Баррозо — профессиональный боец и тренер. Сейчас он живёт в Мытищах и вместе с женой Анастасией управляет залом единоборств.

Баррозо рассказал, что планирует развивать в Мытищах единоборства, при этом сделать особенный акцент на детский спорт. Он также сообщил, что планирует и впредь организовывать турниры и что приложит усилия, чтобы состязания проходили в просторных залах — для большего числа участников и зрителей.

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#мытищи
#спорт
#борьба
#дети
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Марафон «Лыжня в Лавру» собрал более 600 участников со всей России
26 февраля 2024, 10:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 600 спортсменов со всей страны стали участниками традиционного марафона «Лыжня в Лавру». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Дистанции проходили по одному из главных паломнических маршрутов России – в Троице-Сергиеву Лавру. По дороге лыжники увидели знаковые достопримечательности: село Радонеж, Хотьков монастырь, музеи-заповедники Абрамцево и Мураново. Маршрут марафона был проложен по лыжной трассе в городском округе Пушкино, созданной ещё в 1980 году», – говорится в сообщении.
Участникам лыжного заезда предложили дистанции 50, 25, 12,5, 3 и 1 км, в зависимости от возраста и уровня подготовки спортсменов. На финише лыжники получили памятные медали.

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