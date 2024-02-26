Стали известны все пары первого круга плей-офф КХЛ в Восточной Конференции

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В Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стали известны все пары первого круга плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Первое место на Востоке занял «Металлург» из Магнитогорска, который в 1/8 финала встретится с хабаровским «Амуром», замкнувшим кубковую восьмёрку.
Напомним, с этого сезона в КХЛ действует нововведение. Если раньше представители Западной и Восточной конференций могли встретиться только в финальной серии за Кубок Гагарина, то в этом году перекрёстные матчи начнутся уже со второго раунда плей-офф, то есть с 1/4 финала. На Западе матчи последнего тура регулярного чемпионата ещё продолжаются, но и там все участники плей-офф и половина пар уже известны.
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