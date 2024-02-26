Стали известны все пары первого круга плей-офф КХЛ в Восточной Конференции

ЗОЖ-фестиваль в рамках международной акции «Быть здоровым — это модно» провели на площади перед ДК «Подмосковье» в Красногорске, для связи с другими частниками акции из 38 регионов России, а также из Нигерии, Замбии и Южной Осетии был организован телемост, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.