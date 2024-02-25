Гусев побил бомбардирский рекорд КХЛ

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Форвард московского "Динамо" Никита Гусев побил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по очкам за один регулярный чемпионат, передает РИА Новости.
Таким образом Гусев обошел достижение экс-нападающего магнитогорского "Металлурга" Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 набрал 85 результативных баллов (48+37) в 60 играх.
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