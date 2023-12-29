На старт «Красногорской лыжни» вышли более ста спортсменов со всей России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Более 100 человек собрало одно из старейших в России соревнований по лыжному спорту «Красногорская лыжня». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
На гонку приехали лыжники из Белоруссии, Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Татарстана, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Мурманской, Архангельской, Свердловской областей и других регионов.
В первый соревновательный день награды разыграли женщины и мужчины в спринте свободным стилем. Первое место заняла лыжница из Белоруссии Анна Королёва. У мужчин награду высшего достоинства взял Денис Филимонов из Татарстана.
Во второй день участники соревновались в спринте классическим стилем. Призёр Олимпиады Александр Терентьев опередил Константина Тиунова на сотую секунды и занял первое место. У женщин лучшее время показала Анастасия Кириллова.
Традиционные соревнования «Красногорская лыжня» прошли на легендарной трассе лыжного стадиона «Зоркий» протяжённостью 1,4 км. Она была создана двукратным призёром Олимпиады, красногорцем Иваном Утробиным. Это одни из старейших состязаний лыжников, которые впервые состоялись в 1968 году. Традиционно под Новый Год на трассу приезжают спортсмены со всей России.
Читайте также:
В Одинцове в открытии катка приняли участие олимпийские чемпионы и звёзды КХЛ
Карина Черевань стала лучшей спортсменкой России в неолимпийских видах спорта
Турнир по футболу «Звёздный мяч» прошел в городском округе Шатура
В первый соревновательный день награды разыграли женщины и мужчины в спринте свободным стилем. Первое место заняла лыжница из Белоруссии Анна Королёва. У мужчин награду высшего достоинства взял Денис Филимонов из Татарстана.
Традиционные соревнования «Красногорская лыжня» прошли на легендарной трассе лыжного стадиона «Зоркий» протяжённостью 1,4 км. Она была создана двукратным призёром Олимпиады, красногорцем Иваном Утробиным. Это одни из старейших состязаний лыжников, которые впервые состоялись в 1968 году. Традиционно под Новый Год на трассу приезжают спортсмены со всей России.
Читайте также:
В Одинцове в открытии катка приняли участие олимпийские чемпионы и звёзды КХЛ
Карина Черевань стала лучшей спортсменкой России в неолимпийских видах спорта
Турнир по футболу «Звёздный мяч» прошел в городском округе Шатура
Лора Луганская