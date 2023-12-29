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В Одинцове в открытии катка приняли участие олимпийские чемпионы и звёзды КХЛ

29 декабря 2023, 12:33
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Русская классика: олимпийские чемпионы и звёзды КХЛ сыграли на открытии катка в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной прошла торжественная церемония открытия нового катка с искусственным льдом.

«Парк Ларисы Лазутиной в Одинцове — одно из самых любимых мест для ценителей активного образа жизни. Новый каток, уверен, позволит привлечь сюда еще больше любителей спорта. <…>Площадь нового катка 1450 квадратных метров, что позволяет проводить как массовые катания, так и соревнования по хоккею»,– отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.


Во время открытия на арене сыграли гала-матч звёзды Континентальной хоккейной лиги: президент КХЛ Алексей Морозов, вице-чемпион мира Александр Гуськов, трёхкратный чемпион мира Дмитрий Калинин, чемпион мира среди юниоров Максим Гончаров и многие другие.

Стоит отметить, что перед началом игры для всех участников мероприятиях выступил творческий коллектив юных фигуристов.

Кроме этого, на всей территории Московской области будут функционировать 32 больших катков с искусственным покрытием, на базе которых работают прокат необходимого инвентаря и теплые раздевалки.

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Экс-президент РПЛ Заварзин: «У нас один чемпион – «Зенит»
28 декабря 2023, 17:25

Фото: istockphoto.com/matimix

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Юрий Заварзин выразил уверенность в чемпионстве «Зенита» в чемпионской гонке в РПЛ.
«Не сможет «Динамо» бороться за чемпионство. У нас один чемпион – «Зенит». В тройку «Динамо» может попасть, но на первом месте будет «Зенит», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Заварзин.
Он объяснил, что победу «Зенит» может обеспечить себе благодаря наличию большего числа ресурсов, в то время как «Краснодар», по его мнению, психологически просто не готов к чемпионской гонке.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов выразил надежду на то, что российские клубы не попадут в Суперлигу.

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Роднина не считает, что Костомаров человек года в России
Роднина о фигуристе Костомарове: Он человек преодоления, но не человек года
28 декабря 2023, 17:10

Фото: istockphoto/sportpoint

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Ирина Роднина заявила, что не может назвать фигуриста Романа Костомарова человеком года.
Слова Родниной передаёт Sport24.

«Он человек преодоления, но не человек года. Хотя Роман — колоссальный пример для подражания. Он вызвал гордость своей волей к победе и жизни, но человеком года назвать его не могу. Потому что весь этот год у нас несколько другие события и наши мысли направлены в другую сторону. Мне сложно назвать одного человека, и не должна это делать, поэтому это должны решать люди», —говорит Ирина Роднина.
В начале января 2023 года Костомарова госпитализировали после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Он оказался в реанимации с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

18 декабря 2023 года Навка и Костомаров выступили с программой «Кармен», с которой победили на Олимпийских играх в 2006 года в Турине.

Ранее сообщалось, что российский журналист Дмитрий Губерниев в Telegram-канале сообщил, что не считает фигуриста Романа Костомарова спортсменом года.

На минувшей неделе ВЦИОМ сообщил, что Романа Костомарова признали спортсменом года 8% опрошенных россиян. Журналист Владимир Иванов считает, что Костомарову логичнее отдать победу в номинации «Человек года» или «Преодоление года».

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#спорт
#фигурное катание
#россия
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Мать фехтовальщика Биды заявила, что ее сын пытался уволиться из Росгвардии
Мать фехтовальщика Биды: сын хотел уволиться из Росгвардии, но ему отказали
28 декабря 2023, 13:53

Фото: iStock/gorodenkoff

Мать российского шпажиста Сергея Биды Елена Гришина заявила, что у ее сына было разрешение на выезд из РФ. Об этом сообщает RT.
«Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали», — приводит слова Гришиной RT.

Гришина отметила, что Сергей Бида планировал уехать для того, чтобы сделать операции, после чего он ​возможно возвратился бы.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск российских фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида, живущих в США. В отношении вице-чемпиона Олимпийских игр в Токио Сергея Биду и его жены, призёрки чемпионатов мира Виолетты Биду возбуждено уголовное дело. При этом не уточняется, по какой статье.

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#полиция
#сша
#мвд
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#операции
#рф
#спорт
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Подмосковная Карина Черевань стала лучшей спортсменкой России в неолимпийских видах спорта
28 декабря 2023, 13:41

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Карина Черевань признана лучшей спортсменкой России в неолимпийских видах спорта. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Торжественная церемония награждения прошла в Олимпийском комитете России. По итогам года можайская спортсменка Карина Черевань признана лучшей спортсменкой России в неолимпийских видах спорта.

Карина занимается можайской СШОР по самбо и дзюдо, а также является представителем центра спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта Подмосковья.

«Стать лауреатом премии для меня огромная честь. Хочу поблагодарить моего тренера и родителей за поддержку. Они всегда были рядом и никогда не сомневались в моих силах даже в самых трудных ситуациях. Поэтому эта награда не только моя, а наша совместная», — поделилась Карина.

Стоит отметить, что девушка является мастером спорта России международного класса по самбо, чемпионом мира по самбо, многократным победителем первенств и Кубка Европы, многократным чемпионом России, обладателем Кубка президента Республики Татарстан и Республики Беларусь.

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#турнир
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#подмосковье
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Губерниев не согласен с тем, что Костомарова признали спортсменом года
28 декабря 2023, 12:46

Фото: iStock/sportpoint

Российский журналист Дмитрий Губерниев в Telegram-канале сообщил, что не считает фигуриста Романа Костомарова спортсменом года.
На минувшей неделе ВЦИОМ сообщил, что Романа Костомарова признали спортсменом года 8% опрошенных россиян.

Журналист Владимир Иванов считает, что Костомарову логичнее отдать победу в номинации «Человек года» или «Преодоление года».

«Полностью согласен с автором. Тем более, что сам Костомаров удивлен. Сам мне накануне говорил. Мы просто совсем не спортивная страна. Увы», —говорит Дмитрий Губерниев.
В начале января фигурист Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений. Он был доставлен в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких. Фигурист был в крайне тяжелом состоянии.

Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, где провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату ЭКМО. Затем он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения привели к развитию гангрены. Медики были вынуждены провести ампутацию: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой.

6 июля фигуриста выписали из больницы в Коммунарке. Там он находился 175 суток.

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#фигурное катание
#спорт
#спортсмены
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Татьяна Навка: «Спорт — способ международного общения и сотрудничества»
27 декабря 2023, 18:09

Фото: istockphoto.com/KrisCole

Олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка заявила, что спорт является объединяющей силой, способствующей сотрудничеству и взаимодействию спортсменов разных стран.
«Как олимпийская чемпионка я следую традиционным олимпийским принципам и считаю, что спорт — объединяющая сила, способ международного общения и сотрудничества. У нас интернациональная команда: и Иван Ригини, четырехкратный чемпион Италии, и Повилас Ванагас, многократный чемпион Литвы, призёр чемпионата мира. Но главное — это то, что в наших шоу участвуют звезды мирового фигурного катания!» — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Навка.

Татьяна Навка подготовила новогодний шоу на льду «Вечера на хуторе», которое пройдёт в Москве.

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#приз
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Турнир по футболу «Звёздный мяч» прошел в городском округе Шатура
27 декабря 2023, 17:13

Фото: Анастасия Хренкова

«Звёздный мяч» разыграли в Рошале команды Шатуры, Рязани и Орехово-Зуева. Об этом сообщил корреспондент ГАУ АИС «Подмосковье».
В турнире по футболу «Звёздный мяч» среди юношей 2013 года и младше приняли участие детские команды из Шатуры, Орехово-Зуева и Рязани.

«Турнир проводится в городах Московской и Владимирской областей. Мы возим его по разным городам для популяризации футбола среди детей и их родителей. Турниру 4 года. За это время в нём приняли участие команды не только Подмосковья, а ещё и Рязани, Тулы, Твери, Иваново, Владимира и этих областей», — отметил один из организаторов детского футбольного турнира «Звёздный мяч» Алексей Слабкин.

По итогам соревнований первое место заняла сборная команда «Металлург» из Шатуры и Рошаля. Серебро завоевали спортсмены из рязанского «Спартака».

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#шатура
#футбол
#подмосковье
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Министр спорта Абарёнов исполнит мечту мариупольского школьника в рамках «Ёлки желаний»
27 декабря 2023, 16:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов присоединился к благотворительной всероссийской акции «Ёлка желаний». Как сообщили в пресс-службе областного Минспорта, он исполнит желание школьника из Мариуполя.
12-летний Богдан занимается смешанными единоборствами и футболом, является поклонником футбольного клуба «Зенит». Его главная мечта – побывать на матче любимой команды.

Письмо Богдана не осталось без внимания. Абарёнов пообещал исполнить мечту мальчика и организовать для него места на трибунах на одном из матчей Российской Премьер-лиги.

«Ёлка желаний» – ежегодная всероссийская акция, где каждый может стать новогодним волшебником. Подарить сказку детям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, тяжёлыми заболеваниями, а также ребятам из семей военнослужащих, участников СВО и проживающим в новых регионах можно, зайдя на сайт.

Всего за пять лет существования акции были исполнены желания более 106 тыс детей.

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Хоккеист Щитов выразил уверенность в победе СКА в матче с ЦСКА
27 декабря 2023, 16:15

Фото: istockphoto.com/allanswart

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что сегодняшний матч регулярного чемпионата ЦСКА – СКА окончится победой последних.
«СКА в этом матче будет фаворитом. Я думаю, что петербуржцы в конце календарного года находятся на лучшем ходу, чем ЦСКА. Игра будет упорной, но я думаю, что СКА выиграет. Возможно, в овертайме», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Щитов.

Матч состоится в столице сегодня, 27 декабря, в 19:00 по московскому времени.

Ранее Никита Щитов заявлял, что в регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА показывает слабую игру. По его мнению, игра у команды просто не идёт. Однако, вместе с тем, он допускал, что ЦСКА сможет показать чемпионскую игру.

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