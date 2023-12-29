В Одинцове в открытии катка приняли участие олимпийские чемпионы и звёзды КХЛ

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Русская классика: олимпийские чемпионы и звёзды КХЛ сыграли на открытии катка в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной прошла торжественная церемония открытия нового катка с искусственным льдом.
Во время открытия на арене сыграли гала-матч звёзды Континентальной хоккейной лиги: президент КХЛ Алексей Морозов, вице-чемпион мира Александр Гуськов, трёхкратный чемпион мира Дмитрий Калинин, чемпион мира среди юниоров Максим Гончаров и многие другие.
Стоит отметить, что перед началом игры для всех участников мероприятиях выступил творческий коллектив юных фигуристов.
Кроме этого, на всей территории Московской области будут функционировать 32 больших катков с искусственным покрытием, на базе которых работают прокат необходимого инвентаря и теплые раздевалки.
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«Парк Ларисы Лазутиной в Одинцове — одно из самых любимых мест для ценителей активного образа жизни. Новый каток, уверен, позволит привлечь сюда еще больше любителей спорта. <…>Площадь нового катка 1450 квадратных метров, что позволяет проводить как массовые катания, так и соревнования по хоккею»,– отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Стоит отметить, что перед началом игры для всех участников мероприятиях выступил творческий коллектив юных фигуристов.
Кроме этого, на всей территории Московской области будут функционировать 32 больших катков с искусственным покрытием, на базе которых работают прокат необходимого инвентаря и теплые раздевалки.
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Мира Полтева