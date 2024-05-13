«Русский Халк» из Люберец побил рекорды страны и мира по сценическому экстриму

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам из Люберец Сергей Агаджанян установил парный рекорд страны и планеты по сценическому экстриму. Силач выступил на площадке ВДНХ «Спортивная Россия» на выставке-форуме «Россия», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Русский Халк» в паре с сибиряком Юрием Колмаковым за 12 минут 47 секунд разрушили суммарно 79 предметов – грелки, колоды карт, стальные стержни, походные миски и сковородки. Это новый рекорд России и мира по сценическому экстриму.
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Богатыри на международной выставке-форуме «Россия».
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«Поздравляю всех наших соотечественников с великим праздником – Днём Победы. Наш новый рекорд – дань памяти тем, кто ценой своих жизней подарил нам мирное небо над головой. Благодарю всех за поддержку и помощь в подготовке к рекорду», – сказал Агаджанян.
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Богатыри на международной выставке-форуме «Россия».
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Лора Луганская